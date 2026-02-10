מניין המתים כתוצאה מגל הקור הקיצוני הפוקד את העיר ניו יורק עלה ל-18 בני אדם. ראש העיר, זוהראן ממדאני, אישר את הנתונים המעודכנים לאחר שנמצאו קורבנות נוספים במהלך הימים האחרונים.

העיר חוותה רצף של 13 ימים שבהם הטמפרטורות לא עלו מעל לאפס מעלות צלזיוס, אירוע מזג אוויר קיצוני שלא נרשם כמותו באזור מאז שנות השישים של המאה הקודמת.

בדיקות של המכון לרפואה משפטית העלו כי סיבת המוות המרכזית בקרב הקורבנות הראשונים הייתה היפותרמיה כתוצאה מחשיפה לקור בסביבה החיצונית.

גורמים רשמיים ציינו כי בחלק מהמקרים השפיעו גם צריכת אלכוהול ושימוש בחומרים אסורים על יכולת הקורבנות להתמודד עם התנאים הקיצוניים. "כל אובדן חיים הוא טרגדיה, ואנו נמשיך לנצור את משפחותיהם במחשבותינו", מסר ממדאני.

בין המקרים שתועדו היה גבר בן 81 ברובע ברוקלין, אשר גופתו אותרה על גג בניין המגורים שלו. על פי הערכת המשטרה, האיש החליק על שכבת קרח בעת שנשא מצרכי מזון.

גבר בן 81 נמצא מת על גג בניין המגורים שבו התגורר בברוקלין, לאחר שככל הנראה החליק על שכבת קרח בעת שנשא שקית עם מצרכי מזון. גופתו של הקשיש אותרה ביום שבת בבוקר על גג המבנה בשדרת H מספר 3310, באזור שכונת פלטלנדס, בעת שגל קור קיצוני פקד את העיר.

על פי דיווח המשטרה, קריאה למוקד החירום התקבלה סמוך לשעה 10:00 בבוקר. שוטרים שהגיעו לזירה מצאו את האיש כשהוא מחוסר הכרה ואינו מגיב. צוותי רפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בתוך זמן קצר. מבדיקה ראשונית של הגופה לא עלו סימנים המעידים על מאבק או פגיעה מכוונת, וההערכה היא כי מדובר בתאונה שהחמירה בשל תנאי מזג האוויר.

גורמים בעיריית ניו יורק ציינו כי בזמן האירוע נשבו רוחות חזקות מאוד, אשר הורידו את רמת הצינון לערכים של כ-30 מעלות מתחת לאפס. המשטרה סבורה כי הנפילה על הגג הקפוא מנעה מהקשיש לשוב לביתו או להזעיק עזרה, מה שהוביל למותו המהיר בתנאי הקיפאון.

"המשטרה סבורה שהוא החליק על הקרח בזמן שנשא שקית מצרכים", נמסר מגורמים רשמיים בעירייה.

מקרה אחר שזעזע את הקהילה הוא מותה של אישה בת 90 הסובלת מדמנציה, שיצאה מביתה בברוקלין כשהיא לבושה בכותונת לילה בלבד ואותרה ללא רוח חיים בחצר סמוכה. שכנה, ג'וניור שארפ, סיפר כי "היא פשוט הלכה לאיבוד".

הנהלת העירייה הודיעה על הפעלת מצב חירום מסוג קוד כחול ופרסה למעלה מ-150 עובדי סיוע ברחובות במטרה לשכנע דרי רחוב להתפנות למקלטים. בנוסף, נפתחו עשרות מרכזי חימום וחדרי מלון ייעודיים לטובת אוכלוסיות בסיכון.

למרות המאמצים, הרשויות הודו כי איש מההרוגים בגל הנוכחי לא היה בקשר עם שירותי הסיוע העירוניים בשבועות שקדמו למותם.

בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצב בפני גל ביקורת גובר מצד פוליטיקאים ואנשי ציבור, המאשימים את מדיניותו באחריות למקרי המוות הרבים.

המבקרים מתמקדים בהחלטתו של ממדאני להפסיק את פינוי מאהלי מחוסרי הבית, צעד שנטען כי הותיר אוכלוסיות מוחלשות חשופות לטמפרטורות קטלניות ברחובות העיר. חברת מועצת העיר, ג'ואן אריולה, קראה לראש העיר במכתב תקיף: "הוציאו את מחוסרי הבית מהרחוב ומהקור".

במקביל לביקורת על הטיפול בדרי הרחוב, נשמעות טענות קשות על הזנחת תשתיות העיר לאחר סופת השלגים.

עיתון הניו יורק פוסט ודמויות מוכרות בציבוריות האמריקאית תקפו את העירייה על כך ששבועיים לאחר רדת השלג, מדרכות וכבישים רבים עדיין מכוסים בשכבות קרח עבות. קלי ג'יין טורנס, עורכת בכירה בניו יורק פוסט, ציינה כי "זה פשוט לא יאומן עד כמה הוא ניהל בצורה גרועה את סופת השלגים הראשונה שלו".

השחקן מייקל רפפורט פרסם תיעוד מהרחובות ובו תקף את חוסר המעש של העירייה: "אנשים מחליקים, שוברים קרסוליים, אף אחד לא גורף שלג, אף אחד לא מפזר מלח".

ממדאני, המגדיר עצמו כסוציאליסט דמוקרטי, דחה את ההאשמות וטען כי המדיניות הקודמת של פינוי מאהלים בכוח לא הצליחה לספק פתרונות דיור ארוכי טווח. לדבריו, העירייה מתמקדת בהרחבת שירותי הסיוע ובשכנוע ולא בכפייה.

בנוגע למצב הרחובות, הסביר ראש העיר כי רצף הימים שבהם הטמפרטורה הייתה מתחת לאפס מנע את המסת השלג הטבעית והפך אותו לקרח קשיח, דבר שדרש הפעלת 2,500 עובדי תברואה במשמרות סביב השעון.

גורמים שמרניים הרחיקו לכת וקשרו בין האירועים לתפיסת עולמו הכלכלית של ראש העיר. יוצר הסרטים עמי הורוביץ טען כי סדרי העדיפויות של ממדאני עלולים להביא את כלכלת העיר לשיתוק וכי "נראה עוד מקרים כאלו בעתיד". למרות הביקורת, בסביבת ראש העיר מדגישים כי מדובר בגל קור היסטורי שלא נראה כמותו עשורים רבים, וכי העירייה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי למנוע קורבנות נוספים.