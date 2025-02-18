ניו יורק מתמודדת בימים אלו עם גל קור קיצוני כמוהו לא ידעה העיר מזה כחמישים שנה | עד כה נמנו 18 הרוגים ברחבי העיר, בעיקר חסרי בית ומבוגרים שגופם לא עמד בקור העז | אדם כבן 80 שהחליק ככל הנראה על גג ביתו ולא הצליח לקום קפא למוות במקום | חולת דמנציה שיצאה מביתה בכותונת נמצאה בחצר בית סמוך | סקירה מיוחדת מהתפוח הגדול (חדשות בעולם)
היום בתוכנית: רופא חרום שמכין אותנו לסערה, מומחה עולמי שמכין אותנו לנעשה בלבנון ופרשן פוליטי שמכין אותנו לגזירות הקרובות | יו"ר הדמוקרטים מאשים את נתניהו בשת"פ עם החמאס | תיעוד מיוחד מהמרפסת של המדינה המקבלת את שמו של טראמפ | שלג, שלג, שלג | הדיוקן הנעלם של פיקסו | הדף יומי (דבר ראשון)
המלחמה של עיריית בני ברק בחנויות במקום טיפול בתופעה המטרידה, ה'כמעט אסון' בים המלח והמסקנה שצריכה להילמד, כינוס האדמו"רים בבני ברק בגלל חוק הגיוס, הפגנות הרצ"פניקים ששמרו על עמימות וההגדה של פסח בבימת האו"ם (מעייריב)
הספינה טבעה ובתוכה נלכד הטבח - שבדיוק יצא מחדרו, שננעל וגרם לחבריו לטבוע למוות • כך הוא התמודד עם המים, הקור, ההתייבשות ומחלת הדיקומפרסיה • צוללן החילוץ חשב שבא לחלץ גופות ופתאום נתקל באדם חי - ונבהל • ומה הקבלה שקיבל על עצמו לעשות אם ינצל? (מעניין)