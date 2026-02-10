יממה לפני הפגישה הדרמטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הערב (שלישי) דווח כי נתניהו צפוי להעלות בפגישה אפשרות של פעולה צבאית נגד איראן במהלך ביקורו בוושינגטון. לפי מקורות ישראליים, המהלך מגיע על רקע הערכות בישראל כי שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן עלולות להיכשל.

על פי דיווח של רשת CNN, נתניהו מתכוון להציג לטראמפ מודיעין עדכני על היכולות הצבאיות של איראן, בדגש על התקדמות בשיקום מאגרי הטילים הבליסטיים שלה לאחר הלחימה האחרונה.

אחד המקורות שצוטטו בדיווח הזהיר כי איראן פועלת להשיב את יכולותיה לרמה שהייתה לפני המלחמה בת 12 הימים, והעריך כי ללא פעולה, טהרן עשויה להחזיק ב"תוך שבועות" או חודשים בכ-1,800 עד 2,000 טילים בליסטיים.

במקביל, לפי הדיווח, ישראל פועלת לכך שכל הסכם עתידי עם איראן יכלול לא רק מגבלות בתחום הגרעין, אלא גם עצירה מוחלטת של העשרת האורניום, מגבלות על תוכנית הטילים וסיום התמיכה בשלוחות אזוריות. מנגד, איראן מתעקשת כי כל משא ומתן יעסוק אך ורק בנושא הגרעין.

במקביל, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, כתב מסר לנשיא ארה"ב בציוץ ברשת X: "נתניהו נמצא כעת בדרכו לארה"ב. האמריקנים חייבים לחשוב בחוכמה ולא לאפשר לו, באמצעות העמדת פנים, לרמוז לפני טיסתו ש'אני רוצה ללכת וללמד את האמריקנים את מסגרת המשא ומתן הגרעיני'. עליהם להישאר ערניים לתפקידם ההרסני של הציונים".