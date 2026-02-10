המשטרה עצרה בחור ישיבה בן 20 מתל אביב בחשד שהסיע שוהה בלתי חוקי. המעצר בוצע לאחר בדיקה שערכו שוטרי תחנת כפר קאסם ברכבו של החשוד, בה זוהה השוהה הבלתי חוקי. לאחר שנלקח לתחנת המשטרה, התברר כי החשוד עריק משירות צבאי.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, המעצר עצמו בוצע בשל החשד להסעת שוהה בלתי חוקי. למרות זאת, בעקבות הודעות בקווים על "מעצר עריק", עשרות חרדים הגיעו להפגין מחוץ לתחנת המשטרה בראש העין, למרות שהעצור עצמו כלל לא נכח במקום. בהמשך הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית.

מטעם עו״ד שלמה חדד המייצג את תלמיד הישיבה נמסר: ״מרשי לא הסיע ולא נחשד בהסעת שוהה בלתי חוקי. בניגוד לפרסומים, הוא כלל לא נחקר בגין עבירה כזו. מדובר בפרסום שגוי וחסר בסיס עובדתי".