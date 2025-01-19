בשורה משמחת: סוף סוף לא רק הריסות בתי כנסת... בבני ברק התקיים אמש (מוצאי שבת - שמות) מעמד רב רושם של חנוכת הבית וקביעת מזוזות לביהמ"ד 'חניכי הישיבות - ברית יעקב', בראשות גדולי ישראל, ראשי הישיבות, רבני הקהילה ואישי ציבור | צפו בתיעוד (חרדים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק התקיים שבוע שעבר מעמד נרגש ב'הכנסת ספר תורה' לעילוי נשמת הנופלים הי"ד, ולהשבת החטופים בקרוב | ספר התורה נתרם ע"י הציבור הרחב, והוכנס ברוב פאר והדר להיכל ביהמ"ד 'חניכי הישיבות' בעיר | הספר הוכנס במלאת 12 חודשים למתקפת הפתע (חרדים)
בתוך ימי השבעה לע"נ ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל, התאסף קהל רב בביהמ"ד 'חניכי הישיבות' בשכונת רוממה בירושלים לעצרת זיכרון והתעוררות • הספידוהו מרורים: המרא דאתרא הגר"נ קופשיץ, הגרח"פ ברמן ראש ישיבה בפוניבז', חתנו הגר"א גרבוז ר"י אורחות תורה ותלמידו הגר"י מישקובסקי ר"י אמרי משה • גלריה דומעת (עולם הישיבות)
הקורונה כבר נגמרה, המסכות ירדו כמעט כליל, השווקים נפתחו, בתי הכנסת כבר שוקקים חיים, אבל יש מקום אחד שבו השגרה אינה יכולה לחזור, שם השגרה היא המצוקה, ומי שהבטיח לעשות הכל כדי לבנות בית חדש, גם הוא כבר איננו...(חרדים)
אמש התקיימה באולמי ארמונות חן בבני ברק שמחת בית השואבה, לצד טקס חלוקת מלגות למסיימי הש"ס של קהילת חניכי הישיבות בנשיאות הגר"ש קורח רבה הראשי של העיר ורב העדה התימנית. לאחר דברי תורה וברכה רקדו הנוכחים לצלילי התזמורת עד השעות הקטנות של הלילה. צפו בתיעוד של הצלם יעקב כהן (סוכות)
לראשונה, מקבלת חנות בבני-ברק את כשרותו המהודרת של הגאון הרב מרדכי גרוס שי´, אב"ד "חניכי הישיבות" > ראש מערכת הכשרות בשיחה ל"כיכר השבת": "בעל החנות, יהודי חסיד, הבין את הצורך של בני ישיבות בהכשר ופנה אלינו" > האם זהו שלב ראשון בדרך למערכת כשרות גדולה? (חרדים)
חרדי תושב שכונת גבעת שאול בירושלים פתח במאבק נגד בית-המדרש "חניכי הישיבות", סרב להתייצב בבית-הדין ועורר זעם רב. השבוע הוא נחל הצלחה: בית המשפט הוציא צו סגירה לבית המדרש. בבוקר שאחרי, נתלו שלטים ופשקווילים בגנותו ברחבי השכונה. מסמכים בלעדיים (ארץ, חרדים)