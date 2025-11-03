כיכר השבת
עַם מְקַדְּשֵׁי שְׁבִיעִי

גדולי הרבנים התאספו בקריית הרצוג למעמד 'הרחבת גבולי הקדושה' 

מעמד מרומם לכבוד התרחבות קהילת 'חניכי הישיבות' בקריית הרצוג בני ברק נחגגה בעיר התורה והחסידות בני ברק בהשתתפות גדולי תורה ונציגי ציבור בכירים | במעמד הוכרז הקמת כוללי 'מקדשי שביעי', וכולל ערב | צפו בתיעוד (חרדים)

מעמד 'כבוד התורה' בקהילת 'חניכי הישיבות' בקרית הרצוג (צילום: יעקב כהן)

לרגל התרחבות קהילת 'חניכי הישיבות' ברח' אברבנאל ב'קרית הרצוג' ולרגל הקמת מסגרות כולל ערב וכולל מקדשי שביעי, נערך מעמד 'כבוד התורה' מרומם, בהשתתפות בני הקהילה בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה, רב העיר בני ברק הגר"מ בן שמעון, הגאב"ד הגרש"י זעפראני, ראש ישיבת 'דרך חיים' ורב קהילת 'נתיבות חיים', הגר"ר אלקריף, רב קהילות האברכים בבני ברק הגר"א זכותא וגדולי תורה נוספים. 

עוד השתתפו נציגי הציבור, סגן ראש העיר ויו"ר תנועת ש"ס בבני ברק שלמה אלחרר, סגן רה"ע אליהו שושן, ח"מ העיר יהונתן צדוק ואישי ציבור נוספים.

הקהילה היא אחת מקהילות האברכים הגדולות והחשובות בעיר בני ברק. הקהילה הוקמה לפני מספר שנים, ונדדה ממקום למקום. לפני שנה זכתה הקהילה להתרחב עם בית מדרש קבוע, ובתקופה האחרונה עברה לבית מדרש נוסף רחב מעט יותר, אשר נותן מענה מלא ומפורט לצורך העצום של תושבי האזור כולו.

את הערב הנחה בטוב טעם ודעת הרב שמעון אלקריף, מגבאי הקהילה, אשר קיבל את פני הנוכחים ובירך על הזכות וההזדמנות לערוך אירוע מרומם בקהילה הקדושה, להוקיר את מעלתם של עמלי התורה אשר מתפתחים בעיר בני ברק מיום ליום. 

בדברים שנשא הגרש"י זעפראני בכינוס אמר כי עוד מימי בית שני קמו נגד לומדי התורה. הצדוקים, הבייתוסים, המתיוונים, ועד ימינו. ועל זה אנחנו מוסרים נפש כמו בית חשמונאי.

בדבריו הזכיר את עצרת ההמונים ברחובה של עיה"ק ירושלים, ואמר כי מטרת הכינוס הייתה, בכדי להכריז נאמנה שאנחנו לא מתפעלים מהגזירות כנגד עולם התורה כי אין אומתנו אומה אלא בתורתה וכי התשובה לכך היא חיזוק בתורה. עוד הוסיף ואמר כי מקום כה מיוחד של אברכים בני עלייה הקיים לשם ולתהילה, הוא הוא התשובה לניסיונות לפגוע בכלל ישראל, והוא מחזיק את התורה הקדושה. 

הגר"מ בן שמעון נשא דברים אף הוא ואמר כי כל הצלחת כלל ישראל תלוי אך ורק בלומדי התורה וככל שיתחזקו בלימוד התורה,  כך יגבר כוחם של עם ישראל מול אוייבנו מבחוץ הקמים עלינו לכלותינו.

הגר"ר אלקריף אמר כי הוא זוכר את השנים הרבות בהן לא היו קהילות אברכים כלל בכל העיר בני ברק, וכיום ב"ה זוכים ורואים איך בכל מקום קמות עוד ועוד קהילות מפוארות, וכי חשוב לחזק ולעמוד מאחוריהן ביתר שאת וביתר עוז. 

מעמד 'כבוד התורה' בקהילת 'חניכי הישיבות' בקרית הרצוג (צילום: יעקב כהן)
