רק לא לפרסם –מילים הנראות רחוקות מאוד בנוף של העידן הנוכחי, הפכו בתקופה האחרונה לדרמה של ממש בעולם החרדי בכל הקשור לאירוסין בשעה טובה: יש סגולה אחת בדוקה ומוכחת שאלפי עדים לה. זה עובד בקצב פלאי ומסחרר, מאות שמות בכל שנה מאז המעמד, שטף מדהים של ניסים גלויים ללא הסבר. המדובר ב'סגולת החשאין' – סגולה פלאית שמכה גלים ונראה כי כל מי ש'נגע' בה מספר על פלא אישי ונס כנגד כל הסיכויים.

אז מה הוא אותו מופת? המדובר בסגולה פלאית שהעביר בלחישה מרן רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל מחברת המקובלים הפלאית שהיו אנשי סודו. את הסגולה הזו הוא מסר באופן אישי בשקט ובהסתרה, להורים רבים שביקשו רחמים בבכי ובאנחה לראות את ילדיהם מקימים את ביתם, וכך הורים הרואים בצער ילדיהם הנושאים שלא זכו להיפקד בילדים.

נוסח הסגולה והסדר המיוחד שלה, כולל אסיפה של מניין מתפללים אחרי חצות הלילה בדגש על ליל זאת חנוכה, על קבר החזון איש ומניין על קברו של 'הסנדלר הקדוש' רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל, ולבקש מאחד מגדולי הדור שיתפלל איתם באותו זמן. אך התנייה ברורה נלווית לסגולה הזו, והיא: שאותם אלו שעבורם מקיימים את הסגולה, לא יידעו על קיומה ועל כך שהיא נעשית למענם.

'סגולת החשאין' נלחשת בשנים האחרונות על ידי גדולי הדור בדממה, כשכולם מספרים על ניסים גלויים וישועות למעוכבי זיווג, לרפואה ולממתינים להפקד בילדים. אך יחד עם הבשורה הגדולה נלווה לה גם קושי, כאשר אפשרות היישום שלה סבוך ומורכב, ודורש עשרה תלמידי חכמים המכירים את הסדר, צירוף של גדולי תורה שבדור, ובעיקר – הכרה שלה לפרטי פרטים ויכולת לקיימה בדממה ובחשאי מבלי ידיעה.

המציאות המורכבת של אלפי רווקים ורווקות הממתינים על רציף השידוכים, הביאה את 'רינה של תורה' שהיו שלוחיו של מרן הרב אדלשטיין במעמדות התפילה והישועה, לקיים גם השנה את סדר הסגולה ביום ראשון בלילה - ליל זאת חנוכה באופן מדוייק בתפילה אישית ובשורת ישועה ומופת למען המוני הממתינים לישועה, שיזכו לנס אישי ולפלא של ישועה, בזכות סגולה ניסית זו שתיעשה בחשאי ובדממה, בהסתרה מיוחדת מבלי שהממתינים לישועה יודעים על כך שהיא נערכת למענם.

בקיום הסגולה על קברי קדושי עליון, יתווסף גם סדר פדיון נפש על ידי מניין מקובלים, בכדי להסיר דינים ומניעות מעל ראשם ולהיכנס לחופה בקלות בלי עגמת נפש, להגיע לשלמות ולשמחה, ולזכות לילדים אחרי תקופות שלציפייה, הגיעה השעה לחבוק בן במזל טוב!