שמחה מהולה בגעגוע: גלריית ענק מנישואי נכד הגר"מ מאזוז זצ"ל

קהל רב השתתף אמש (רביעי) בשמחת הנישואין לנכדו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהתקיימה באולמי ‘בלוודר’ בעיר ראשון לציון. החתן הבחור החשוב בנימין כהן מבחירי פארי תלמידי הישיבה הגדולה 'לבנימין אמר', בן לחתנו הגאון הרב ליאור כהן, ראש ישיבת 'מאור יוסף'. הכלה בת הרב יגאל ישי, מרבני הקהילות בנתניה.

בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף. בקריאת הכתובה כובד ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז. ובברכה אחריתא הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד.

לרגל השמחה הוציא החתן לאור קונטרס בשם 'מורא רבך' הכולל תשובות בהלכה שהעלה על הכתב, כאשר בראשיתם הדפיס החתן מאמר מיוחד בו כתב הנהגות שראה בקודש בעת שזכה להיות במחיצת זקנו ראש הישיבה זצ"ל בימות החול ובשבתות, בצירוף מקורות לכל עניין או הנהגה. בנוסף אל הקונטרס צורפו שני קונטרסים מיוחדים האחד כולל תשובות בהלכה, שעדיין לא ראו אור, מכת"י הסבא הגר"מ מאזוז בד' חלקי השלחן ערוך והשני מכיל תשובות בהלכה מחתנו נאמן ביתו, אבי החתן, הגאון הרב ליאור.

בשמחה השתתפו קהל רב לצד עשרות רבנים ומרביצי תורה ועסקנים ועוד בעלי ידועי שם כל אחד יבורך מפי עליון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר את ברכתו לרגל השמחה באגרת ברכה מיוחדת שהגיע במהלך האירוע, בה כתב: "לכבוד משפחת כהן - הרב ליאור והרבנית כוכבה היקרים. אני מברך אתכם מעומק ליבי לרגל נישואי בנכם, בנימין יהודה משה, וכלתו, רות ישי. מזל טוב לכם, כהורים מאושרים ונרגשים שמובילים את בנם לחופה – וכמובן איחולי הצלחה חמים לזוג הצעיר שמקים בית חדש בישראל".

"בהכירי את משפחתכם הנכבדה" הוסיף רה"מ, וכתב "אני בטוח שבית זה יעמוד בעזרת ה' על יסודות איתנים של אהבת האדם והתורה, העם והארץ".

בדבריו איזכר נתניהו על הקשר האישי עם המשפחה: "הוקרתי מאוד את סב החתן - הרב מאיר מאזוז זצ"ל, ראש ישיבת 'כסא רחמים' שהיה מגדולי התורה בדורנו. הרב מאזוז נשא בגאון את מורשת יהדות תוניסיה, והעמיד אלפי תלמידים שממשיכים את דרכו. גם אתם עושים זאת בהצלחה מרשימה – בישיבות 'אור המאיר' ו'מאור יוסף', ובמוסדות נוספים. פעילותכם הברוכה משמרת את דמותו הייחודית של הרב מאזוז זצ''ל בקרב המוני בית ישראל".

רה"מ סיים בברכה וקשר את הדברים יחד עם חג החנוכה בו אנו נמצאים, "חתונת בנכם ובחירת לבו מתקיימת בחג החנוכה, ולכך נודעת משמעות יתרה. המכבים לבית חשמונאי, חדורי הגבורה, נאבק בשלטון היווני העריץ בשם האמונה והחירות. ניצחונם על כובשי ארצנו הביא לטיהור בית-המקדש ולביטול הגזרות החמורות שפגעו בין היתר בטהרת המשפחה היהודית. לכך הקמת בית נאמן בישראל, דווקא בחג האורים, מבססת את הניצחוך ההיסטורי על צוררינו. האור גדל והולך, ברוח הפיוט 'מעוז צור' - בְּנֵי בִינָה, יְמִי שְׁמוֹנָה, קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים'".

"העבירו נא את ברכותיי הלבביות להורי הכלה ולכל קרוביכם. בברכה, בנימין נתניהו", חתם ראש הממשלה נתניהו.

הדבר הגדול שהעיב על השמחה הייתה חסרונו של הסבא הגדול שהסתלק לפני שמונה חודשים לגנזי מרומים. האירוע שנערך היה שמחת הנישואין הראשונה מנכדיו של הגר"מ שהתקיימה לאחר פטירתו ללא השתתפותו. כשעה קודם החופה עלה נכדו - החתן להעתיר ולשאת תפלה בציונו בבית החיים פוניבז' בבני ברק, ולהניח את ההזמנה לשמחה על קברו הקדוש.

כמו כן, בנוסף, במרכזה של בימת החופה הוצב כסאו של ראש הישיבה זצ"ל כשעליו תמונת הגר"מ בקריאת הכתובה, בשמחה הקודמת במשפחה - של נישואי האח לפני יותר משנה. וכך גם לאחר מכן במרכזו של שלחן הכבוד ניצב הכסא עם תמונה נוספת של ראש הישיבה, דבר שהעלה זכרון וגעגוע רב בפני המשתתפים הרבים.