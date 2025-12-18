סופגניות ( צילום: shutterstock )

כמו הנחליאלי המבשר את החורף, בכל שנה מחדש ממתינות לנו הסופגניות המתקתקות והטעימות על מדפי המאפיות והחנויות. ריחן נדף למרחוק ואי אפשר לדמיין את חג החנוכה בלי סופגנייה עסיסית, והמהדרין מן המהדרין לא יוותרו על מילוי עשיר ומפנק.

אבל רגע לפני הביס, חובה לעשות סדר במה שאתם יודעים על מלכת החג: מה בכלל הקשר בין סופגניות לחנוכה? האם יש מקור הלכתי ביהדות לאכילתן? מה יותר פופולארי - לביבות או סופגניות? מה המילוי הפופולארי שאוהבים בישראל - ומה המילוי ההזוי והמוזר שנמכר כאן? יצאנו לטעום.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

האם יש מקור הלכתי לאכילת הסופגניות?

אחד האזכורים הקדומים ביותר לאכילת סופגניות הוא בשירתו של רבי קלונימוס בר קלונימוס, שנפטר לפני קרוב לשבע מאות שנה. בשירתו לחנוכה הוא כותב: "ולכבוד בר חשמונאי, יאספו הנשים החשובות... יאפו את הבצק ומינים יעשו מטעמים מהעיסה... ועל הכל יקחו סולת חיטין, ויעשו ממנו הסופגנין..." מעניין מאוד לראות כיצד המילה "סופגנין" מופיעה בשירה זו, ומעוררת את השאלה – מה היו הסופגנין הללו ומה טעם היה להם? האם היו אלו מאפים דומים לסופגניות המוכרות לנו היום?

רבנו מיימון, אביו של הרמב"ם, כתב בספרו על המנהג לאכול סופגנין, בערבית אלספינג, מאפה דמוי סופגנייה המטוגן בשמן. המנהג נוצר כ"זכר לברכתו" – כלומר, זכר לנס שהתרחש עם שמן הזית במקדש, בו מצאו שמן שהיה אמור להדליק את המנורה למשך יום אחד בלבד, אך נס קרה והשמן הספיק לשמונה ימים.

הסופגנין מוזכרים במשנה מסכת חלה (פ"א מ"ד) ובגמרא מסכת פסחים (לז ע"א) בעניין חיוב הפרשת חלה, ובפירוש רבי עובדיה מברטנורא הוא מסביר ומפרש: "הסופגנים - לחם שבלילתו רכה ועשוי כספוג. פרוש אחר: רקיקים דקים ורקיקי מצות ואספוגין", ובמשנה במסכת כלים (פ"ה מ"ח) משמע שהסופגנין נאפים בתנור ואינם מוטגנים בשמן. כך שאינם דומים לסופגניות של ימינו, ושמם הוא שיבוש.

מה מקור השם 'סופגנייה'?

מקור השם של המילה הוא: "סופגן" במקורה זו מילה בשפה היוונית העתיקה בשם 'ספונגוס' ופירושה בעברית ספוג. רק במאה שנים האחרונות, שונה השם סופגן ונוספו לו האותיות י' וה' וכך הפכה לשם סופגנייה. למעשה השינוי חל ביוזמתו של דוד ילין (מחנך וחוקר השפה העברית, מראשי היישוב ומיסד מכללה שנקראה על שמו) בשנת 1869 קרא לה סופגנייה, בהסבירו כי השם על יכולתה לספוג השמן בעת טיגונה.

( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

סופגניות או לביבות?

אין ספק שיותר מ"כן ביבי" "לא ביבי", יותר מימין ושמאל, אופוזיציה וקואליציה - הקרב האמיתי מתנקז למאבק קדמוני בשאלת השאלות: סופגנייה או לביבה? מצד אחד - חובבי הסופגנייה, מסורתית או מושחתת. מהצד השני - מלבבי הלביבות, רגילות או משודרגות.

תוצאות סקר מדגמי שפורסם השבוע בישראל היום מצביעות על מסקנה חד־משמעית ובלתי נמנעת: הסופגנייה מנצחת עם 45% כאשר הלביבה אחריה עם 38% ועוד 17% שטרם החליטו לאיזה מחנה הם משתייכים.

כאן ממלאים בכיף

כמו בכל חנוכה, הריבה הקלאסית תופסת את מקומה בתור מילוי הסופגניות הקלאסי. אבל, הסופגנייה העדכנית כבר מזמן לא נראית כמו הסופגנייה המקורית והפכה לכלי לשלל מילויים, חלבי או בשרי, מטוגן או אפוי, בשלל קומות וגדלים.

( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

מלבד המילויים הקלאסיים כמו ריבת חלב ושוקולד, ישנם מילויים רבים הזויים ומוזרים. מה דעתכם על מילוי פופקורן וביסלי? ואיך אתם עם מילוי קרם טחינה עם שערות חלווה ופיסטוקים לקישוט? או אולי סופגנייה בריאה במילוי אבוקדו?

זו הסופגנייה הכי יקרה בישראל

מי שסופגנייה פשוטה וטעימה, עם ריבה ואבקת סוכר, לא מספיקה לו, יכול בשנים האחרונות לרכוש ולטעום סופגנייה יוקרתית ויקרה, שמצופה בזהב 24 קראט, והמחיר בהתאם - 100 שקלים.

הסופגנייה כוללת מלבד ציפוי זהב (24 קראט), חומרי גלם יוקרתיים נוספים כמו וניל מדגסקר וזעפרן עם קרם דולצ'ה.