זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': שף חרדי שרכב על אופנוע כבד בכניסה לירושלים כמעט פגע באיש תקשורת חרדי בכיר שבדיוק חצה את הכביש ואך בנס נמנעה תאונת דרכים קשה.

חשיפת 'זופניק': בצל הסכסוך בעיריית אלעד בין 'ועד העובדים' ללשכת ראש העיר יהודה בוטבול, מנהל הלשכה שמעון סויסה, תפס בחודש האחרון חוקרים פרטיים שעקבו אחריו במהלך היום בעת פעילותו המקצועית בעיר. ל'זופניק' נודע כי הוגשה תלונה במשטרה והחוקרים עוכבו. • ההרצאה של ראש השב"כ בת"ת | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 11.12.25 חשיפת 'זופניק': באחת מקופות החולים יצא מכרז לתפקיד "מנהל שיווק מגזר חרדי". יודעי דבר מספרים ל'זופניק' שעד כה ניגשו כבר שלושה מועמדים, אך החידוש הגדול הוא שאחד המועמדים הוא בכלל מקופה מתחרה. • חשיפת 'זופניק': מפיק ושף חרדי - לא זה מהאייטם הפותח, שהיו חברים טובים מאוד ועבדו בשיתופי פעולה באירועים מתוקשרים במגזר, הסתכסכו ביניהם וניתקו קשר לאחר ויכוח סוער באירוע יוקרתי. • ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בביקור חולים בבית החולים 'תל השומר', כשהוא מלווה ברב יואב אוקנין רב בית החולים וסגנו הרב אלי בן גיגי והרב נתי צישינסקי יו"ר 'עזר לחיים'.

( צילום: נתן )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בביקור חולים אצל המקובל הגאון רבי דוד בצרי ראש ישיבת המקובלים 'השלום', המאושפז במצב קשה בבית החולים 'הדסה', יחד עם בנו המקובל הגאון הרב יצחק בצרי ופרופסור אבי ריבקינד הרופא האישי של הרב.

האדמו"ר הרב דוד חנניה פינטו שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בדרום אמריקה, בהדלקת נרות חנוכה כמנהג יהודי מרוקו בלבוש המסורתי.

( צילום: אפרים אליאסי 'NY' )

'זופניק' שהיה באמצע אימון כושר עם פרשן הבית ישי כהן נאלץ לעצור באמצע לצורך ריאיון חשוב ב'חדשות 12', אך הצליח לתעד איך זה נראה על המסך ומה קורה באמת מאחורי הקלעים.

ומחול לקודש: כמידי שנה פרשן הבית ישי כהן הגיע עם ילדיו להדלקה במעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

'זופניק' שביקש לקנות סופגניות לכבוד החג נתקל במגיש 'החדשות הלא חשובות' יוסי עבדו כשהוא מתפנק על מגש שלם של סופגניות אך מסרב לספר כמה בדיוק אכל ומתנחם בכך ש'שמן' זה שם קדוש.

באחת המרפסות במשרדי 'כיכר השבת' תפס 'זופניק' את יוסי עבדו בשיחת רקע עם השחקן דין מירושניקוב לפני הצילומים לתוכניתו החדשה.

רגע לפני חתונת השנה, הפרשן החרדי ישראל כהן הגיע יחד עם בנו ארי והחתן מוישי קליין להתברך אצל גדולי ישראל ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן. במהלך הביקור אצל הגרב"ד כובד הבן ארי להגיש לראש הישיבה את הנר להדלקת נרות חנוכה.

את הרב יהודה מרקוס קמב"ץ זק"א מחוז מרכז פגשנו בחניית vip ברחבת הכותל המערבי שהייתה ריקה בעקבות ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכותל.

הרב זלמן קורניצר נצפה בהכנת הנרות בחנוכייה העתיקה מירושת הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זיע"א לקראת ההדלקה של האדמו"ר מויז'ניץ.

המשב"ק במילואים? אי אפשר להתעלם מהתיעוד שהפך לשיחת היום בקבוצות החסידיות: בעוד שבעולם כמנהגו נוהג, והמשב"קים מתחרים מי יזיז את הכיסא של הרבי מהר יותר, בבוסטון ביתר המציאו סדר עולם חדש. בתיעוד שהגיע לידינו, נצפה האדמו"ר מבוסטון ביתר כשהוא סוחב בעצמו כיסא למקומו, ללא עזרת משב"קים, גבאים או עסקנים.

הרבי מבוסטון ביתר סוחב כסא

בהמשך נצפה האדמו"ר יושב על כסאו רחוק מעיני הסובבים ומעיין בשקיקה בעלון חסידי.

הרבי מבוסטון עם הכסא

ובצד השני של האולם נצפה האדמו"ר מפשיסחא אשדוד לא זז מהכסא שלו, ושומר על כך שלא יבוא איזה אדמו"ר אחר ויגנוב לו את זה. "שיסתדרו" הוא כנראה לחש לגבאו בשקט...

פשיסחא אשדוד על הכסא

הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר נצפה בשיחה לבבית עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר.

הרב שלמה צבי אלתר עם הרב קלמן בר

בהמתנה לתפילת ערבית באיצקוביץ' ראה 'זופניק' את בנו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, המכהן כרב החסידות בבית שמש, אחוז שרעפים במחשבות, לאחר השבת המרוממת שערך בכותל עבור תורמי המוסדות.

בן האדמו"ר ממכנובקא בעלזא באיצקוביץ

את הרב ויכלדר מחשובי חסידי סטריקוב, ראה 'זופניק' בתפילה חרישית באחד מאולמות השמחות בבני ברק.

הרב ויכלדר בתפילת ערבית

הצלם החסידי נפתלי לרר נצפה מתעד אדמו"רים במצלמת G7‏.

לרר עם G7‏

הרה"צ מראדז'ין נצפה השבוע בשמחה ב'כתר הרימון', בודק מקרוב אחר עיצובי הפירות שנשמרו למצווה טאנץ, וחבל.

הרה"צ מראדזין עם עיצובי הפירות

מי שכן הצליח להציל משהו מהעיצוב, היה לא אחר מאשר האדמו"ר מבוסטון ביתר שנצפה ממלא כוס אבטיחים בדרכו אל מקומו שהוא עצמו הכין דקות אחדות לפני כן.

הרבי מבוסטון ביתר עם האבטיחים

מחוץ לאולם הנ"ל נצפה הרב גבריאל שישא, משב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, מנהל שיחה צפופה עם אחד החסידים.

גבריאל שישא מחוץ לאולם בבני ברק

נכדי הגרי"מ שכטר נצפו אובדי עצות השבוע לקראת אירועי החנוכה, באיזה חנוכייה לכבד את זקנם להדליק, באם בחנוכיית הירושה מהרה"ק מסאטמר, או בחנוכיית הענק שהביא אחד הנגידים.

נכדי הגרי"מ שכטר אובדי עצות

שניות אחדות לפני שהלך לרקוד את ה'מצווה טאנץ' לפני נכדתו הכלה, נצפה האדמו"ר מפשיסחא אשדוד כשהוא מסדר את האבנט (הגארטל) מעל ה'קאפטן'. החסידים מציינים שהרבי לקח לעצמו רגע של יישוב הדעת כדי לוודא שכל "וויש" של האבנט יושב במקום.

פשיסחא עם הגארטיל

האדמו"ר הגרי"מ מורגנשטרן נצפה מנשק את אדמת ארה''ק טרם המראתו לאומן לשבות שם בשבת חנוכה.

בהמשך הוא נצפה על המטוס במחלקת תיירים, עם הקולפיק על ראשו.

לפני יציאתו מביתו, נצפה האדמו"ר הגרי"מ מורגנשטרן משחק בסביבון עם נכדיו.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויאלמסבורג אחוז שרעפים בעת עישון הסיגריה.

היחסן הרה"ח ר' ישראל ראנד נכד הרה"ק מקאזניץ זי"ע מתכבד להדליק נר חנוכה בביהמ"ד 'אהל משה' דחסידי בעלזא באנטווערפן.

כוכב הרשת דודי קפלר שיתף השבוע בגילוי לב: "לפני תשע שנים התגרשתי, מאז אני מדליק את נרות החנוכה לבד. תשקיעו בבית, אתם לא מפסידים כלום בחוץ - אני מתפלל שבשנה הבאה אדליק את הנרות יחד עם משפחה". דודי, 'זופניק' מחכה לרקוד בחתונה שלך - בקרוב.

ב'טרמינל פתאל' בנתב"ג ראינו את יועץ התקשורת יצחק פלדמן, בברכה והתייעצות עם האדמו"ר הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שטס למסע חיזוק בחו"ל.

איש התקשורת שלמה קוק עורך 'בקהילה', שטס לחופשה בספרד, בהדלקת נרות חנוכה בפתח המלון על חוף הים המקומי.

את אבי מוסקוב, הפוליטי של רדיו 'קול ברמה', ראינו מנגן על פסנתר בהמתנה בתחנת הרכבת בתל אביב.

'זופניק' תפס השבוע את הדובר הבלתי נלאה והאיש הכל יכול בלשכת ח"כ אורי מקלב, יהודה מנדלוביץ, לאחר שבועות של עבודה מייגעת מצטלם עם הבובה אורה, הבובה שעשתה מהפך בקייטנות האנגלית של הרשות החרדית.

'זופניק' כמובן לא פספס את יד ימינו של מנדלוביץ, דוד בירנברג, שציפור לחשה באוזנו של 'זופניק' שהוא עומד להשתדרג בקרוב (ואכמ"ל), מצטלם אף הוא עם הבובה הפופולרית במגזר.

ולקינוח תפסנו את פנחס קוביץ, מנהל תוכנית 'הרשות נתונה' של הרשות החרדית, ברגע של קורת רוח עם הבובה המפורסמת - שמלווה את קייטנות חנוכה, פרויקט שקוביץ הוביל בהצלחה ב-17 ערים בארץ.

הרב שלמה רענן יו"ר 'איילת השחר' ויועץ התקשורת מני חדד, נצפו בשיחה ערה עם רזא כורש עלי פהלווי יורש העצר האיראני, בכנס למען ישראל בארצות הברית.

בכנס למען ישראל בוושינגטון נצפו חבר הסנאט טד קרוז והרב שלמה רענן יו"ר 'איילת השחר' יחד עם החטוף אלמוג ג'אן וגיבור ישראל בן יוסף לדאני. מאחור נצפה גם יועץ התקשורת מני חדד.

"היה לי חמוץ כמו לימון, שלא זכיתי לרקוד איתו על הבמה ולעשות איתו פריסטיילון" • כשהראפר יאיר אלייצור פגש את כוכב הרשת שוקי סלומון, מאחורי הקלעים במופע 'המכבים באים' של ארגון 'תפארת' ב'בנייני האומה' בירושלים.

המוזיקאי יואלי דיקמן והמפיק נטע לוין, בסוד שיח מוזיקלי, רגע לפני אירוע תורני ב'בנייני האומה' בירושלים.

( הפקה: 'צבעים הפקות' )

הזמר אבי אילסון נצפה בטיסה במחלקת ביזנס, בדרכו לסבב הופעות בדרום אמריקה.

( צילום: pa.production )

הזמר משה קליין ואביו יצחק בכתיבת אותיות בהכנסת ספר תורה.

( צילום: 'קונספט בוקינג' ויח"צ 'ויראלי' )

המוזיקאי שמחה אברמצ'יק, מתברך מהמקובל הרב ניר בן ארצי, במהלך חתונת בנו של איש העסקים יוסף ברזאני, באולמי 'קדמא' בנווה אילן.

הזמר שלום למר שהופיע במסיבת חנוכה בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בסוד שיח עם המיליארדרית ד"ר מרים אדלסון.

את המוזיקאים יענקי רוזמרין ורובי טאוב ממקהלת 'נרננה', הזמר דודי פולק והקלידן צביקי לוין, ראינו מחוץ ל'ביסקוטי' בבני ברק, לאחר פגישת עבודה מוזיקלית.

את הזמר מאיר אדלר ראינו מתפנק אצל השף שלומי ברגר במסעדה שלו בבני ברק.

ח"כ מיכאל מלכיאלי והמשנה למנכ"ל משרד הרווחה משה לבון, בהדלקת נרות חנוכה אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עם חתנו הרב ברוך דרעי.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, נצפה בסוד שיח על חוק הגיוס החדש עם יו"ר סיעת ש"ס ח"כ ינון אזולאי.

ח"כ מיכאל מלכיאלי וגונדר אריק יעקב ראש אגף האסיר בשירות בתי הסוהר, בריקוד עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', לאחר הדלקת נרות חנוכה.

חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי וחיים ביטון מש"ס, בביקור חיזוק אצל בני הישיבות העצורים בכלא 10 בעוון לימוד תורה.

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו, שנסעו לחופשה באילת, ראינו בתפילת שחרית של חנוכה.

במהלך התפילה ראינו את השר איתמר בן גביר, יוצא להתייעצות טלפונית דחופה בעניין ביטחוני.

את שר החוץ גדעון סער ראינו מגיע להדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי, כשהוא מלווה באלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל.

( צילום: יהודה אהרוני )

אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואליאור עזרן יועצו של ח"כ יצחק קרויזר, נתפסו מסמנים תנועת ניצחון לאחר עוד מבצע מוצלח של השר בן גביר ומשטרת ישראל כנגד פורעים ערבים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, מתברך במאור פנים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: אברהם רוזיליו )

יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד ורעייתו הסופרת ליהיא לפיד, בהדלקת נרות חנוכה עם הרב יהודה ליפש משלוחי חב"ד בתל אביב.

שר החינוך יואב קיש מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי, לאחר אירוע פרטי.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

שרת התחבורה מירי רגב מאחלת מזל טוב בחתונת בנו של הגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף' וחתנו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל.

איש העסקים אלון אלגלי בסוד שיח עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בבריתה לבתו של העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14', באולמי 'עדיה' ביבנה. ל'זופניק' נודע כי אלגלי סיפר לבן גביר על היוזמה שלקח על עצמו להכין 200 אלף סיכות 'עונש מוות למחבלים'.

( צילום: אלוני מור 'זום 99' )

בין האורחים הרבים שהגיעו, ראינו אורח מפתיע במיוחד, חוסיין אלעוברה מבכירי הבדואים ברהט עם כאפייה וג'לבייה.

( צילום: אלוני מור 'זום 99' )

לסיום ראינו את כוכבי הרשת הברסלבים 'החבר שלום' ו'אלדד שופר', מברכים את העיתונאי אלמוג בוקר מ'ערוץ 12'.

( צילום: דניס צ'רקוב )

טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע', בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

( צילום: ש.א. )

ראש עיריית מעלות תרשיחא מוטי בן דוד וחבר המועצה עדיאל בוארון, מתברכים מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שהגיע למסור שיעור בעיר.

( צילום: קריסטינה דרוזדובסקי )

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן בהדלקת נרות חנוכה לתושבי העיר יחד עם הרב אשר ויזל, מרבני העיר.

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון, בקביעת מזוזה במרכז פסג"ה החדש בביתר עילית, במעמד ראש העיר מאיר רובינשטיין, מחזיק תיק החינוך דודי זלץ, מפקחת המחוז מירי גמליאלי ומפקחת הפיקוח המקצועי אתי בינדר.

הנגיד שמוליק הלפרין מציג לצביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, את 'דף היומי משניות' מהמהדורה החדשה של 'עוז והדר', במהלך אירוע סיום 'דף היומי משניות' בישיבת 'שבות יהודה' בשכונת הר נוף בירושלים.

( צילם: דוד ברזני )

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד ומקורבו אליה חיון, שהגיעו לסיור מקצועי בעיר צפת, נותנים טיפים לראש העיר יוסי קקון איך להתמודד עם הנוער הנושר.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בהדלקת נרות חנוכה במטה הארצי של כבאות והצלה, יחד עם הנציב רב טפסר אייל כספי, הרב הראשי לכבאות והצלה סגן טפסר הרב חיים פרל ובכירי המפקדים והקצינים.

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, יהודה כהן, הנמצא בשנת אבל על אמו, ניגש כשליח ציבור בתפילת ערבית לפני הדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי לצדו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, שר החינוך יואב קיש, מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן ואיש החסד משה סוויל יו"ר עמותת 'משפחה אחת', בריקוד משותף לאחר הדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי.

( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, סמפכ"ל המשטרה ניצב אבשלום פלד וניצב אמיר כהן שמונה לתפקיד מפקד מחוז מרכז במשטרה, בהדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי.

( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר ויועצו לעניי חרדים שניאור שפירא, גונדר חאתם עזאם סגן הנציב, גונדר אריק יעקב ראש אגף האסיר, גונדר שלומי שגיא מפקד מחוז מרכז, גונדר ערן פייר מפקד מחוז דרום וסגן גונדר נדב פחימה מפקד בית המעצר בירושלים - בהדלקת נרות חנוכה אצל האדמו"ר מגור, יחד עם ח"כ יצחק גולדקנופף.

( צילום: דודי פרידמן )

הרב יוסף ברכץ, אחד הרשמים המוכרים בעולם הישיבות, בהתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

( צילום: עדי )

גונדר חאתם עזאם סגן נציב שירות בתי הסוהר, גונדר משנה הרב אייל סלמן הרב הראשי לשירות בתי הסוהר ויהודה כהן מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, בביקור במעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

נוסטלגיה! רב הסלבס מרדכי חסידים בהדלקת נרות חנוכה עם מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, לפני כ-30 שנה, אותו זכה לשמש במשך שנים רבות.

את שי גראוכר, ראינו מזכה את הטסים לחו"ל בהדלקת נרות חנוכה ב'טרמינל פתאל' בנתב"ג עם כובע ומעיל.

( צילום: נפתלי ממן )

הרב אליהו ברונר מ'עזר מציון' ומנהל תלמוד תורה 'נר שמואל' של החינוך העצמאי בחדרה, מציג את תערוכת החנוכיות של התלמידים לרבה של חדרה הרב ישראל מאיר ביטון.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, בהדלקת נרות חנוכה במסוף הארזים עם רב המסוף הרב דודי מרכוס.

את הרב יעקב ג'אן רב העיר אומן, ראינו מדליק חנוכייה בביתו הסמוך לציון רבי נחמן מברסלב.

הנגיד שמוליק הלפרין נצפה בריקוד סוער בשמחת השבע ברכות לבנו של לייזר היימן סמנכ"ל 'איחוד הצלה', שנערכה על ידי הארגון.

את פקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק וצוות השוטרים שלו, ראינו כשהם יוצאים מידי ערב להדליק נרות חנוכה ולשמח בבתים של קשישים המתגוררים בעיר.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן בקביעת מזוזה בקמפוס 'עלה' המחודש, לאחר שנפגע מפגיעת טיל איראני, יחד עם המייסד הרב יהודה מרמורשטיין.

( צילום: אברהם רוזיליו )

חגיגות יום הולדת 59 בהפתעה למקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, באולמי 'לוריא' בנתיבות' • על החלק המוזיקלי הופקד הזמר והפייטן ישי סודרי.

בשולחן הכבוד ראינו את סגן יו"ר הכנסת ח"כ אליהו רביבו, מקבל את ספרו החדש של 'הרנטגן' 'בעקבי ישראל' על פרשות השבוע, עם הקדשה מיוחדת.

ברק ניקסון שניצל מטבח המחבלים בשמחת תורה וחזר בתשובה והפך לחרדי, התארס בשעה טובה עם לי ים.

בהמשך ראינו את ברק ניקסון בהדלקת נרות חנוכה עם הרב אברהם יעקב סלמון, בציונו של האדמו"ר משטפנשט ברומניה.

שחקן הכדורגל דניאל פרץ המשחק בקבוצת הכדורגל 'באיירן מינכן' בגרמניה, מתברך מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, במהלך ביקור אצל הרב שלמה ביסטריצקי רבה הראשי של המבורג שבגרמניה.

שחקני קבוצת הכדורגל 'מכבי חיפה' בהדלקת נרות חנוכה עם ילדים חולים במחלקה האונקולוגית בבית החולים רמב"ם, ביוזמת עמותת 'עזרה למרפא' בראשות היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר ועוזרו חיים גיטלר.

( צילום: ראובן כהן 'מכבי חיפה' )

הזמר עומר אדם בהדלקת נרות חנוכה, עם הרב מענדי גערליצקי משליחי חב"ד בתל אביב, במופע ב’היכל מנורה’ בתל אביב.

( צילום: עומרי סילבר | הפקה: ליאור זוהרי | אבטחה: T.Q.S. )

את הזמר דוד ד'אור, ראינו מדליק נרות חנוכה במלון 'הילטון גארדן' בבודפשט שבהונגריה, יחד עם מאיה קדוש שגרירת ישראל בהונגריה.

