זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחד הרבנים במועצת חכמי התורה שיגר מסר חריף לעיתונאי חרדי בכיר באמצעות אחד ממקורביו שהוא "מקפיד עליו". הסיבה, לרב נודע כי הוא מצדד בקו הלכתי שרוח הרב אינה נוחה ממנו.

כוכבת הרשת הרבנית גילי נצפתה במדידת בגדי צניעות. תחכו מתוקים תחכו...

הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"צ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שוקד על תלמודו בהמתנה לתיקון פנצ'ר ברכבו בפתח תקווה.

( צילום: המשב"ק )

ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', בסוד שיח תורני בשדה התעופה לפני טיסה למסע חיזוק בחו"ל.

חגיגות יום הולדת 53 בהפתעה למזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, במהלך השיעור השבועי בפתח תקווה.

באירוע יוקרתי וסגור שנערך בבית הכנסת העתיק במוצא תפס 'זופניק' את עורכי 'כיכר השבת' חיים אילוז וחנני ברייטקופף כשהם שותים בצמא את דבריו של הרב יעקב קנייבסקי, נכדו ונאמנו של מרן שר התורה זצ"ל, שהפליג בסיפורי הוד ועדויות מהקודש פנימה.

קודם לכן ראינו גם את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ובנו אליהו לצדו של פנחס ארליך מנהל אגף תרבות תורנית בעיריית ירושלים בסוד שיח מעמיק עם הרב יעקב קנייבסקי.

מי שעוד הצליח לתפוס שיחה ממושכת עם ח"כ משה גפני היה מגיש 'מעייריב' איצלה כץ, מהצד נראה מלא מקום וסגן ראש העיר ירושלים אליעזר ראוכברגר.

סביב השולחנות הערוכים ראינו את אנשי 'כיכר השבת' חיים אילוז, חנני ברייטקופף ואיצלה כץ, לצד הבחור החשוב שלמה יעקבזון שחזר זה מכבר ממסע מיוחד הרחק מארץ ישראל ואלעזר מן מקורבו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

בסיום האירוע ראינו את הרבנית חנה גפני מתברכת עם בעלה ח"כ משה גפני מהמשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל.

רגע לפני שפתח מבערים על יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, 'זופניק' תפס במסדרונות אולפני 'כיכר השבת' את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשיחה עם פרשן הבית ישי כהן. 'זופניק' הציע לשר ולח"כ לשבת לסולחה על כוס חלב מהדרין וישראלי.

"זה מה שקורה בפרסומות": דפנה ליאל תיעדה לעוקבים שלה את עמית סגל וישי כהן בדיון על יעדי חוק הגיוס באולפן החדשות. בהזדמנות זאת 'זופניק' מבקש לאחל מזל טוב לעמית שהפך השבוע - בשעה טובה - לאבא לארבעה.

בחדר הישיבות במשרדי 'כיכר השבת' ראינו את המגיש הבכיר יוסי עבדו בתמונה משותפת עם העורך חנני ברייטקופף שנראה מחייך, ספק מהנאה ספק ממבוכה.

מחוץ לכינוס שנערך בביתו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי תפסנו סוד שיח לא בלתי מעניין בין הרב מנחם לנדו, נכדו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, לבין יהודה אייזנברג מקורבם של גדולי ישראל והפרשן החרדי ישראל כהן.

במרכזו של הכינוס תפס 'זופניק' את הרב זאבי דרוק, מאחורי גדולי ישראל, לאחר שעמל על כל הפרטים והעניינים כדי שהכינוס יצליח.

לאחר השיחה שקיים בתום הכינוס הפרשן ישראל כהן עם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי על ההסברה בסוגיית הגיוס, ראינו את כהן ובנו ארי מתברכים מראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש. הגר"ד לנדו אף בירך את הילד ושר לו את השיר "ארי ילד טוב" אותו הוא שר תמיד כשמברך אותו.

בכנסת ראה 'זופניק' השבוע את הפרשן ישראל כהן בשיחה עם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית מוואפק טריף. טריף שיבח את פעילותו של כהן למען השבת החטופים ואמר כי צריך כעת לפעול יחד לאחדות עם ישראל ולהגביר את שיתוף הפעולה בין היהודים לדרוזים במטרה להרבות שלום.

אליהו גולדמן רמ"ט מ"מ רה"ע בני ברק מנחם שפירא ערך בלשכה "לחיים" חגיגי לבכירי עיריית בני ברק לרגל הולדת בתו בשעטו"מ ובשפע ברכות.

שדרן הרדיו אבי מימרן מ'קול חי' ושדרן הרדיו רפי אוחנה מ'קול ברמה', מאחלים מזל טוב בחתונת בתו של רונן כץ הדובר של ח"כ חיים ביטון.

את הרב יוסף ניאזוב מהרשמים של עולם הישיבות הספרדי, ראינו מנחה את טקס פדיון פטר חמור בקהילת 'חניכי הישיבות' בשכונת בית וגן בירושלים. ל'זופניק' נודע כי מאחורי הקלעים היה ויכוח סוער בין המארגנים באיזה שיר יכניסו את החתן - הלא הוא החמור. אחדים טענו כי יש לקבלו בשירת "ימים על ימי מלך" בעוד המנחה הרב ניאזוב טען כי השיר הזה שמור לראשי ישיבות וזה לא מכובד. לבסוף המארגנים הביאו מתוך כתבי האר"י שחמור זה "חכם מופלא ורב רבנן דא שליט עליה" - ושרו לחמור "ימים על ימי מלך".

( צילום: יעקב כהן )

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי בביקור אצל פצועי המלחמה המאושפזים במחלקת השיקום בבית החולים 'תל השומר', יחד עם החזן צבי גרינהיים ואיש החסד שוקי בריף.

( צילום: דניאל אהרונוף )

כאילו לא היתה מתיחות: הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף מתקבל בכבוד בשמחת האירוסין לבתו של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, כשהוא מלווה באח הכלה עו"ד דניאל אבידן ראש מטה מנכ"ל ביטוח לאומי.

( צילום: ינון שובלי )

במהלך השמחה תפס 'זופניק' את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בסוד שיח עם אבי הכלה יהודה אבידן ואחיו ח"כ אוריאל בוסו.

לאחר מכן ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי נעמד לתמונת מזל טוב עם בני המשפחה.

( צילום: ינון שובלי )

בשולחן הכבוד ראינו את ח"כ מיכאל מלכיאלי והמפיק דודי עזריאלי, מתברכים בחמימות מהגאון הרב חיים פינטו רב הערים אשדוד וקריית מלאכי.

( צילום: ינון שובלי )

בשולחן האורחים ראינו את היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר בשיחה ערה עם ח"כ אוריאל בוסו ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן.

( צילום: ינון שובלי )

דקות לאחר מכן נצפה נתנאל אנגל מקורבו ואיש אמונו של ח"כ אוריאל בוסו בסוד שיח משותף עם הח"כ ועם מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן.

( צילום: ינון שובלי )

מחוץ לאולם ראינו את היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר ממשיך את השיחה עם ח"כ אוריאל בוסו.

ח"כ אוריאל בוסו בריקוד עם האדמו"ר ממז'יבוז' שחגג בר מצווה יוקרתית לבנו משה, בגן האירועים 'חמישִׁים וֹשְׁמונֶה' בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים.

( צילום: אבי רפאלי | הפקה: אלי סבן 'הרים הפקות' )

את הרב בנציון שטנגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, ראינו בשדה התעופה בדרכו למסע בארצות הברית.

האדמו"ר מסאטמר ניצל את ביקורו בישראל לביקור אצל האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא באחוזתו שבמירון.

( צילום: ח. פשה. )

את הבנש"ק שרולי הגר בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ ב"פ, ראינו בכניסה לאירוע של חסידות סאטמר בירושלים, לקראת ביקורו של האדמו"ר.

( צילום: א.ב. )

בוגרי ישיבת 'עטרת ישראל' בסוד שיח תורני עם הגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', שהגיע לביקור בקהילה היהודית בפנמה.

את בנש"ק הרב יעקב יגן, ראינו מתקבל בניגון חצוצרות בנתב"ג על ידי תלמידיו, לאחר מסע חיזוק בקהילות היהודיות בחו"ל.

היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר בשיחה ערה על הבחירות לרב העיר תל אביב, עם הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר, המעומד הגאון רבי זבדיה כהן ראש אבות בתי הדין בתל אביב ורב הסלבס מרדכי חסידים, בשולחן הכבוד בחתונת בנו של אבא טורצקי עם אחותם של הזמרים יואלי ורולי דיקמן, באולמי 'וגשל' בבני ברק.

( צילום: משה גלסנר )

בין אלפי המשתתפים בשמחה שהוזמנו דרך קבוצת הוואטסאפ שפתח אבא טורצקי במיוחד ובטעות לשמחה, ראינו גם את איש 'כיכר השבת' חנני ברייטקופף ואיש התקשורת יהודה כהן.

בהמשך ראינו את העסקן הרפואי ברוך הימל מ'רפואה וחיים', בסוד שיח עם הגאון הרב אברהם יפה שלזינגר מרבני העיר ז'נבה שבשווייץ.

בני משפחתו של היועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים שנבחר ליו"ר סניף 'הליכוד' בעיר ביתר עילית - הכינו לו שלט ענק: "יוסי רוזנבוים אנחנו כבר בחרנו". 'זופניק' התרגש.

באישון לילה ראינו את יוסי רוזנבוים מודה לפעילים החרדים במסיבת הניצחון במטה 'הליכוד' בביתר עילית, חדי עין יבחינו בחיים רבינוביץ מלשכתו של מנכ"ל הכנסת.

את כוכב הרשת שלומי כהן ויועצי התקשורת אבי דז'דק וחיים גריידינגר, ראינו מתפנקים במסעדה יוקרתית בארצות הברית.

שלום שטיין הפוליטי של 'קול חי' ובעל מספר רב של קבוצות נצפה מתפנק על אייס קפה לאורך כל הציר.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק, סיים בהצטיינות קורס קציני מתנדבים ומונה למפקד יחידת הג'יפים של משטרת רמת גן בני ברק.

כוכב הרשת דודי קפלר בצילומים עם הזמרים שמוליק סוכות ובנצי שטיין, על הפסנתר היוקרתי במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

כוכב הרשת שוקי סלומון יגלם את 'טיטוס' במחזמר 'המכבים באים' של 'תפארת', שיתקיים בימי החנוכה בעשרות מוקדים ברחבי הארץ • צפו בקטע מהחזרות

( בימוי: קלוד דדיה | הפקה: 'ויזואל לייב' )

הזמר אהרל'ה סמט נצפה שקוע בלימוד תורה בשולי אירוע יוקרתי.

הזמרים האחים חיים ישראל, איציק אשל ואבישי אשל, בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה, 'זופניק' מתמוגג מאחוות האחים.

( צילום: ש.א. )

( צילום: ש.א. )

גר הצדק המפורסם הזמר יוסף דנאו, התחתן השבוע עם תהילה בן זכאי, באירוע יוקרתי ב'חצר המלכה'.

( צילום: איתמר בבי יחסי ציבור )

מרפסת ביתו של המוזיקאי דוידי נחשון נהרסה השבוע בעקבות מזג האוויר הסוער, תמונת הרבי מחב"ד נותרה על מקומה ללא פגע.

פינת הנוסטלגיה! הזמרים אברהם פריד וישי לפידות והמפיק יוני כהנא, עם ראש עיריית נתניה מרים פיירברג שנפטרה בסוף השבוע בגיל 74 לאחר מחלה.

( צילום: דוד חלפון )

הזמר הלל מאיר והמפיק אלי דולינסקי בפגישת עבודה עם איש יחסי הציבור ישראל רוזן, לרגל שיר חדש.

( צילום: דוד קופרווסר )

בניחום אבלים אצל משפחתה של ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר ע"ה, ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מנחם את בעלה רוני איכר, לצדו של משה לחובר הנציג המיתולוגי של 'דגל התורה' בנתניה.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב נצפה עם ח"כ משה סלמון והמנצח הגדול של הבחירות בליכוד ח"כ דוד ביטן.

ח"כ צבי סוכות נצפה קונה סלטים לשבת ב'מעדני זהבה' בבני ברק.

רגע אחרי תפסנו את ח"כ צבי סוכות משתתף בשיעור 'אור החיים' השבועי והמפנק במעונו של יהודה מנדלוביץ', דוברו של ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה'. לצדו של סוכות ראינו את דוד בירנברג, שבעבר עבד איתו וכיום מצא את ייעודו בלשכת מקלב.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתקבל באהדה גדולה, במהלך קניות לשבת בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

( צילום: שף חיים בורנשטיין )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מסייע לילדים לעשות איתו סלפי, בחגיגות חג הסיגד של הקהילה האתיופית בירושלים.

שר החוץ גדעון סער שטס לפגישות עבודה בארגנטינה, נפגש עם הנשיא חאבייר מיליי. במהלך הפגישה סער בירך ברכת "שהחיינו" על בחירת מיליי לתפקיד הנשיא ועל ניצחונו בבחירות לפרלמנט, מיליי הניח כיפה במהלך הברכה והציג לסער את המזוזה הקבועה בפתח לשכתו וסיפר על הסידור האישי שהוא מחזיק בלשכתו.

( צילום: לשכת נשיא ארגנטינה )

שר העלייה והקליטה אופיר סופר רוקד עם יהודים ביריד עלייה במנצ'סטר שבלונדון.

ח"כ אלעזר שטרן מ'יש עתיד' נצפה במרפסת הכנסת בתמונה נדירה ללא הכיפה לראשו, כנראה בשל הרוחות העזות.

בשמחת החתונה לבנו של אלקנה ויסנשטרן יו"ר 'דגל התורה' בקריית אתא ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני באיחולי מזל טוב ולאחר מכן בשיחה מחויכת עם ראש העיר יעקב פרץ.

תומר גלאם ראש עיריית אשקלון ורונן פלוט ראש עיריית נוף הגליל, בסוד שיח עם ח"כ יעקב אשר במשכן הכנסת.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בחנוכת חפ"ק החירום החדש בעיר צפת שנבנה בסיוע משרד הפנים, יחד עם ראש העיר יוסי קקון.

( צילום: ינון שובלי )

אחרי הסערה תפסנו את ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט בטיסה חזור ממיאמי לישראל, שם בחן בתערוכה בינלאומית מגלשות ומתקנים לפארק החדש שייבנה בעיר.

המשנה לראש העיר ירושלים אלחנן גרוסבוים, נצפה בכניסה המיוחדת שהתקיימה השבוע לקבר יוסף בשכם - כשהוא מתפלל מחוץ לקבר, מאחר והוא כהן.

( צילום: א.ה. )

ראש עיריית ערד יאיר מעיין נצפה כשהוא מחדש דרכון, בלשכה החדשה של רשות האוכלוסין בערד.

את אלי נכט סגן ראש העיר אשדוד, ראינו מתקבל בכבוד באירוסי בתו של סגן ראש העיר יחיאל וינגרטן יו"ר 'אגודת ישראל' בעיר.

( צילום: משה פחימה נדל"ן )

את דולב תורג׳מן, סמנכ"ל בקבוצת 'ריפבליק יועצים', ראינו באזכרה לדוד בן גוריון בשדה בוקר.

בהמשך ראינו את דולב תורג'מן עם נבו כץ, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בכנס שהוביל של מועצת החלב בכנסת נגד הרפורמה שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

והנה ח"כ משה גפני, שהיה מהקולות הבולטים נגד רפורמת החלב, בפגישה עם מנכ"ל מועצת החלב איציק שניידר.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באירוע מול הכותל המערבי.

( צילום: אלכסנדר הוכברגר | הפקה: 'צבעים הפקות' )

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במקסיקו, בתפילת שחרית בבית הכנסת 'נצח ישראל' ברשות הרב יעקב מאלח.

( צילום: מ.מ. )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ונשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות, עם הרב חיים הורביץ רב שכונת שכונת צהלה בתל אביב, שהכניס ספר תורה לזכרם של נרצחי מלחמת 'חרבות ברזל'.

( צילום: שלמה צחנוביץ וצ'שוע אייזיקס )

בתהלוכה עם ספר התורה ראינו את הזמר הראל סקעת ומגיש הטלוויזיה צביקה הדר, בריקוד עם הרב חיים הורביץ.

( צילום: שלמה צחנוביץ וצ'שוע אייזיקס )

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, בריקוד של שמחה בבר מצווה לבנו בכורו של הרב יוסף פנחס אדרי רב קהילת 'משכן אלעזר' במגדל העמק ונכדו של הרב עודד אדרי המשב"ק של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

( צילום: יעקב כהן )

בשולחן הכבוד ראינו את ראש העיר יקי בן חיים מתברך מהסבא רבא האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

( צילום: יעקב כהן )

מעצב האופנה מאיר אלמליח מנשק את ידיו של מהאדמו"ר ממז'יבוז' שחגג בר מצווה לבנו.

( צילום: אלי קובין | הפקה: אלי סבן 'הרים הפקות' )

לאחר מכן ראינו את איש העסקים והביטוחים יוסי רפאלי ואיש החסד והתרופות איציק לבל מ'חברים לרפואה', מאחלים מזל טוב לאדמו"ר.

( צילום: אבי רפאלי ובאדיבות המצלם )

האדמו"ר הרב לוי יצחק לינקר ראש מוסדות ברדיטשוב ברחובות, חגג בר מצווה יוקרתית לבנו שמעון, באולמי 'גבריאל' בנס ציונה • על החלק המוזיקלי הופקד הזמר אבי לרנר.

( צילום: ישראל אבו )

הרב יהונתן פרטוש מתברך בחמימות מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: שמעון ברדי )

המפיק מיכאל כפלין בריקוד בהכנסת ספר תורה בשיקגו, לעילוי נשמת סבא וסבתא שלו.

( צילום: פייגי כפלין )

אנשי הטלוויזיה עודד מנשה ואלעד קופרמן בריקוד סוער עם רב הסלבס מרדכי חסידים, בחתונת הצלם שרגא הולנדר עם מיה חוה הלפרין, באולמי 'עולמיא' בירושלים.

( הפקה: יהודה עמר )

טרגדיה פקדה השבוע את סגן נשיא 'למענכם' ד"ר גדי נוימן. בהודעה ששלח למכריו שיתף על מותה של הכלבה צ'יקי. 'זופניק' משתתף בצער המשפחה.

איש יחסי הציבור יוסי לחיאני תועד מנשק את המזוזה הגדולה בנתב"ג לאחר שחזר מחופשה זוגית בחו"ל.

רב פקד אליהו קב רב משטרת תל אביב ורב פקד ראובן כמיל רב משטרת דרום, בסיור ביקב במעלה אדומים.

ברכת מזל טוב לאיש הנדל"ן פנחס שיליץ נכדו של הפוסק הגר"נ נוסבוים לרגל שמחת אירוסיו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לצלם שמואל דריי לרגל הולדת הבן השני.

ברכת מזל טוב לאנשי העסקים בני הזוג יוסי ואתי אפינגר, לרגל הולדת הנכדה השלישית, בת לבתם אביטל.

איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', אירס את בתו הילה עם הבחור אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג.

( צילום: נתנאל לוונשטיין )

הרב מנדי לבל יו"ר ארגון 'להחיות', העניק דולר של הרבי מליובאוויטש לזמר ששון שאולוב ולמנהלו האישי אבי גואטה: "לברכה, הצלחה ושמירה".

( צילום ועריכה: יהודה גרנובסקי )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: