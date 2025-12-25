זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': 'זופניק' הופתע השבוע כאשר תפס את הרב הראשי החדש של הוד השרון, הרב ארז אלחרר, כשהוא מסתחבק עם אנשי 'אחים לנשק' ומקבל מהם בחיוך חולצה. 'זופניק' לא אוהב להישאר מופתע ולאחר בירור מקיף התברר כי במערכת הבחירות לרבנות 'אחים לנשק' סייעו לו רבות מאחורי הקלעים, אך לפני הקלעים הם כמובן תקפו אותו...

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ פרופיל של אש וכיסופים | האדמו"ר שכבש את לב ירושלים עם העיניים העצובות והאש היוקדת חיים רוזנבוים | 15:20 חשיפת 'זופניק': אחד הרבנים הגדולים במגזר, נעדר השבוע מחתונה מפורסמת שעוררה הדים, אחרי שאחד הרבנים הגדולים במגזר, קיבל כיבוד מכובד בחופה. • חשיפת 'זופניק': אחד מחברי מועצת חכמי התורה חיתן השבוע את נכדו והחליט שלא להזמין לשמחה אישי ציבור. "החתונה היא משפחתית ואני לא צריך אותם", כך התבטא בפני מקורביו. • חשיפת 'זופניק': בעוד ההמונים זורמים השבוע לחתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן, פעיל הימין מרדכי דוד ניצל את האירוע כדי לחסום אי אלו מוזמנים, בהם ברק סרי. אלא שלפתע, החליט לשחרר את החסימה ולאפשר לסרי להמשיך בדרכו. ל'זופניק' נודע שהכל התרחש בסיוע חוצי יבשות כאשר אחד מבכירי הדוברים של אחד השרים שהגיעו לחתונה, פעל ממקום נופשו בדובאי המפנקת, הרים טלפונים והצליח לאפשר לאירוע להמשיך כסדרו. • מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בראיון לרדיו החדש 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, על איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת': "איציק הוא כמו הבן שלי, אני אוהב אותו מאוד אהבת עולמים".

את פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן תפס 'זופניק' בשיחת התייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, לשם הגיע יחד עם ילדיו להדלקת נר שמיני של חנוכה.

המגיש הבלעדי של 'החדשות הלא חשובות', יוסי עבדו, נצפה בהקלטות היישר מדובאי.

בשעות הערב נצפה יוסי עבדו כמו כל הישראלים עם המאסטר של דובאי אפרים קמיסר.

ביום שלפני 'חתונת השנה' של בתו נכנס הפרשן החרדי ישראל כהן עם בנו ארי החתן אליעזר משה קליין למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שם קיבלו את ברכתו באידיש. רגע לפני הברכה, נצפה ראש הישיבה מעניק סוכריות לארי.

בעיצומה של שמחת החתונה ראינו את הרב מנחם לנדו, נכדו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, באיחולי מזל טוב לבביים לאבי הכלה.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בירך בהבהרה ספרדית, בחופת בתו של ישראל כהן - יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע שנערך באולמי 'גני הדקל' בבני ברק.

( צילום: מנדי שיף | הפקה: חזקי פקשר )

בשולי האולם תפס 'זופניק' את עורכי 'כיכר השבת' חיים אילוז וחנני ברייטקופף בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר.

האם בקרוב נראה את פרשן 'כיכר' ישי כהן מתחדש עם שטריימל? במהלך החתונה ראינו את פרשן הבית מתעניין על מחירי השטריימלעך, אצל יוסף שמעון שכטר, מבכירי חסידי ויז'ניץ, וידידו הקרוב של אבי הכלה ישראל כהן. כהן שהופתע מהמחיר ציין שבמחיר של שטריימל אחד, אפשר לרכוש 25 כובעים מהודרים...

במהלך השמחה ראינו את אבי הכלה ישראל כהן שפעל רבות למען החטופים, יחד עם ג'ולי קופרשטיין, אמו של שורד השבי בר קופרשטיין, הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר והרב חיים הורביץ, רבה של שכונת צהלה בתל אביב.

( צילום: קובי ישראל )

ברחבת הריקודים ראינו את הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, בריקוד של שמחה עם אבי הכלה ישראל כהן.

( צילום: מנדי שיף )

לצד אבי הכלה המרוגש תפסנו את איש התקשורת והניו מדיה בני רוזנטל בסוד שיח מחויך עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

את הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו ראינו במהלך החתונה מקדיש דקות ארוכות לשיחה חביבה ומאירת פנים עם ארי כהן, אח הכלה, ומברכו בחמימות.

במעלית של האולם ראינו את המפיק חזקי פקשר מלווה את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף אל חתונת השנה.

( צילום: 'מהדורה' )

במדרגות של האולם תפסנו את עיתונאי 'משפחה' שלומי גיל כשהוא מלווה את שר החוץ גדעון סער היישר אל השמחה הגדולה.

מחוץ לאירוע ברחובות בני ברק ראינו את פרשן 'כיכר' ישי כהן' בסוד שיח פוליטי עם אליהו גפני בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

( צילום: 'מהדורה' )

בשולי האירוע ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' וטופז לוק יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בסוד שיח עליז ומשעשע בלי פוליטיקה.

( צילום: יאיר פליישמן )

פסגת שומרון-ויז'ניץ: בחתונת הענק לבת הפרשן ישראל כהן, תפס 'זופניק' את ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בשיחה צפופה וממושכת עם הגה"צ אב"ד ויז'ניץ. על מה דנו השניים בתוך הרעש של התזמורת? 'זופניק' מפעיל קשרים ומבטיח לעדכן בקרוב.

יוסי דגן עם אב"ד ויז'ניץ

בין ההמונים בשמחה תפסנו את מוטי בבצ'יק מסייע לבוס ח"כ יצחק גולדקנופף שלא ימעד ויגיע בשלום אל שולחן הכבוד.

גיוס או לא גיוס? בעוד המערכת הפוליטית גועשת סביב חוק הגיוס, זופניק תפס את יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, בשיחה צפופה ודיסקרטית עם רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני. 'זופניק' תהה האם מדובר בתיאום עמדות או בשיחת "שלום שלום", אבל בכל מקרה – המצלמה של 'זופניק' הייתה שם כדי לתעד.

גולדקנופף בכניסה לאולם

במדרגות המפוארות של 'גני הדקל' תפס 'זופניק' את ח"כ יוני משריקי מש"ס יורד מהשמחה יחד עם הנציג הויז'ניצאי ב'אגודת ישראל' ח"כ יעקב טסלר.

במהלך החתונה תפס 'זופניק' את איש התקשורת יחיאל אברהם בשיחה ממושכת עם יד ימינו של ראש הממשלה טופז לוק.

את פעיל הימין מרדכי דוד ראינו באירוע עם מעריצים חרדים. "לא ידעתי שאני סלב אצל החרדים", אמר ל'כיכר השבת'.

( צילום: ששון ע. )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ונציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, מתברכים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בכניסה לחתונת בתו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, עם בנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה עוזרו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, באולמי 'אווניו'. "אתם עושים עבודה טובה למען ביטחון המדינה", אמר להם הראשון לציון.

( צילום: אלעזר פיינשטיין וישראל חזן )

לאחר מכן ראינו את הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' מגיע לאחל מזל טוב בחתונה, כאשר מאות בני אדם מצטופפים לקבל את ברכתו.

בהמשך ראינו את הזמר איתי לוי מגיע לאירוע בלוק חרדי עם כובע וחליפה, כשהוא מלווה במנהלו האישי אלדד מרחום ומאבטחים.

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה נצפה יוצא מפגישה במשרד הבריאות בירושלים.

ואילו את הגאון הרב יצחק לוי רבה של העיר נשר, ראינו בכניסה לפגישה במשרד הדתות.

המקובל הרב יצחק בצרי מתפלל בדמעות בכותל המערבי, לרפואת אביו המקובל הגאון רבי דוד בצרי ראש ישיבת המקובלים 'השלום', המאושפז במצב קשה בבית החולים 'הדסה'.

טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע', בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר מבעלזא.

( צילום: אנשיל בעק )

טבילת אש: רגע לפני שנכנס לבור הטבילה להיטהר בקדושה של מעלה, תפס 'זופניק' תיעוד בלעדי של האדמו"ר 'הצינור השפע' מקרעטשניף כפר עטה, בודק כשרות המקווה וההידור.

בשעת לילה מאוחרת, שילה פריד, כתב החרדים של ynet, נצפה בשיחה לבבית וממושכת עם עסקני חצרות הקודש. 'זופניק' במתח האם מדובר בסגירת קצוות לקראת הכתבה הבאה? ימים יגידו.

שילה פריד עם עסקני חצרות הקודש

בין מניין למניין בשטיבלעך "בית הלל" בבני ברק, 'זופניק' קלט את המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בתפילת ערבית צנועה בין המוני המתפללים. 'זופניק' שלא מפספס שום זווית, תיעד את הפשטות המרשימה של המשגיח.

הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בתפילה בבית הלל

המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסל בידרמן נצפה כאחד האדם ברחובות בני ברק.

הרב בידרמן ברחובות בני ברק

בין הסמטאות של שיכון סאטמר בבני ברק, תפס 'זופניק' רגע של הוד: העסקן הנמרץ הערשי הולצר נצפה כשהוא מלווה במסירות וביראת כבוד את זקן החסידים, הרב קליין, בצהרי היום. 'זופניק' הוריד את הכובע בפני השילוב של עסקנות צעירה וזקני חסידים של פעם.

הערשי הולצר עם הרב קליין

ירושלים, בין הערביים: הגה"צ אב"ד קריית צאנז ירושלים נצפה כשהוא שקוע בקריאת מודעות אבל על לוחות המודעות. 'זופניק' מדווח כי הרב הקדיש לכך תשומת לב מרובה ועורר עניין בקרב העוברים והשבים.

הגה"צ רבי בעריל וייס קורא מודעות

בהמשך נצפה הגה"צ אב"ד קריית צאנז ירושלים בהליכה ברחובות ללא משמשים בקודש.

הגה"צ רבי בעריל וייס ברחובות העיר

'זופניק' טייל להנאתו ברחובות בני ברק ולפתע קלט דמות תורנית מוכרת: הגאון רבי מתתיהו דייטש ב"נאות דשא" יחד עם בניו. 'זופניק' שלא מפספס שום תנועה בעיר התורה והחסידות, מיהר לתעד את המראה המרומם.

הגאון רבי מתתיהו דייטש ברחובות בני ברק

'זופניק' שבעצמו בקושי עומד בקצב, תפס את הגאון רבי יצחק קולדצקי בצעידה מהירה ונמרצת ברחובות בני ברק. 'זופניק' תהה האם מדובר בדרכו לשיעור או בחלק מסדר היום המוקפד, אבל דבר אחד בטוח – המצלמה בקושי הצליחה לתפוס פוקוס.

הרב קולדצקי ברחובות בני ברק

בעוד 'זופניק' מנסה להסדיר את הנשימה מהמרתון אחרי תיעודים מהגאון רבי יצחק קולדצקי, שחלף על פניו בהליכה מהירה ברחובות בני ברק, מהצד השני הוא קלט תמונה הפוכה לגמרי, האדמו"ר משבט הלוי נצפה בטיול רגוע לרוח היום, כשהוא מתהלך בנחת ושקוע במחשבותיו. 'זופניק' נותר פעור פה מהניגוד הבני ברקי הטיפוסי.

שבט הלוי ברחובות בני ברק

לאחר שעבד קשה להפיץ חומרים בכמה אתרי החדשות, (ובעיקר היכן לא), תפס 'זופניק' את שיעלה ויינברגר בסוד שיח מעניין עם הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד. האם ויינברגר בדרך לפרויקט חדש או שמדובר בשיחת חיזוק? 'זופניק' ימשיך לעקוב.

ויינברגר עם אב"ד ויז'ניץ אלעד

בהמשך נצפה שיעלה ויינברגר מתעדכן דרך המכשיר המסונן בחדשות מסעירות, בקצה התמונה נצפה העסקן הרפואי חזקי פקשר.

ויינברגר

רק שוקי לרר יכול: בזמן ש'זופניק' ניסה להשתחל לחתונת ישראל כהן, הוא קלט את הצלם שוקי לרר מגיע בשיא המרץ היישר מהחתונה של עסקן ויז'ניץ, הרב שמואל כהנא. לרר, כדרכו בקודש, רקד על שתי החתונות (תרתי משמע) ולא פספס אף פלאש.

לרר עם כהנא

מגיש הטלוויזיה ינון מגל נצפה בתפילה בקבר מתתיהו ביער בן שמן.

( צילום: חיים כהן יח''צ )

המפיק ודובר זק"א מוטי בוקצ'ין מקבל דמי חנוכה מהמקובל הגאון הרב גמליאל רבינוביץ, לאחר הדלקה מיוחדת שנערכה בביתו בירושלים.

( צילום: אלי רוט )

טופז לוק, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בברכה והתייעצות עם המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', במהלך אירוע פרטי באחוזתו של איש העסקים מאור בן שושן בהרצליה: "שתמצא זיווג הגון בקרוב".

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ועוזרו אריאל הררי, הגיעו לניחום אבלים אצל היועצים האחים יענקי, יום טוב ומוישי ביכלר, היושבים שבעה על פטירת אביהם הרב צבי יהודה ביכלר זצ"ל, שנפטר בגיל 69 לאחר מחלה.

בין עשרות הרבנים ואישי הציבור שהגיעו לנחם בני משפחת ביכלר, ראינו את יענקי ביכלר, יושב וקורא בשקיקה את הספר 'גדולה שימושה' שחיבר רב הסלבס מרדכי חסידים.

בסיור שנערך לדוברים ויועצי תקשורת חרדים 'זופניק' תפס את שיאן קבוצות הוואטסאפ בישראל שלום שטיין כשהוא מרשים את מנהלי 'טיקטוק' ביכולותיו המרשימות.

את הצלם נפתלי לרר תפסנו בשעת בוקר רוכב על האופניים חשמליים ברחובות פתח תקווה בדרכו לעוד אירוע, כשהמצלמה על גבו.

בימי החנוכה ראינו את הצלם נפתלי לרר מקבל מטבע לברכה מהאדמו"ר ממישקולץ בפתח תקווה.

( צילום: אברומי לוי )

את היועץ האסטרטגי אליהו ארנד, ראינו בסוד שיח עם עם רב כלאי הרב מנחם יעקובזון ראש מטה הרבנות בשירות בתי הסוהר, במהלך חתונה השבוע.

איש הנדל"ן משה רגובי, בנו של היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר ארגון 'מזור', שהתמוטט באופן פתאומי, אושפז במצב קשה בבית החולים וחזר לעצמו - באמירת "נשמת כל חי" בחופת אחותו רחל עם הבחור מיכאל שטראוס, ביקב 'פסגות'.

( צילום: איציק לבל )

האדמו"ר ממז'יבוז', ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ויד ימינו יוסי צימט, כוכב הרשת שוקי סלומון ואיש העסקים קובי לסרי, בניחום אבלים אצל איש החסד בערלה יעקובוביץ מבכירי זק"א, היושב שבעה על פטירת אמו הרבנית פעסיל יעקובוביץ ע"ה.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה, על כוכב הרשת שוקי סלומון, במהלך הופעה בעיר של מחזמר חנוכה 'המכבים באים' ביוזמת ארגון 'תפארת': "הוא הפך לטברייני, הוא משקיע בעיר ומבלה כאן הרבה".

( הפקה: אלי אברמוב | מסכים: 'ויזואל לייב' )

את כוכב הרשת שוקי סלומון ראינו בצילומים על טרקטור ענק, במהלך קמפיין סיקור הנחת אבן הפינה במתחם 'סקיי פארק' בעיר אלעד. 'זופניק' שם לב למנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מסייע לו לרדת בזהירות מבלי שיפגע.

( הפקה: מעוז עבדי | צילום: צביקה גרין )

לאחר מכן ראינו את שוקי סלומון בסוד שיח עם רב העיר הגאון הרב מרדכי מלכא.

( צילום: צביקה גרין )

בסיום האירוע ראינו את איציק אוחנה מציג לראש העיר יהודה בוטבול את הסרט המיוחד שיצר יחד עם שוקי סלומון מטקס הנחת אבן הפינה. "אתם עושים עבודה מעולה ברשת", אמר ראש העיר.

הזמר שולי רנד והמפיק דוד פדידה נצפו בשיחה לבבית עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, מחוץ לאחד האולמות בבני ברק.

הזמר אבי מן תרם 42 אלף שקלים בדינר לטובת כולל בעיר באר שבע, בראשות אחיו הרב שלמה תורג'מן.

המפיק מעוז עבדי, נצפה מתדרך את הזמרים מרדכי שפירא, שמוליק סוכות וארי היל, מאחורי הקלעים במופע ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: מייקל מנס )

ברכת מזל טוב לזמר גד אלבז ורעייתו ורד להולדת הבת - ויקרא שמה בישראל: הֵלֵנִי אַיָּלָה - על שם הלני המלכה היוונית שהתגיירה ונישאה לחשמונאי. כזכור, לכל אחד מבני הזוג יש שלושה ילדים מנישואים קודמים.

המוזיקאי זלמן שטוב נצפה עולה לטיסה לארצות הברית, בדרכו לסבב הופעות.

( צילום: 'הצדיקים' )

המוזיקאים יענקי רוזמרין ורובי טאוב ממקהלת 'נרננה', בתפילת שחרית עם הזמר בני פרידמן שהגיע לסבב הופעות בישראל.

יו״ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בניחום אבלים אצל סגן ראש העיר ירושלים חיים כהן ואחיו הזמר שלמה כהן, היושבים שבעה על פטירת אחיהם הרב משה שמעון כהן זצ"ל, מהצד נראה יוני אוחנה דוברו של ח"כ יעקב מרגי.

ח"כ אורי מקלב נצפה גם הוא בניחום אבלים אצל סגן ראש העיר ירושלים חיים כהן ואחיו לצדו של הגאון הרב דניאל ביטון.

ח"כ יעקב מרגי נצפה מתחדש במעיל לחורף בחנות בקריית גת.

( צילום: א.ב. )

באחת הקייטנות של הרשות החרדית בימי החנוכה תפסנו את ח"כ אורי מקלב כשהוא מצטלם מתחת מטריה.

בפעילות בירושלים של הרשות החרדית בחנוכה, ראינו את ח"כ אורי מקלב והבובה אורה כשהם מעניקים מתנה לילדה שקוראים לה גם כן אורה.

בהדלקת הנר השמיני של חנוכה בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שלוחי חב"ד, ראינו את הרב אור זיו משליחי חב"ד בירושלים, מסביר לראש הממשלה על נס החנוכה דאז והיום.

( צילום: טופז לוק )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט נצפה קונה תשמישי קדושה ב'ג'רוזלם יארמולקה' בשכונת מאה שערים בירושלים.

( צילום: י.ק. )

במדרגות של הכנסת, ראינו שיחה ערה בין רב הסלבס מרדכי חסידים ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה בסוד שיח עם יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ במהלך שמחת החתונה לבתו של הרב בן ציון נורדמן רב בית הכנסת הגדול בחדרה ויו"ר רשת הקירוב 'מדעים ויהדות', שנערכה אולמי 'קונקורד' בבני ברק. בהמשך, ראינו את גפני בלחיצת יד עם הגאון המקובל רבי יצחק ברדא ועם הרב נתן זוכובסקי, רבו של העיתון 'יתד נאמן'.

את שרת התחבורה מירי רגב ראינו ברחבת הריקודים בעזרת הנשים בחתונת בתו של הרב בן ציון נורדמן.

( צילום: יהודה קורלנסקי )

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, באירוע בסניף 'הליכוד' בנס ציונה בראשות אלירן מרחום: "לאבא שלי קוראים זלמן, אני חב"דניק בנשמה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נצפה לוחץ יד בחביבות לשי גראוכר במסעדה מקומית באילת, שם בן גביר שהה בנופש עם בני משפחתו וגראוכר הפיק נופש ליתומים ואלמנות.

( צילום: מיכל אלבלק )

בהמשך השבוע תפסנו את שי גראוכר כשהוא מתפלל בבית הכנסת 'אמרי שפר' כאחד האדם.

( צילום: ח.ג. )

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן ובכירי הרשות, בסיור עבודה מקצועי בעיר רכסים יחד עם ראש המועצה יצחק רייך וסגניו מרדכי ויזגן ושי חקשורי, חברי המועצה נתנאל חיאק, חיים שרעבי ויצחק חדד.

( צילום: אברהם רוזיליו )

ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, סגן ראש העיר שלמה אלחרר ועוזרו ראובן שרבאני, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן וראש המטה שלו יוסי שבתאי, בפגישה אצל הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק.

מנחם שפירא, סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, שימש השבוע כסנדק בברית לנכדו, בן לבנו יצחק שפירא, באולמי 'בית ישראל' בירושלים.

( צילום: מאיר אדרי )

במסדרונות עיריית אלעד, ראינו את סגני ראש העיר יעקב דוד ברקוביץ' ועו"ד יניב בדלוב, בדיונים על התקציב לשנת 2026 שאושר בסוף השבוע.

בכנס פורום החינוך החרדי בעיר תל אביב, ראינו את מנכ"ל ש"ס ח"כ חיים ביטון, סגן ראש העיר אלחנן זבולון וחבר המועצה שלמה פרץ, בסוד שיח עם זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה.

( צילום: בנימין אשר )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהגיע לתפילה בקבר 'רחל אמנו', מברך את מנהל הקבר אייל עטיה על פעילותו למען המתפללים.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף השתתף במופע קסמים של אמן החושים רונן קמרון, שנערך במיוחד לעולים חדשים ב'היכל שלמה' בירושלים, ביוזמת סגן ראש העיר שמואל מרציאנו.

מי שזכה השבוע לקבל ברכה חמה מהראשון לציון הגר"ד יוסף הוא נתן גרוסמן, נכדו ונאמן ביתו של אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן.

באישון לילה ראינו את הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, בתפילה מעומק הלב בקבר 'רחל אמנו'.

הנגיד שמוליק הלפרין מציג לעיתונאי איציק פרזאן מערוץ האינסטגרם 'פוש', את האפליקציה החדשה של 'דף היומי משניות', בתווך נראה כוכב הרשת שוקי סלומון מתגאה בהפצת התורה שעושה המחותן שלו.

את שרול איזנשטט, יד ימינם של הגאון הרב יוסף חברוני ראש ישיבת חברון ומנהל הישיבה שלמה קרלנשטיין, ראינו בסוד שיח עם ח"כ יולי אדלשטיין על סערת חוק הגיוס, מחוץ לאירוע בבני ברק.

( צילום: ארי שטרן )

איש העסקים ישראל אבוחצירא, קיבל גמרא מיוחדת בשולחן הכבוד, בדינר לישיבת 'אש התלמוד' ב'דיסיטי'.

( צילום: שלומי כהן | הפקה: מוטי בוקצ'ין )

את איש היח"צ קותי אוברלנדר מ'גל אורן לרנר' ראה 'זופניק' בכנס שערך בנק הפועלים לבעלי עסקים חרדים בדימול פלטניום, בשיחה עם מנכ"ל בנק הפועלים ידין ענתבי.

( צילום: אביב גוטליב )

ראש השב"כ דוד זיני ויועצו לענייני חרדים רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני, בהלווייתו של אלוף במילואים יעקב ברק ז"ל שהיה מפקד זרוע היבשה וראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל, ונפטר בגיל 61 לאחר מחלה קשה.

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ליוסי לוי מנכ"ל איגוד 'שומר ישראל' בכנס 'אמץ לוחם': "הוא היום מג"ד במילואים והוא הדוגמה והמופת שלנו, להגן על המדינה ולהגן על המולדת, זה הולך ביחד".

סגן הרב הראשי לשב"ס סגן גונדר הרב גבריאל עזרא, בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר מזוטשקא, כשהוא מלווה באבי לוין נציג קהילות 'שלומי אמונים' בבני ברק ומראשי 'אחיה'.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בכתיבת התנאים בשמחת האירוסין לעמית אוסדיטשר, בנו של עו"ד משה אוסדיטשר, עם נועה קולסקי, נכדתו של הרב יוסף וליס יו"ר 'ערכים'.

( צילום: יוסי רוזנבוים )

אושיית הרשת אתי אפינגר חגגה בהפתעה יום הולדת 50 לבעלה איש העסקים יוסי אפינגר, בדירת 'לב שלום' מול הכותל המערבי.

( צילום: נתנאל לוונשטיין | עיצוב: שירה אלבז )

בהמשך הערב ראינו את אמן החושים מני הולנדר מדהים את בני הזוג אפינגר בקסמים וקריאת מחשבות.

מפיק הסרטים החרדי יקי רייסנר חשף כי "הסרט 'בחורים טובים 3' יצטלם בבית חרדי בניו יורק".

את איש העסקים יעקב ביבלה מבעלי רשת ספרי 'אור החיים', ראינו מחלק דמי חנוכה (ספרים ומשחקים) לילדים חולים המאושפזים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם שימי גשייד יו"ר 'רחשי לב', ראובן שרבאני מבכירי ש"ס בעיריית בני ברק, הזמר משה דוד וייסמנדל והגיטריסט יענקי קופלוביץ.

( צילום: 'קסם 39' )

במסדרונות בית החולים 'הדסה', ראה 'זופניק' את איש החסד אברימי קאפ יו"ר 'עזרת אחים', בדרך לסייע לעוד יהודי חולה.

יוסי לחיאני הדובר של עיריית אשקלון למגזר החרדי, מתברך מהגאון המקובל הרב יצחק ברדא ראש מוסדות 'יצחק ירנן' באשקלון, לרגל יום הולדתו ה-31.

תלמידיו של מזכה הרבים הרב אבידן סנדרוסי, חגגו לו יום הולדת בהפתעה במהלך השיעור השבועי.

את נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, ראינו מבקרים ילדים חולים בבית החולים 'שניידר', יחד עם נועם נזרי יו"ר 'חיוך של ילד'.

( צילום: יוסי זמיר )

במחנה הנופש של ארגון 'לב מלכה' ראינו השבוע את יו"ר הארגון הרב אהרן אברמן דואג לכל ילד וילד באופן אישי.

בהרי שווייץ ראינו השבוע את היועץ הרפואי נתנאל נדלר מ'מזור', בעוד שיחת ייעוץ טרנס-אטלנטית מצילת חיים.

המשפיע הרב יעקב גלויברמן מחב"ד, נצפה מנהל את טקס ההלוויה של שדר הספורט אבי מלר שנפטר בגיל 72 לאחר מאבק במחלת הסרטן.

המקובל הרב נתנאל שריקי שנסע לנופש באילת, בביקור חיזוק לעסקים בקניון 'אייסמול' בעיר יחד עם ראש העיר אליהו לנקרי.

( צילום: גיא קקון )

האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בסידור חופה וקידושין בחתונת הזמר והפייטן איציק שריקי ואביבה אילוז, באירוע יוקרתי שנערך ב'גאמוס' השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: ליאור מיכאל )

את הזמר בן צור ראינו בהתוועדות חסידית ב'אקספו' תל אביב, יחד עם הרב שמואל איזנפלד משלוחי חב"ד בעיר.

( צילום: מנדי טויטו | הפקה: 'דניאל פרו' )

