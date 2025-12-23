איש הנדל"ן משה רגובי שאושפז במצב קשה - חגג חנוכה עם משפחתו

חסדי השם: איש הנדל"ן משה רגובי, בנו של היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור', שהתמוטט באופן פתאומי ואושפז במצב קשה בבית החולים והתעורר לאחר כשבוע, חזר לעצמו ושוחרר לביתו בשעה טובה.

"מה שקרה לי זה נס חנוכה", סיפר בשיחה עם 'כיכר השבת', "אף אחד מהרופאים לא האמין שאצא מזה".

רגובי מוסיף כי הוא לא זוכר כלום ממה שקרה, "רק שאמבולנס פינה אותי לבית חולים", ומבקש להודות: "תודה לכולם על התפילות".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', לפני כשלושה שבועות רגובי בן ה-31 הובהל לאשפוז בבית החולים 'שערי צדק' כשהוא מורדם ומונשם, לאחר שהתגלתה אצלו דלקת חריפה במוח. מצבו היה מוגדר קשה מאוד וצוותי הרפואה נאבקו על חייו.

בחסדי שמים לאחר כשבוע הוא התעורר וחזר לעצמו ובימים האחרונים שוחרר, כאמור, לביתו וחגג את חג החנוכה עם בני משפחתו.