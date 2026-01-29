זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': תביעה הוגשה לבית המשפט כנגד בעל חנות מוכרת במגזר החרדי בתחום האוכל, שהוא גם בנו של אדם מוכר, בגין חובות של כספים לאנשים אחרים. 'זופניק' יעקוב ויעדכן.

במסדרונות הכנסת נצפה ישי כהן בסוד שיח עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, שעדיין אופטימי באשר לסיכוייו של חוק הגיוס לעבור.

סבב השיחות במשכן נחתם בשיחה של ישי כהן עם דובר ש"ס אשר מדינה.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מקבל בקבוק ערק מבורך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', בהילולת אביו 'הבבא סאלי' בנתיבות.

לקראת ט"ו בשבט הביא משה מנס לאולפן את ד"ר צחי כנען, דיאטן קליני ומומחה להרזיה, ומטבוליזם שסרב לספק לו כותרת. מה הכותרת שאתם תתנו? טקבקו לנו...

את איצלה כץ מגיש 'מעייריב' תפס 'זופניק' במסדרונות הכנסת בסוד שיח עם העיתונאי ארי קלמן, הכתב לענייני חרדים של 'i24news'.

במשכן הכנסת תפסנו השבוע את המגיש האולטימטיבי יוסי עבדו בסוד שיח עם ח"כ מנסור עבאס.

( צילום: דודי פלוג )

באולפני 'כיכר השבת' ראינו את יוסי עבדו בצילומי תוכנית מיוחדת - "סדר ט"ו בשבט", שתעשה לכם סדר בכל מנהגי וסגולות היום, יחד עם עם הגאון הרב גדעון בן משה, הרב רביד נגר, הרב אליהו פנחסי והזמר שראל סופר.

אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, רבני ערים, חברי כנסת, ראשי ערים, מנהלי מוסדות ואישי ציבור, נהרו בשבוע שעבר לנחם את בני משפחת אילוז באבלם הכבד על פטירת ראש המשפחה הצדיק רבי חיים אילוז זצ"ל. בראשי המנחמים נראו הפוסק הספרדי הגאון רבי בן ציון מוצפי שבמשך למעלה מחצי שעה דיבר בשבחו ובמעלתו של המנוח זצ"ל, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, זקן המועצת הגאון רבי משה מאיה, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ראש ישיבת "שארית יוסף" הגאון רבי עמנואל טולידנו, ראש ישיבת "באר יעקב" הגאון רבי דוד שפירא, ראש ישיבת "דעת חיים" הגאון רבי שלום ביטאן, רבה של באר יעקב הגאון רבי אברהם יעקובזון, רבה של חדרה הגאון רבי ישראל מאיר ביטון, רבה של רמלה הגאון רבי יצחק אבוחצירא, זאת לצד מכתבי ניחומים רבים ששיגרו גדולי הרבנים, בהם חבר המועצת ורבה של רמת אלחנן הגאון רבי יצחק זילברשטיין ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון.

בין אישי הציבור שעלו ובאו לנחם את בני משפחת אילוז, בהם הרב מרדכי אילוז מנכ"ל מוסדות שערי ציון, הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין, הרב עמי אילוז יו"ר המועצה הדתית קריית ים ומנכ"ל מוסדות חינוך בקריית אתא ובעכו, נצפו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, יעקב מרגי, יואב בן צור, חיים ביטון, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, ינון אזולאי, יוני משריקי, דן אילוז, ראש עיריית עכו עמיחי בן שלוש, ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ, ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, השר לשעבר אריאל אטיאס, מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, מנכ"ל רשת החינוך "בני יוסף" אביגדור אוחנה, מנכ"ל רשת "נאות מרגלית" ליאור גבאי.

בפתח ישיבת הסיעה, ספד יו"ר ש"ס אריה דרעי לרב חיים אילוז זצ"ל, לאחר שהשתתף בהלוויה ובקבורה, וציין כי הוא מכיר אותו כבר למעלה מארבעים שנה. "יהודי באמת צדיק, אם צריך לצייר דמות של יהודי צדיק, ירא שמים, תמים וישר דרך, תלמיד חכם, בן תורה, שהשכיל כבר לפני 60 ושבעים שנה להוציא את הילדים שלו ולהכניס אותם לישיבות, לתלמודי תורה, יש לו שש בנות כולן נשואות לתלמידי חכמים. הוא היה במושב יד רמב"ם, והוא הצליח באמת להקים בית של תורה בלי עין הרע, כל הבנים שלו, כל הנכדים שלו, הנינים שלו, כולם זרע ברך ה', והכל בהשקפה טהורה, בצנעה, ביראת שמיים, בענווה, כמה הוא התפלל".

בסיום אזכרת ה'שבעה' על הצדיק רבי חיים אילוז זצ"ל, ראינו את יחיקם גמליאל מבכירי עיריית אלעד, בשיחה ערה עם הנכד איש התקשורת חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת'.

הפרשן החרדי ישראל כהן נצפה בביקור עם בנו ארי במעונו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', שהציג בפניו ספרים עתיקים של סידור הרש"ש בכתב ידו מלפני 400 שנה, לרגל יום ההילולא, והסביר על איך ניתן לקרב יהודים דרך התקשורת ולגרום לאחדות ואהבת חינם.

במהלך הביקור, ארי כהן בן ה-5 וחצי, ביקש ברכה מ'הינוקא' - "אני רוצה שתהיה לי כלה". צפו וגלו איך הגיב הרב לבקשה המפתיעה.

( צילום: מוישי קליין )

בפאתי פאנל על הגיוס שנערך באוניברסיטת רייכמן במרכז הבינתחומי ביקש יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ מהפרשן ישראל כהן ללמוד על הדעה החרדית הרווחת כלפי חוק הגיוס והאם יש הבדלים בין הסיעות החרדיות השונות.

בטקס שנערך בכיכר החטופים על-ידי החברים של רני גואילי ז"ל, שהפך לעצרת האחרונה במקום, ראינו את ישראל כהן עם שורד השבי שגב כלפון ושירה גואילי אחותו של החטוף האחרון רן גואילי ז"ל שריגשה בהלוויה שנערכה השבוע.

נשיא ועידת רבני אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נועד עם שגריר פנמה בישראל עזרא כהן ברחבת הכותל המערבי. בתווך: המתווך איש גדולי ישראל הרב יהודה אייזנברג.

ראשי קרן עולם התורה, הרב ראובן וולף והרב בערי ג'ארמייעס, הגיעו למושב מיוחד שנערך עבורם על ידי 'ועידת רבני אירופה', המתקיימת לראשונה בישראל סמוך לכותל המערבי. לפני שעלו על הבמה שוחחו השניים עם נשיא הוועידה הגר"פ גולדשמידט ואיש אמונם של גדולי ישראל הרב יהודה אייזנברג.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, השתתף השבוע בחנוכת הבית של המשב"ק המסור הרב רון מדר.

( צילום: אליהו כהן סטודיו )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף וראש עיריית ירושלים משה ליאון, מתברכים מיו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ששימש כסנדק בברית לנכדיו התאומים, בנים לבתו תהילה ולחתנו אהרון כמון.

( צילום: מאיר ישראל טל )

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים', הגיע להילולת 'הבבא סאלי' בנתיבות, כשהוא מלווה בפרויקטור ההילולה יעקב כהן מבכירי משרד הדתות, דובר ההילולה אבי יוספי וצביקה רוזן מבכירי משרד הפנים.

( צילום: אליהו כהן )

לאחר מכן ראינו את המפיק דוד עזריאלי מתברך בחמימות מהגאון רבי ראובן אלבז.

בכניסה לציון ראינו את ח"כ יואב בן צור לוחש על אוזנו של הגאון רבי ראובן אלבז שבהמשך נצפה מברך במאור פנים את יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות ויוסף חיים כלף מבכירי ש"ס שחגג בר מצווה לבנו בשבוע שעבר.

בהמשך השבוע הגאון רבי ראובן אלבז השתתף בהילולת הבבא סאלי בביתו של משה שלוש ברמלה ועודד את הקהל בשירת "מול אלי וגודלו".

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בשירת "אני מאמין", בחתונת בנו של הרב רפאל מנת רב חברת 'אסם' עם בתו של איש העסקים אליהו קסטנבוים, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: שלומי כהן )

לאחר מכן ראינו את רב החברה הרב רפאל מנת מברך את הבובה המפורסמת - 'במבה רב', ששלחה הנהלת החברה לשמחה, כשעל המוזיקה מקפיץ הזמר בנצי שטיין וחברי מקהלת 'נשמה'.

( צילום: שלומי כהן )

הפרקליט הבכיר עו"ד עמית חדד נצפה מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ובסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשבע ברכות יוקרתי בירושלים לבנו של הרב רפאל מנת.

ראש מוסדות "אור החיים" הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, השתתף השבוע בכנס היסוד לקהילת "מקור לחיים" בשכונת גני איילון בלוד, כשלפתע, בשיא נאומו, פצח ראש העיר יאיר רביבו בשירת "השם יתברך תמיד אוהב אותי".

( צילום: רון סטודיו )

בישיבת "בית מדרש עליון" חגגו בשבוע שעבר את שמחת סיום הש"ס שערך הבחור החשוב אהרון גפני בן הרב מיכי גפני נכדו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני. 'זופניק' רווה נחת ותיעד את הסבא הנרגש בריקוד של שמחה עם נכדו הצדיק.

בשמחה הגדולה של סיום הש"ס השתתפו ראשי הישיבה ורבניה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר שאף נשא דברי ברכה לרגל המעמד. 'זופניק' תיעד גם את השתתפותו של הגאון רבי יאיר זקש ראש ישיבת 'תאפרת מרדכי' בשמחה, ותפס סוד שיח בין ח"כ אורי מקלב לבין הדוד המאושר אליהו גפני.

אליהו גפני, הבן יקיר של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נהיה סבא שלם עם הולדת הנכדה שהצטרפה לאחיה הקטן, בת לחתנו קובי לנדאו, בן הרב אשר לנדאו רב המכון לרפואה משפטית. 'זופניק' תפס את הסבא מגיע ל'מעייני' לביקור אצל הנינה שהצטרפה למשפחה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מסיר את הלוט בחנוכת בבית כנסת בבית עילית על שמו של הגאון הרב שמעון גד אליטוב זצ"ל, אביו של יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה'.

( צילום: מייקל מנס )

במהלך שמחת חתונה נצפה ראש ישיבת 'באר התורה' הגאון גבריאל יוסף לוי מתעניין אצל ח"כ אורי מקלב על ענייני השעה.

אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן השבוע בדרכו לעיירת לעלוב שבפולין, לקראת יום ההילולא של ראש השושלת, האדמו"ר רבי דוד מלעלוב, מלווה בנכדו ונאמן ביתו הרל"ש נתן גרוסמן.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל נצפה בסמטאות ישיבת מיר יחד עם נאמנו הרב אלי פינקל.

הרב אלי דויטש, יד ימינו של המשפיע הגאון רבי אלימלך בידרמן - אירס את בנו, עם בתו של הרב ישראל פוקס מפיק סרטוני החיזוק היומיים של הרב בידרמן.

( צילום: י.ל. )

האדמו"ר משבט הלוי נצפה עוסק בתורה כאחד האדם היכל התורה בביהמ"ד הגדול סאטמאר מאנסי.

הרב מענדל שווימער מראשי קהילת האדמו"ר המהרי"י מסאטמר, נצפה בלחיצת יד חמה לאדמו"ר המהר"א מסאטמר בעת שהותו לנופש בפאלם ספרינג.

ובזמן לחיצת היד הנ"ל נצפה הרב משה פרידמן משב''ק בית סאטמר מהרי"י, בשיחה לבבית עם הרב מאיר הירש ראש הקהל של סאטמר מהר"א בקריית יואל. בצד נצפה הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים אב"ד סאטמר וויאלמסבורג.

במקום הנופש וסט פאלם ביץ' פלורידה מקבצים זקני סאטמר מדי מוצאי שבת, ומאזינים לשיחות הקודש של ימי השובבי"ם מהרה"ק מסאטמר זצוק"ל.

ובזמן שזקני סאטמר האזינו לשובבי"ם דרשה, נצפה העסקן ר' יעקב מערמעלשטיין ממיאמי, מתברך מהאדמו"ר מטאהש.

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטא בריקוד מצוה טאנץ הראשון לאחר שהוכתר בכתר האדמורו"ת - בחתונה שנערכה בירושלים.

באחד הלילות בשכונת מאה שערים הירושלמית, נצפה האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטא עם קבוצת מלווים בנקודה מסוימת, כשהם מזמרים את הניגון "והיה ביום ההוא" המיוחס לר' שלמה קרליבך. ויהי לפלא.

‏מי אמר שהחרדים לא יודעים אנגלית? הצלם משה גולדשטיין נצפה מסתדר טוב עם האנגלית שלו בארה"ב.

המונים נהרו לשמחת נישואי בן זקוניו של הנגיד הרב יעקב פעלדמאן, ראש הקהל של חסידות ויז'ניץ בארה"ב. אך מי שחשב ללקק לנגיד עם הצבת מודעות ברכה, התאכזב, לאחר שהנגיד הורה להסיר את כל המודעות מכל האולם.

בחתונה נצפו המשב"קים הרב הערשיל כץ מויז'ניץ והרב שמעון וואלף קליין מבעלזא בריקוד נלהב עם הנגיד.

בהמשך הצטרף לריקוד הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סיגעט, ובנו של האדמו"ר מסאטמר.

הבעל מנגן הרב יעקב שלמה גרוס נצפה מתברך מהאדמו"ר מסאטמר לרגל לידת הבת הבכורה לאחיו הרב שאול יחזקאל גראס, בן האדמו"ר מתולדות משה.

המיליארדר יואלי לנדאו נצפה באירוע פרטי עם אמן הוויזואל שמוליק בן הרוש.

( צילום: מוטי אדלר )

בחתונת ילדיהם של אנשי העסקים, בתו של משה פרץ עם בנו של רונן גנון, ראה 'זופניק' את אלחנן דנינו, אביו של הקדוש אורי דנינו הי"ד מתברך מאבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן.

בשמחת החתונה נצפה האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת יושב בראש המסובים, וברגע של התלהבות שלף משה פרץ את מקל הכסף של האדמו"ר והלהיב את הקהל.

בכפור העז עם כפפות על הידיים, האדמו"ר מספינקא נצפה יושב כאחד האדם, ומעתיר בתפילות באוהל התנא האלוקי רשב"י במירון.

הגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים, אב"ד סאטמר ב"פ, בשיחה עם הרב ראטער משב"ק הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, בקרעסטיר.

האדמו"ר מסאטמר נצפה צועד ברחובות מונסי בשלג הכבד.

בהמשך נצפה האדמו"ר מסאטמר מסדר קידושין בכפור העז.

רגע של ענווה: הגאון רבי מלכיאל קוטלר שהגיע למעמד קבלת פנים לכבודו של האדמו"ר מצאנז שהגיע לביקור הוד בעיר, כובד ע"י האדמו"ר לשבת על כסאו המכובד. לאחר ויכוח לכאן ולשם, ראש הישיבה ניצח, והאדמו"ר ישב על הכסא המכובד, תוך שהוא מתיישב על כסא פשוט שהכינו לו מבעוד מועד.

מנהל חנות הבשר של סאטמר בב"פ, נצפה בתפילת מנחה בבית כנסת מקומי, תוך שהוא לבוש בחלוק לבן, כמו ביום כיפור. ל'זופניק' נודע, שזה מעשים שבכל יום, כשמנהל העבודה ממהר לתפילה בדיוק בעת התחלת זמן התפילה, ומתפלל בבגדי לבן.

העסקן הויז'ניצאי הרב יוסף שמעון שכטר שביקר בארה"ב, לא פספס כמנהגו ביקור במרכז חב"ד העולמי 770.

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד נצפה מאזין בשקיקה לדבריו של המגיד מישרים הרב יוסף חיים גרינוואלד, בסעודת יארצייט לע"נ המהר"ם שיק זי"ע בבורו פארק.

הצלם אלי קובין, נצפה ממשב"ק את הרב זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בשדה התעופה קנדי.

המשב"ק הבעלזאי הרב שמעון וואלף קליין, נצפה בדרכו חזרה לארה"ק, בפתח מחלקת ביזנעס.

את הפרקליט הבכיר עו"ד משה אוסדיטשר ראינו בסוד שיח עם הרה"צ רבי ישראל יהודיוף, נכדו של הבבא סאלי זיע"א.

הנגיד שמוליק הלפרין ובנו יחזקאל הלפרין נצפו בחופשת סקי בעיירה ארוזה שבשווייץ.

( צילום: אבישג סלומון הלפרין )

שדרן הרדיו מנחם טוקר ושלומי פלס מבכירי חסידות חב"ד, בטיסת 'אלעל' בדרכם חזרה מארצות הברית לישראל.

הצלם שלומי כהן מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: שמעון ברדי )

היועץ האסטרטגי יום טוב ביכלר, שנמצא בשנת האבל על אביו הרב צבי יהודה זצ"ל, נצפה באחד מבתי הכנסת של חב"ד בפריז שבצרפת, עובר לפני העמוד ומנסה לרצות את המקומיים בנוסח חצי חב"ד חצי ליטאי.

( צילום: א.ר. )

השדרן יהודה שוקרון מרדיו 'קול חי', בחיקוי משעשע לפוליטיקאים, בהילולת המקובל הגאון רבי יצחק כדורי זצ"ל, שערך מי שהיה יד ימינו הרב משה נמני.

את הפוליטי של 'יתד נאמן' משה רוט, ראה 'זופניק' במסדרונות הכנסת בצמוד לחברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס.

דוד בירנברג מאגף הדוברות בלשכת ח"כ אורי מקלב נצפה מתלבט בין החטיפים עם שמואל קרמרסקי מלשכת ח"כ מאיר פרוש.

זאת בעוד הרמ"ט של ח"כ אורי מקלב ומבכירי 'דגל התורה' דוד וורצמן נצפה בפגישה עם רבקה פאלוך יועצת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אריה זיסמן עורך החדשות בעיתון 'יתד נאמן', נשא השבוע דברים במסיבת חומש של נכדו בתלמוד תורה 'דרך ישרים' בפתח תקווה. ל'זופניק' נודע כי המנהל הרב אליהו קונצקי כיבדו לשאת דברים כ"איש פתח תקווה" בשל שורשיו הפתח-תקוואיים, מסתבר שהפירות שהצמיחו השורשים חזרו לעיר המקורית והנאמנה.

הרב יוסף דלויה לכוכב הרשת שוקי סלומון: "ש"ס זה ראשי תיבות שוקי סלומון - שבעזרת השם תזכה לסיים את על הש"ס בקרוב".

אחרי שצבר עשרות אלפי עוקבים בסטטוס בוואטסאפ, לכוכב הרשת שוקי סלומון נחסם החשבון, בעקבות כך הוא עבר לחשבון חדש עם טכנולוגיה מתקדמת - המספר החדש הוא: 0525082000.

באחד האירועים שנערכו השבוע תפס 'זופניק' סוד שיח נדיר של אחדות בין המפיקים שלום וגשל, נטע לוין ועוזר דרוק.

( צילום: איציק בנזימן )

הזמר יעקב שוואקי שהגיע לסבב הופעות בישראל, נתפס כשהוא לא מוותר על תפילת מנחה במניין, בחנות ירקות בחולון, לאחר שביקר במוזיאון הילדים הסמוך.

( צילום: יהודה בינט )

בהמשך השבוע תפסנו את הזמר יעקב שוואקי, המפיק דוד פדידה ואיש העסקים יענקל'ה הלפרין, בארוחת ערב בפיצה 'פיאדרה' בפתח תקווה.

הזמר אריק דביר הפתיע את המפיק גדי ויטמן ביום הולדת 52, במהלך חתונה שהפיק באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: יוסי אליוביץ )

הזמר פיני איינהורן מתברך מהאדמו"ר מסאדיגורה, בחתונה יוקרתית באולמי 'דימול פלטינום'.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמרים יידל ורדיגר ומשה כורסיה, נצפו בסוד שיח מוזיקלי באישון לילה, 'זופניק' מצפה לשיתוף פעולה מוזיקלי בין השניים.

הזמר בנצי שטיין וישראל שר מנהל המשרד של המפיק נטע לוין, נצפו קונים אוכל יהודי אצל השף שלומי ברגר בבני ברק.

הזמר משה פרץ בחיבוק ונשיקה חמה לזמר משה דוויק שחגג בר מצווה יוקרתית לבנו דוד ב'חצר המלכה'.

( צילום: יאיר פליישמן )

החברים הקרובים מתעשיית המוזיקה הזמר יאיר אליצור והקלידן מוישי גרינבוים בתמונה מחויכת.

הזמר אליה והב מקבל ערק מבורך עם הקדשה אישית מהגאון הרב גדעון בן משה, שערך הילולה לרבי יצחק אבוחצירא זצ"ל, באולמי 'לה בל' בירושלים.

( צילום: אבירם ג'רפי )

את הזמרים אברהם מרדכי שוורץ ומשה וינטרוב והמפיק מוישי ביכלר, ראינו בפגישת עבודה מוזיקלית ב'ביסקוטי' בבני ברק.

הזמר אבישי אשל התחדש במשקפיים אצל נתן ניילינגר מאלעד.

( צילום: יוסי גליק )

הזמר הרשי אייזנבך ומנהלו המפיק בני קוביץ, בסוד שיח מוזיקלי עם איש יחסי הציבור ישראל רוזן.

הזמר והקלידן ירון כהן האגדי נצפה מתפנק על צהריים ב'חומוס אליהו'.

( צילום: מושיקו פרץ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו נצפה מגיע לאכול במסעדת 'אנג’ליקה' בירושלים שבכשרותו המהודרת של הרב רפי מנת.

המיליונר עודד שריקי בסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בהילולת 'הבבא סאלי' בנתיבות לאחר שתרם מיליון שקל.

( צילום: אברהם רוזיליו )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לצידם של גדולי ראשי הישיבות בכנס חידושי תורה לבוגרי קרן ההסעות.

בהמשך השבוע תפס 'זופניק' את ח"כ משה גפני בכניסה לפגישה חשאית במשרד ראש הממשלה.

יו״ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב נצפה בשיחה עם הנשיא יצחק הרצוג בטקס יום השואה הבינלאומי.

בשעות הערב כבר תפסנו את ח"כ אורי מקלב בשיח עם ח"כ יענקי טסלר על ההצבעות על תקציב המדינה בצל המשבר סביב חוק הגיוס.

ח"כ מיכאל מלכיאלי קיבל השבוע 'אות שגריר של כבוד' מהרב יוסף יצחק אהרונוב יו"ר צעירי חב"ד והרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי ממשל ואסטרטגיה של חב"ד, באירוע 'הבאנקט' לשלוחי חב"ד.

( צילום: מנדי טויטו )

לאחר מכן ראינו את הרב שמואל אוירכמן, שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בסוד שיח עם ח"כ מיכאל מלכיאלי.

( צילום: מנדי טויטו )

במהלך ההצבעה על תקציב המדינה בקריאה ראשונה תפס 'זופניק' התייעצות פוליטית בין יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ יצחק פינדרוס לנציג חסידות גור ח"כ יצחק גולדקנופף שהתנגד לתקציב בהיעדר חוק גיוס.

( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

ח"כ יואב בן צור בסוד שיח עם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, בהילולת ה'בבא סאלי' שערך בביתו.

את ח"כ יוני משריקי ראינו יושב על כסאו של 'הבבא סאלי', חובש את הכיפה הקדושה של הצדיק ומתפלל בדביקות, במהלך הילולה שנערכה לצדיק בירושלים.

( צילום: מאיר ישראל טל )

ח"כ יעקב אשר נצפה בשיח פוליטי במדרגות הכנסת עם ח"כ יולי אדלשטיין, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

את ח"כ מאיר פרוש ראינו בשיחה ערה עם הגאון הרב צבי ברוורמן ראב"ד בביתר עילית, בברית לבנו של אלתר הורביץ מבכירי 'מאוחדת' בעיר.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, עצר השבוע את דיוני חוק הגיוס, כדי לאחל מזל טוב לח"כ ינון אזולאי, שהפך לסבא לרגל הולדת נכדו.

את יצחק פינדרוס, ראינו ברגע של מנוחה בטיילת בטבריה, רגע לפני שחזר לכהן כחבר כנסת בעקבות ההתפטרות של סגן שר התקשורת החדש ישראל אייכלר.

מחוץ להילולת 'הבבא סאלי' בנתיבות, ראינו את יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות בשיחה ערה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הגאון הרב משה אליהו בוסו נכדו של 'הבבא סאלי', מברך בחמימות את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים שלבש את הכיפה המפורסמת של הרב זצ"ל.

שר המורשת עמיחי אליהו וח"כ צבי סוכות, באוהל הכנסת האורחים שהקים איש החסד מיכאל פינטו, בהילולת 'הבבא סאלי' בנתיבות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זורק נרות למדורה בהילולת 'הבבא סאלי' בנתיבות, יחד עם כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ואיציק גואילי אבא של החטוף האחרון בעזה - החלל רן גואילי הי"ד שהוחזר השבוע לישראל.

( צילום: מיכל אלבלק )

שר החוץ גדעון סער שטס לביקור עבודה בקזחסטן, בסיור בבית הכנסת היהודי המקומי, יחד עם הרב הראשי של קזחסטן הרב ישעיה כהן.

( צילום: שלו מן )

בשמחת החתונה לבנו של ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני באיחולי מזל טוב לאב הנרגש, ולאחר מכן בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות 'תפארת ישראל'.

הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב, שחיתן את בתו עם בנו של שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, באולמי 'האחוזה' במודיעין - בריקוד מיוחד עם בני המשפחה.

( צילום: מייקל מנס | הפקה: גדי ויטמן )

ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין נצפה השבוע בפגישה עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

שלמה פדר חבר מועצת העיר בני ברק ואבי לוין נציג קהילות 'שלומי אמונים' בבני ברק ומראשי 'אחיה', מתברכים מהאדמו"ר מזוועהיל שחיתן את בנו.

( צילום: א. אייזנבך )

שר החינוך יואב קיש בקביעת מזוזה בחנוכת מבנה חדש לבית הספר 'גבעולים' של 'פרח' באלעד, יחד עם ראש העיר יהודה בוטבול, מרדכי בארי מנהל אגף החינוך והמנכ"ל משה שטיין.

( צילום: שלומי כהן )

יהודה בוטבול ראש העיר אלעד אירס את בתו מיכל עם הבחור נתנאל לוי מישיבת יסודות. בשמחת הווארט ראינו את רב העיר הספרדי הגאון הרב מרדכי מלכא ורב העיר האשכנזי הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן שהגיעו לאחל מזל טוב לצד בכירי העירייה.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול מרים על הכתפיים את ניסים לוי היועץ המשפטי של העירייה, בהילולת 'הבבא סאלי' באחוזה של שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר. על החלק המוזיקלי הופקד הזמר אלקנה אדרי.

( צילום: שמעון מאמו )

לאחר מכן ראינו את שדרן הרדיו דוד חכם עם הגלימה של 'הבבא סאלי', מתברך מהגאון הרב מרדכי מלכא רב העיר הספרדי של אלעד. ל'זופניק' נודע כי חכם קנה את הדלקת הנר בהילולה בעשרות אלפי שקלים.

( צילום: שמעון מאמו )

ולסיום ראינו את אנשי התקשורת יקי אדמקר ואיציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים מהגאון הרב יצחק אבוחצירא נכדו של 'הבבא סאלי'.

( צילום: שמעון מאמו ובאדיבות המצלם )

יוסי קקון ראש העיר צפת נצפה מתעניין בפיתוח החדש של חברת המחשוב והאבטחה 'סיסקום', במהלך 'אקספו' הבניה החרדי של 'מלאכתם' ב'ארנה' בירושלים.

בדינר של ישיבת 'סלבודקה' בביתו של איש החסד יענקי יעקובוביץ, ראינו את יוסי אסרף ראש מועצת גבעת זאב, מתברך מראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש.

השחקן עופר הלוי והפייטן כפיר פרטוש, בפגישת עבודה עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, על הפקת הצגת תיאטרון ייחודית על דמותו ופועלו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ביוזמת פעיל 'הליכוד' רפי קדושים חבר מועצת העיר הרצליה.

( צילום: חיה הרמתי )

בטקס מיוחד שערך ארגון זק"א הושקו עשרה מינלנסים חדשים של הארגון שנכנסו לפעילות מבצעית בכל רחבי הארץ, את המעמד כיבדו יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וסגן הרב הראשי למשטרה סנ"צ הרב בועז גלעדי.

את קמב"ץ זק"א מחוז מרכז הרב יהודה מרקוס, ראינו באירוע בשיחה מעמיקה עם יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה.

בשולי האירוע ראינו את סגן הרב הראשי למשטרה וראש אגף החירום ברבנות המשטרה סנ"צ הרב בועז גלעדי, בשיח צפוף עם מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן.

פעיל 'הליכוד' החרדי איציק שאג בפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו.

בכירי רדיו 'קול ברמה' בחתונת בנה של מנהלת משרדי הרדיו מירי גפן.

את היועץ האסטרטגי אליהו ארנד ראינו השבוע עם אדי רמה ראש ממשלת אלבניה, בטקס פתיחת לשכת המסחר ישראל ואלבניה, שנערך מול חומות העיר העתיקה בירושלים.

( צילום: מועצת יש"ע )

עו"ד ליאו טרל, היועץ הבכיר במשרד המשפטים האמריקאי וראש הצוות למאבק באנטישמיות שמינה הנשיא דונלד טראמפ, הגיע השבוע לביקור בישראל וערך סיור בישיבת 'אש התורה' בירושלים.

( צילום: יהודה לוי )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נצפה בטיסת 'אלעל' בדרכו למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי.

הגאון הרב יצחק אבוחצירא שנבחר לרב העיר רמלה, בתפילת שחרית במניין של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בבית ש"ס בירושלים, יחד עם ראש העיר מיכאל וידל וממלא מקומו מאור אשש ויו"ר המועצה הדתית משה שטרית.

( צילום: יוני אוחנה )

הרב ישי יזדי המשמש כסמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף', בהתייעצות עם זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, בכניסה לבית מדרשו בתל אביב.

את הגאון הרב אליעזר שמחה וייס חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראינו שוקד על תלמודו בכנס רבנים בים המלח.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בחלאק'ה לבנו של רפי מלכה מנכ"ל קהילת 'היכל מרן - רבנו יוסף קארו', בבני ברק.

( צילום: דוד קשת )

את הגאון הרב רפאל רפאלי ראש מוסדות 'שערי מרדכי' ראינו בסוד שיח תורני עם האדמו"ר ממז'יבוז', בבר מצווה לנכדו, בן לבנו איש העסקים מוישי רפאלי מנכ"ל 'קינדר טויס'.

( צילום: אבי רפאלי )

הרב אדיר עמרוצי בריקוד בוכרי בבר מצווה יוקרתית לבנו של היהלומן בנימין פירוב, באולמי 'אווניו'.

( צילום: מיכאל פירוב )

הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', כובד בסידור חופה וקידושין בחתונה יוקרתית על חוף הים בעיירה פלאיה דל כרמן במקסיקו.

( צילום: מקס קלאתי )

הגאון הרב אברהם צוריאל רב העיר נס ציונה, הגאון הרב אליהו אברג'ל לשעבר ראש אבות בתי הדין בירושלים, הרב מרדכי ביטון והרב שרון נחשוני, בהילולת 'הבבא סאלי' בנס ציונה שערכו אנשי העסקים נועם גולי, אלירן מרחום ואלי יחזקאל מראשי 'הליכוד' בעיר.

הגאון הרב אברהם צוריאל רב העיר נס ציונה ויד ימינו הגאון הרב אברהם אוחנה יו"ר מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה, ראינו בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, בכנס רבנים בים המלח.

( צילום: משה ערבה )

יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, 'זופניק' שהיה זבוב על הקיר שמע כי רב הסלבס שוקל להתמודד בבחירות הבאות לראשות העיר ירושלים.

איש התקשורת ינון מגל התחדש בנעליים אצל מעצב האופנה עזרא ויצמן בבני ברק.

( צילום: שמוליק פרטיג )

ביום הילולת 'הבבא סאלי', ראינו את משה שמעוני יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל ואבי אלמליח מנכ"ל רכבת ישראל, בסיור מקצועי בתחנת נתיבות, לטובת תגבור מערך ההיסעים לטובת המתפללים.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, באמירת הקדיש בעת מציאת גופתו של לוחם היס"מ רן גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון בעזה.

את מתנאל נוגאוקר ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית, ראינו בתמונה משותפת עם אדי רמה ראש ממשלת אלבניה שהגיע לביקור בישראל.

בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות שהתקיים באילת בו השתתפו אלפי יועצי משכנתאות מכל רחבי הארץ, ראינו את דרור כץ מנהל קשרי נדל"ן במערך המשכנתאות בבנק הפועלים, ותום בן דוד מנהל מערך המשכנתאות הארצי של בנק הפועלים נעמדים לתמונה משותפת יחד עם מישאל חדד מנהל המגזר החרדי בהתאחדות יועצי המשכנתאות.

( צילום: ישראל פנחסוב )

את המנכ"ל הנמרץ של חברת 'אינסייד' אברמי טננהויז, ראה 'זופניק' בשיחה בטרקלין המפואר שהקימה החברה יחד עם האסטרטג העסקי דוד מרגליות מ'יעדים', שעומד מאחורי הפקת הטרקלין ושורת דוכנים ייחודיים באקספו הבנייה בארנה.

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון, נושא דברי ברכה בחידון התנ"ך של המחוז החרדי לנוער שנערך בשני אירועים - לבנות ולבנים.

ברחבת הכותל המערבי ראינו את הפייטן אוריה דעי שמשרת במשטרת ישראל - מתברך מהרב שמואל מנדלסון, אביו של הזמר אפרים מנדלסון, מהצד נראה איש החסד מאיר בלוך.

המקובל הרב נתנאל שריקי שטס לתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרסטיר בהונגריה נצפה בהתבודדות בבית העלמין המקומי.

( צילום: יעקב כהן ארזי ויורם קקון )

את נחום פראנק מנכ"ל 'מזור' לייעוץ רפואי, ראינו מציג נס רפואי של חבר משותף, למנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק.

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, בהשקת אמבולנס חירום לארגון 'נחמה והצלה לישראל' בראשות מושיקו מוסקוביץ, לזכרו של השוטר נצ"מ יצחק בוזוקשוילי הי"ד שנרצח בטבח שמחת תורה. מהצד נראים אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק ואשת יחסי הציבור שירן פרץ.

( צילום: שירה הרשקופ )

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן לייב אברמן מעניק את ספר 'בדמיך חיי', שיצא לאור בעזרת הארגון, לכ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

איש התיירות מוישי ליפשיץ נצפה בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת.

יחיאל גולדמן קצין המבצעים של זק"א ת"א חגג ברית לבנו השביעי, ויקרא שמו בישראל: אריה מנחם.

( צילום: יעקב נויפלד )

מזל טוב לאיש היח"צ איציק כץ לרגל הולדת הבן הלילה.

מזל טוב ליועץ התקשורת חזקי שכטר ולרעייתו שרי בעלת מותג מוצרי התינוקות 'פריש' - להולדת הבת החמישית • ויקרא שמה בישראל: הדס קילא.

שחקן הכדורגל ערן זהבי בסיור ותפילה בכותל המערבי: "חוויה מדהימה".

( צילום: הקרן למורשת הכותל )

הקומיקאי גיא הוכמן שטס לסבב הופעות בארצות הברית, בסיור ותפילה במרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק.

( צילום: שמואל בצלאל דהן )

מגישת הטלוויזיה סיון רהב מאיר העניקה לזמר איתי לוי את ספרה 'ברכות השחר': "תמשיך להצליח ולשמח את עם ישראל".

במאי הקולנוע מתנאל גוטליב, הבן של ח"כ טלי גוטליב, בלוק חסידי על סט הצילומים לסרט 'בחורים טובים 3'.

מאחורי הקלעים בצילומים לסרט 'בחורים טובים 3' - השחקן מאור שוויצר שופך דלי מים על איש העסקים יקי רייסנר שמשחק תפקיד של 'אברך'.

השחקן האמריקאי מייקל רפפורט בתפקיד מיליארדר חרדי, בצילומים לסרט 'בחורים טובים 3'.

בשולי הצילומים, ראינו את מייקל רפפורט משנן טקסטים עם השחקן מאור שוויצר.

