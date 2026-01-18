ברוך דיין האמת: בשורה קשה ומרה פשטה הבוקר (ראשון) עם היוודע דבר פטירתו הלילה במיטת נשיקה, של האי צדיק ועניו הגאון רבי חיים אילוז זצ"ל, והוא בן 95 בפטירתו.

במהלך התקופה האחרונה נחלש המנוח זצ"ל, אך השתדל במאור פניו שלא להכביד ולא להעמיס על אף אחד, כשתמיד השיב בענווה יוצאת דופן שהכל בסדר והודה בלב רחב ונפש חפצה לכל מי שהתעניין או דאג.

כך גם בפטירתו, לאחר שביום חמישי האחרון, חגג נכדו הקטן בר מצווה, עם עלות הבוקר התגלה כי במהלך הלילה הוא השיב את נשמתו ליוצרה, בשקט, בזוך ובטוהר כפי שנהג כל ימי חייו.

מתולדותיו

המנוח זצ"ל נולד בחודש ניסן תרצ"א במרוקו ובהמשך חייו עלה לארץ, נישא הרבנית אליס שתבל"א והתגורר במשך שנים יחד עם משפחתו הענפה ולצד אחיו במושב יד רמב"ם, והיה לדמות ומופת באצילותו.

במרוצת חייו מסר את נפשו ממש לחינוכם של 12 ילדיו בדרך התורה. נלחם כדי שכל בניו ילמדו בישיבות קדושות, כאשר עזר הבוקר וכל ילדיו, מאות נכדיו ניניו, הולכים לאורו ובדרכו, דרך התורה ובמצוות.

במרוצת השנים, עבר להתגורר בעיר מודיעין עילית, ליד בנותיו, והדבר כמו הערה רוח חיים על נפשו, כאשר לאורך כל שעות היום היה שוקד על תלמודו כאחד האברכים, בכולל הסמוך לביתו, וכך במשך שנים דמותו האצילית היתה חלק מהנוף בבית המדרש.

מאז ומקדם נודע בברכותיו המסולאות מפז, אשר רבים שחרו לפתחו ונושעו בזכותו. רבני משפחת אבוחצירא היו קמים לכבודו ולא מעט אנשים היו שולחים אליו - כדי שיזכו בברכתו.

המנוח זכה להאיר פנים לכל אדם, קטן וגדול, והקפיד על קלה כבחמורה, מבלי לעשות הנחות אך מבלי להעיק על האחרים.

הותיר אחריו זרע ברך השם, בנים ובנות, חתנים וכלות, נכדים ונינים, ההולכים כולם בדרכו וממשיכים את מורשתו. בין בניו הרב מרדכי אילוז מנכ"ל מוסדות שערי ציון, הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין, הרב עמי אילוז יו"ר המועצה הדתית קריית ים ומנכ"ל מוסדות חינוך בקריית אתא.

כוס תנחומים נשגר קמיה נכדו היקר, צורבא מרבנן, אשר מפיו אנו חיים, ה"ה העורך הראשי של 'כיכר השבת', הרב חיים ישראל אילוז שיבל"א, שמעתה ידע רק נחת ובשורות טובות.

הלווייתו תצא בשעה 12:00 מביתו רחוב קצות החושן 12 במודיעין עילית, בשעה 15:00 יתקיימו הספדים בבית ההספד הספרדי בהר המנוחות, שם הוא ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים