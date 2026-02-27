האוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול, כאשר הערים החרדיות מובילות את הנתונים: על פי דו״ח האוכלוסייה השנתי שפרסמה הבוקר (שישי) מועצת יש״ע, נכון לינואר 2026 מתגוררים באזור 540,327 תושבים בכ־150 יישובים.

במהלך שנת 2025 נוספו לאזור 10,623 תושבים. לפי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוכלוסיית ישראל כולה עמדה בסוף 2025 על כ־10.028 מיליון אזרחים, כך שתושבי יהודה ושומרון מהווים כ־5.25 אחוז מכלל האוכלוסייה במדינה.

קצב הגידול באזור גבוה משמעותית מהממוצע הארצי: בשנת 2025 גדלה אוכלוסיית ישראל בכ־1.1 אחוז, בעוד שביהודה ושומרון נרשם גידול של כ־2.01 אחוז. בעשור האחרון נוספו לאזור 134,683 תושבים, עלייה של כ־33 אחוז.

הערים החרדיות בראש

שלא במפתיע, הערים הגדולות ביו"ש, אלו הערים החרדיות מודיעין עילית וביתר עילית. בהמשך הרשימה: מעלה אדומים ואריאל. סך הכל, בארבעת הערים מתגוררים יחד 230,252 תושבים - כ-42.6 אחוז מכלל האוכלוסייה באזור. בערים אלו נרשם בשנה האחרונה גידול של 1.75 אחוז.

במועצות המקומיות מתגוררים 122,463 תושבים, המהווים 22.7 אחוז מהאוכלוסייה. הגדולה שבהן היא גבעת זאב החרדית ברובה, עם 25,646 תושבים, אחריה אפרת עם 13,484 תושבים וקרני שומרון עם 11,203 תושבים.

במועצות האזוריות, הפרוסות על פני רוב שטח יהודה ושומרון, מתגוררים 187,582 תושבים - 34.7 אחוז מכלל האוכלוסייה. המועצה הגדולה ביותר היא מועצה אזורית בנימין, ואחריה שומרון, גוש עציון, הר חברון, בקעת הירדן ומגילות.

היישוב הגדול: יישוב חרדי

היישוב הגדול ביותר שאינו עיר או מועצה מקומית הוא תל ציון החרדית עם 7,442 תושבים, ואחריו טלמון עם 6,299 תושבים, שילה עם 6,214 תושבים, עלי זהב עם 5,747 תושבים וכפר אדומים עם 5,271 תושבים.

היישוב שרשם את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר הוא נחליאל, גם כן יישוב חרדי אך נוטה יותר לכיוון חרדי לאומי, במועצה אזורית בנימין עם 24.6 אחוז, אחריו מגדלים בשומרון עם 15.8 אחוז, תלם בהר חברון עם 12.6 אחוז וקריית נטפים עם 12.3 אחוז.

בקרב המועצות האזוריות רשמה בקעת הירדן את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר עם 4.6 אחוז, ואחריה גוש עציון עם 3.8 אחוז.

עמנואל החרדית מובילה בצמיחה

במועצות המקומיות הובילה עמנואל החרדית עם כ-10.2 אחוזי צמיחה, ואחריה מעלה אפרים עם 6.7 אחוז ובית אריה עם 3.4 אחוז, על רקע תנופת בנייה.

ראש מועצת בנימין ויו״ר מועצת יש״ע, ישראל גנץ, אמר כי “יהודה ושומרון ממשיכה לצמוח ולהתפתח בצעדי ענק, בבנייה, בתשתיות ובאוכלוסייה איכותית שגדלה בהתמדה. על פי התחזיות שלנו, בשנה הבאה נראה גידול משמעותי אף יותר, וזאת בעקבות תנופת בנייה נרחבת המתרחשת כעת ברחבי יהודה ושומרון”.

לדבריו, “דווקא בימים אלו, אחרי מלחמה ארוכה ומול אלו המבקשים להשמידנו, הגידול בלב הארץ האסטרטגי הזה מעיד על ניצחונו של עם ישראל. זהו מסר חד לאויבינו שאנחנו כאן כדי להישאר ולבסס את אחיזתנו בנחלת אבותינו”.

גנץ הוסיף כי “הניצחון הזה אינו יכול להישאר רק כנתון דמוגרפי. אנחנו מתקרבים ל־600 אלף תושבים שעדיין אינם זכאים לשוויון זכויות ככלל אזרחי מדינת ישראל. זוהי העת להעניק לתושבי יהודה ושומרון את הזכויות המגיעות להם, להחיל ריבונות מלאה בכל המרחב ולחזק בכך את ביטחונה של מדינת ישראל כולה”.