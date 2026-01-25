כיכר השבת
תיעוד מצמרר

עם מונומנטים לזכרו: אלמנתו החרדית של הפרמדיק שנרצח בשביעי באוקטובר - התחתנה

אהרון חיימוב הי"ד, הפראמדיק שנרצח על ידי מחבלי חמאס בעת שעסק בהצלת חיימוב, הותיר אישה צעירה עם שני ילדים רכים, בסוף השבוע האחרון, אלמנתו התחתנה בשנית | מזל טוב! (חדשות חרדים)

3תגובות
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)

נעמי חיימוב, אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד, פרמדיק מד"א מאופקים שנרצח בטבח בשנת 2023 על ידי מחבלי חמאס - התחתנה בסוף השבוע עם אבנר יוספי מירושלים.

חיימוב צעדה לחופה עם שני ילדיה הילה וארי, שהחזיקו בבלונים עם תמונה של אביהם שנרצח עם הכיתוב: "ממשיכים בדרכך".

במעמד החופה החתן ביצע שיר כניסה מרגש שהלחין במיוחד לכלה. בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

אהרון הי"ד,היה בן 25 בהירצחו, הוא נולד בבאר שבע. ילד שלישי להוריו גדל והתחנך באופקים והתחנך במוסדות חרדיים והיה יד ימינו של אביו הרב יוסף חיימוב, רב קהילת הבוכרים באופקים.

לפני שבע שנים, הוא התחתן עם נעמי איפרגן, וונולדו להם שני ילדים, הילה וארי, והזוג הצעיר קבע את מושבו בעיר אופקים, כאשר אהרון עשה שירות אזרחי במד"א ולאחר מכן הפך לעובד מד"א וברבות הזמן הוא נהפך לפרמדיק.

ביום הטבח הנורא בשמחת תורה, אהרון היה כונן חירום ושהה בביתו באופקים. בשעה 6:55 קיבל קריאה ממוקד מד"א לבוא לסייע באירוע פח"ע ולטפל בפצועים בצומת אורים. הוא נפרד מאשתו ושני ילדיו שירדו למקלט בשל האזעקות ונסע באמבולנס.

כעבור כ-15 דקות נרצח סמוך ליציאה מאופקים, לאחר שמחבלים ירו לעבר האמבולנס. יהי זכרו ברוך

אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)
אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד התחתנה (צילום: משה עזריאל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
כל האושר שבעולם... מזל טוב
טליה
2
בניין עדי עד!!! שתיהיו שמחים ומאושרים כל החיים!!! היתה חתונה מרגשת ומדהימה....
מזל
1
מזל טוב ברכה והצלחה בע"ה.
מאיר קדוש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר