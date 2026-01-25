נעמי חיימוב, אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד, פרמדיק מד"א מאופקים שנרצח בטבח השבעה באוקטובר בשנת 2023 על ידי מחבלי חמאס - התחתנה בסוף השבוע עם אבנר יוספי מירושלים.

חיימוב צעדה לחופה עם שני ילדיה הילה וארי, שהחזיקו בבלונים עם תמונה של אביהם שנרצח עם הכיתוב: "ממשיכים בדרכך".

במעמד החופה החתן ביצע שיר כניסה מרגש שהלחין במיוחד לכלה. בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

אהרון הי"ד,היה בן 25 בהירצחו, הוא נולד בבאר שבע. ילד שלישי להוריו גדל והתחנך באופקים והתחנך במוסדות חרדיים והיה יד ימינו של אביו הרב יוסף חיימוב, רב קהילת הבוכרים באופקים.

לפני שבע שנים, הוא התחתן עם נעמי איפרגן, וונולדו להם שני ילדים, הילה וארי, והזוג הצעיר קבע את מושבו בעיר אופקים, כאשר אהרון עשה שירות אזרחי במד"א ולאחר מכן הפך לעובד מד"א וברבות הזמן הוא נהפך לפרמדיק.

ביום הטבח הנורא בשמחת תורה, אהרון היה כונן חירום ושהה בביתו באופקים. בשעה 6:55 קיבל קריאה ממוקד מד"א לבוא לסייע באירוע פח"ע ולטפל בפצועים בצומת אורים. הוא נפרד מאשתו ושני ילדיו שירדו למקלט בשל האזעקות ונסע באמבולנס.

כעבור כ-15 דקות נרצח סמוך ליציאה מאופקים, לאחר שמחבלים ירו לעבר האמבולנס. יהי זכרו ברוך