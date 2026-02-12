זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': ראש עיר מוכר במגזר החרדי פגש מנהל מוסד בחתונה ותהה בפניו: "מה עבדת עלי שיש לך בכיתה מסוימת 28 תלמידים, יש לך רק 22 תלמידים?". מנהל המוסד היה מופתע מהירידה המזורה של ראש העיר לפרטי פרטים לא רלוונטיים.

חשיפת 'זופניק': השבוע נחנך 'מרכז תעצומות' בנתיבות, של דסי אילוז בתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, בהשתתפות חברי כנסת ואישי ציבור, אך לכולם היה חסרה נוכחותו של יו"ר ש"ס ששהה השבוע במסתור בתענית דיבור ותפילה, אך כל הדוברים הזכירו אותו וציינו כי אמנם הוא לא נוכח באירוע אך רוחו ונשמתו נמצאים. ויהי לפלא. • אתם כאן? בטח לא פספסתם את הקמפיין האגרסיבי נגד ינון מגל וערוץ 14 • מעייריב איצלה כץ | 08.02.26 "אל תתנצלו" | המסר של רה"י - רגע לפני הקומזיץ עם יצחק בן ארזה • מעייריב איצלה כץ | 05.02.26 חשיפת 'זופניק': מתחם ההופעות 'רדינג 3' בתל אביב עבר הכשרה מיוחדת למגזר החרדי, לקראת המופע של הראפר יאיר אלייצור ביום חמישי הבא. • חשיפת 'זופניק': בתה של אושיית רשת מוכרת עזבה לפתע את המוסד החינוכי בו היא לומדת ונכנסה לפני שבוע ללמוד במוסד אחר בירושלים. • לאחר חצות הלילה נתקל 'זופניק' במעמד תפילה חשאי בציונו של מרן החזון איש זיע"א בהשתתפות המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו מישקובסקי, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' ורב קהילת 'נחלת יעקב' בבני ברק, והגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'ארחות תורה'.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כותב ספר עם הקדשה לגאון הרב אברהם דרעי שנבחר השבוע לרב העיר באר שבע, במסיבת הניצחון בביתו של הראשון לציון, מהצד נראים: הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויואב בן צור ועופר כרדי יו"ר המועצה הדתית בבאר שבע.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בתיקון מיוחד במנהרות הכותל.

דקה לפני השידור של 'כיפות שחורות' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי בהוראות אחרונות לחברי הפאנל - אשר מדינה, בני קמפינסקי, אבי ארנטרוי ושלמה טייטלבוים.

ח"כ לשעבר אורן חזן משחזר במסדרונות 'כיכר' עם יוסי סרגובסקי את ההתפרצות האחרונה שלו ב'כיפות שחורות'.

בבית הכנסת של הכנסת תפסנו את המגיש יוסי עבדו בתפילה מעומק הלב.

בהמשך תפסנו את יוסי עבדו בעמדת העיתונאים במסדרונות הכנסת רגע לפני הצהרה חשובה.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', במעונו של הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בפגישת עבודה עם ראשי קהילת חב"ד בדובאי.

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן נצפה משוחח עם ח"כ אורי מקלב בלשכתו בכנסת - לצדו, נתן סברדלוב הכל יכול ואשר רוט מ'כיכר השבת'.

הפרשן החרדי ישראל כהן ובנו ארי נצפה עם ישי ריבו ושלום למר דקות לפני מופע ההצדעה לזק"א "חסידות בקלאס" בהיכל התרבות בתל אביב.

את הפרשן הבכיר עמית סגל מ'ערוץ 12' ראינו בשיעור נהיגה מונעת בירושלים.

הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בריקוד עם שדרן הרדיו אבי מימרן מרדיו 'קול חי', שחיתן את בתו באירוע מתוקשר באולמי 'נוף ירושלים'.

בסמוך ראינו את ישי כהן פרשן 'כיכר השבת' ואריה ארליך עורך מגזין 'משפחה', בתמונה משותפת עם אבי הכלה אבי מימרן.

בשולחן הכבוד ראינו את חברי הכנסת משה גפני מ'דגל התורה' וחיים ביטון מש"ס, בסוד שיח פוליטי.

לאחר מכן ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב, בריקוד עם אבי הכלה אבי מימרן, חדי אוזן ישמעו את המוזיקאים קובי ברומר ויואלי דיקמן שהופקדו על המוזיקה שרים לגפני: "משה אמת ותורתו אמת".

בהמשך ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מאחל מזל טוב בלחיצת יד חמה לאבי מימרן.

בסמוך לבמת המוזיקה ראינו את המוזיקאים קובי ברומר ויואלי דיקמן שהופקדו על החלק המוזיקלי, מצחיקים את מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר, מהצד נראה אבי רוזן שהיה מנכ"ל 'קול חי' בעבר ומונה לאחרונה לתפקיד בכיר ב'ערוץ 2000'.

באחד משולחנות האורחים ראינו אחדות בין ערוצי התקשורת החרדית - רפי אוחנה, יואלי דיקמן ומעוז עבדי מ'קול ברמה'; מנחם טוקר, בצלאל קאהן וקובי ברומר מ'קול חי'; אבי רוזן מ'ערוץ 2000'.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בריקוד סוער עם יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, שחיתן את בתו באירוע מתוקשר באולמי 'חצר המלכה', כשעל המוזיקה מופקדים המוזיקאים קובי ברומר ואהרל'ה נחשוני ותזמורתו.

הרבנית יפה דרעי מתברכת מאבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן בחתונת בתו של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב בברכה והתייעצות עם האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - ה'בבא ברוך' בחתונת בתו של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן.

האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', בריקוד עם יד ימינו עודד אדרי שערך סעודת הודיה לאחר שהיה חולה במחלה והחלים.

האדמו"ר מתורת חכם רבי יצחק מאיר מורגנשטרן טס בטיסה פרטית מישראל למרוקו, למסע קברי צדיקים ולחתונת בתו של המיליונר אליעזר שיינר.

בשמחת החתונה ראינו את אבי הכלה אליעזר שיינר בריקוד של שמחה עם האדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן.

האדמו"ר מתורת חכם רבי יצחק מאיר מורגנשטרן נצפה בשוק במרוקו כשהוא חבוש בקולפיק.

בהמשך נצפה האדמו"ר מתורת חכם רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בשוק כשהוא מעוטר בטלית ותפילין.

לאורך הביקור של האדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן במרוקו, 'זופניק' בחר להתמקד ב"סטנדרי התפילה" ששימשו את האדמו"ר במסעו - מהמזוודות ועד הקאלפיק.

האדמו"ר מסאטמר בניחום אבלים אצל משפחת דוד שטרן ז"ל, כשהאבלים פצחו בוויכוח סוער איפה להשקיע את הכסף של הירושה ליד האדמו"ר שהתמוגג מהוויכוח הסוער.

והנה רכב היוקרה החדש והמפואר של האדמו"ר מסקווירא, שלאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, התחדש ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה.

האדמו"ר מדושינסקיא צופה בצפת בפרוספקט עם תמונות שלו.

והנה האדמו"ר מסאטמר בדרך לשחרית במיאמי פלורידה.

ובזמן שהרבי מסאטמר בפלורידה, כך התכוננו החסידים לקראת הגעתו חזרה, כשהם מנקים את רכבו ברחובה של עיר בווילאמסבורג.

ועד שהרבי מסאטמר יחזור, נערכו בחירות בהיכל ישיבתו הרמה בלייקווד, על תפקיד ה'פורים רב'. 'זופניק' מציין שלבחירות האלו מותר להצביע...

האדמו"ר מסאטמר ב'לחיים' לאחר הנחת תפילין לנכד הרב נפתלי הערש צאהלער נכד הרה"ק רבי ישעיל'ע מקערעסטיר זיע"א.

האדמו"ר מסלאנים נצפה מתבוסס בשלג במונסי.

מעמד תקיעת שופר מרגש ב'חומש סעודה' בסערט ויז'ניץ.

משגיח 'יזמרו לשמך' נתפס בעדשת המצלמה תולה את ההכשר לפני חתונה.

הגאמער העולמי מאנטווערפן, הרב הערשיל גרוס, יד ימינו של הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן, נצפה מתברך מהאדמו"ר מזוועהיל ע"י ציונו של הרה"ק מקערעסטיר זי"ע בהונגריה.

בהמשך נצפה הרב הערשיל גרוס בריקוד עם תלמידים בבודפשט.

בשיא הפשטות: האדמו"ר מביאלה ישרי לב נצפה בשיחה טלפונית ברחובה של עיר בנאות דשא בבני ברק.

ומי דיבר בצד השני של השפופרת? לא מן הנמנע שהיה זה הרב יצחק ליבוביץ, משב"ק האדמו"ר מטשערנוביל, שנצפה בהליכה מהירה ברחוב רבי עקיבא עסוק בשיחה טלפונית.

'זופניק' שכידוע ליבו חם לכל דבר שבקדושה, התרגש השבוע עם תושבי אחיסמך שזכו למעמד יציקת הבורות למקווה הראשון שיוקם בשכונה על ידי 'מרכז הטהרה'. 'זופניק' לא פספס את הריקוד המיוחד של ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, חבר ועדת הנשיאות של המרכז, יחד עם רבני השכונה במעמד המרגש של יציקת הבורות.

האדמו"ר מתולדות אהרון והגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר', בריקוד בשמחת השבע ברכות לבנו של היועץ הרפואי הרב חזקי ברוין יו"ר 'יד אברהם'.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בביקור חולים בבית החולים 'מעייני הישועה', יחד עם מקורבו הרב אלי ברונר מבכירי 'עזר מציון'.

יאיר אטינגר הפרשן לענייני חרדים של 'כאן 11', בצילום כתבה וראיון עם הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הכתב הפוליטי מיכאל שמש מ'כאן 11' ויעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מתברכים מהגאון הרב יגאל כהן שטס למסע חיזוק בתאילנד.

איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה', ששימש השבוע ככהן בטקס פדיון הבן - לבן של משפחה מקהילת 'תפילה למשה' שבראשות הרב ניסים לוי בפתח תקוה, בנאום חוצב להבות במיוחד.

מחוץ לוועדת חוץ וביטחון תפס 'זופניק' את ח"כ אורי מקלב ועוזרו דוד בירנברג, מי שנצפה תופס דקה של מנוחה בין הדיונים הוא רח"ט תומכ"א שי טייב.

תוך כדי הדיונים על חוק ההסדרים קלט 'זופניק' את שלום שטיין ה'פוליטי' של 'קול חי' מרגיש בבית ונח על הספה עם נעל אחת שנשארה על הרצפה באחד ממסדרונות הכנסת.

כוכב הרשת דודי קפלר ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בסוד שיח מרתק על עולם הרפואה עם היועץ הרפואי הרב משה חרש.

הזמר מרדכי בן דוד והקלידן אבי דרור, בשבע ברכות היוקרתי לבתו של המיליונר אליעזר שיינר במרוקו.

המוזיקאי יואלי דיקמן בסוד שיח תורני עם הגאון הרב אברהם דרעי שנבחר השבוע לכהן כרב העיר באר שבע.

הזמר חיים ישראל מלווה את בנו דניאל בטקס סיום קורס קצינים, בהשתתפות בכירי צה"ל.

הזמרים נפתלי קמפה ומשה דוד וייסמנדל נצפו בסוד שיח מוזיקלי בשולי אירוע לישיבת 'אמרי נועם' ב'בנייני האומה' בירושלים.

הזמר אברהם מרדכי שוורץ מניח תפילין ליהודים בבית חב"ד קוזומל במקסיקו בראשות השליח הרב דודי כפלין.

את המוזיקאי עדי נתנאלי ראינו במפעל ייצור בסין לקראת השקת מותג משלו.

מגישת הטלוויזיה צופית גרנת חגגה יום הולדת 64 בהפתעה לבעלה הזמר שולי רנד, במהלך מופע מוזיקלי במועדון 'גריי' ביהוד.

ח"כ אוריאל בוסו בביקור חיזוק בבית הוריה של אשת האברך העריק הרב אברהם בן דיין, שנעצר על ידי המשטרה הצבאית במושב תפרח.

במסדרונות הכנסת תפסנו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בסוד שיח תוך כדי הליכה עם בנו אליהו וח"כ יצחק פינדרוס.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה באיחולי מזל טוב לבביים לח"כ ינון אזולאי מש"ס ששימש כסדנק בברית המילה לנכדו.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.

במהלך ביקורו של ח"כ לשעבר גדי איזנקוט בישיבת ההסדר החרדית 'דרך חיים' בגן יבנה, למדו תלמידי הישיבה משניות לזכר בנו גל הי"ד שנרצח בעזה במלחמת 'חרבות ברזל', 'זופניק' תיעד את איזנקוט אומר קדיש בהיכל הישיבה.

10 10 0:00 / 1:25

שר החוץ גדעון סער ומקורביו מוטי בורנשטיין ובני ספרא, בחתונת בנו של הרב אריה קנייבסקי, שנערכה בבני ברק.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה בריקוד עם הרב אריה קנייבסקי בחתונת בתו.

הגאון הרב יצחק אבוחצירא רב העיר רמלה וח"כ יוני משריקי, בחגיגות בביתו של הגאון הרב אברהם דרעי שנבחר לכהן כרב העיר באר שבע.

את דניאל הרשקוביץ ממלא מקום נציב נציבות שירות המדינה וישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, בסוד שיח מעניין בחתונת בתו של יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בניחום אבלים אצל מנהל המחלקה המוניציפאלית, מ"מ וסגר"ע בני ברק מנחם שפירא, היושב שבעה על פטירת אביו הגה"צ רבי אביעזר שפירא זצ"ל.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול ואמנון הלוי סגן מנהל אגף החינוך בעיריית אלעד, מתברכים מהגאון הרב צמח מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים'.

בזמן שב'דגל התורה' עדיין לא נרגעו מהמינוי, נערכה פגישת עבודה ראשונה בין ראש העיר ירושלים משה ליאון ליו"ר המועצה הדתית החדש, הרב חננאל שם טוב. על הפרק: מהפכה בשירותי הדת, שדרוג המקוואות והנגשת המענה של שירותי הדת.

בפאנל סוער שנערך במסגרת כנס סגני ראשי הערים באילת, נרשמה הופעה יוצאת דופן של יו"ר דגל התורה בירושלים וממלא מקום ראש העיר, אליעזר ראוכברגר, שהוביל קו אידאולוגי חד ובלתי מתפשר בסוגיית זהותה היהודית של מדינת ישראל. מולו ישבו נציגי השמאל והדיון גלש במהירות לעימות קולני סביב זהותה היהודית של מדינת ישראל. ראוכברגר עמד בנחישות על שמירת הצביון היהודי, והבהיר כי זהותה של ישראל איננה נתונה לשינויים.

בחזור מכנס פורום סגני ראשי רשויות שנערך באילת, יוסף תורג'מן המשנה לראש העיר בני ברק נתקע ללא דלק, שלמה אלחרר סגן ראש העיר נחלץ לעזרתו, 'זופניק' היה שם לתעד.

בטקס סיכום שנת העבודה של מרחב דן במשטרה, שנערך במעמד מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף, מפקד מרחב דן ניצב משנה אלעד קליין וראש עיריית בני ברק חנוך זייברט - הוכרזה יחידת השיטור העירוני של בני ברק בראשות פקד אלעד אמויאל, כיחידה מצטיינת מטעם מפקד המרחב.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בסוד שיח על כשרות ירק עלים, עם המומחה הרב יחיאל גשייד.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בריקוד של שמחה בהכנסת ספר תורה שערך איש הפרסום נתי קרויזר ורעייתו אושיית הרשת פייגי קרויזר, לבית הכנסת 'מנין צעירים' בגבעת זאב.

בעודו מתפעל מנופי האלפים, 'זופניק' תפס את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו בביקור מרגש בבית הספר היהודי המקומי בז'נבה. הרב שהגיע לחזק את הקהילה המקומית לא ויתר על "מי שברך" מיוחד לחולי ופצועי עם ישראל, ומיד לאחריו פרצו התלמידים בשירת ״אחינו כל בית ישראל" יחד עם הרב.

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שימש כסנדק בברית לבנו של העסקן אפרים חזן מעכו, בברכות כובד הרב משה קורקוס מרבני החטיבה החרדית 'חשמונאים'.

במוסדות 'יביע אומר' בבני ברק, ראינו את האברך אליהו חכם, בלימוד תורה עם חמיו ראש המוסדות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

ברחובות ירושלים, ראינו את את 'איש המשניות' הנגיד שמוליק הלפרין ויד ימינו שימי רוזנברג, מציגים את 'דף היומי משניות' מהמהדורה החדשה של 'עוז והדר', לשחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ורב הסלבס מרדכי חסידים.

את הגאון הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', ראינו מסתפר אצל מוטי ניסן.

רב הסלבס מרדכי חסידים מעניק את ספרו 'גדולה שימושה' לגאון הרב מאיר מוגרבי ראש ישיבת 'כנסת ישראל' באשדוד: "אין רב שלא מכיר אותך, אתה עושה המון קידוש השם"

סנ"צ יובל שביט מפקד משטרת בני ברק רמת גן ופקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק, מאחלים מזל טוב לאיש החסד אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק שחגג יום הולדת.

איש החסד שי גראוכר נצפה בכניסה לבית החולים 'שערי צדק'.

את מזכה הרבים הרב יוסף דלויה ראינו מתחדש בנעליים בבני ברק.

גונדר משנה הרב אייל סלמן הרב הראשי של שירות בתי הסוהר, בתפילה בקבר רחל אמנו.

את אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית ראינו בריקוד בשמחת האירוסין לראש לשכתו הרב בניהו חורב.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, נצפה השבוע בהלוויית דייוויד פדרמן מבעלי מכבי תל אביב בכדורסל.

מנכ"ל מלון 'לביא', משה גולד, מקבל אות הוקרה 'לב מזהב' מיו"ר 'לב מלכה' הרב אהרון אברמן.

בכירי ארגון זק"א ת"א בשמחת האירוסין לבנו של המנכ"ל צבי חסיד.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לאיש הנדל"ן פנחס שיליץ נכדו חביבו של הדיין הגאון הצדיק רבי נפתלי נוסבוים לרגל נישואיו במזל טוב. העליה לתורה בביהמ"ד ביאלה ב"ב רח' אבינדב 20 ירושלים, הקידוש באולם סאדיגורה. החתונה תתקיים ביום ראשון הקרוב באולמי גאיה נס ציונה וצפויים להשתתף בה אישי ציבור, עסקנים, ויזמי נדל"ן מהגדולים במגזר.

הזמר איתי לוי בתפילת שחרית עם טלית ותפילין, בטיסה בדרכו לסיבוב הופעות בצרפת.

