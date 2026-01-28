ש"ס היו הראשונים לאיים על נתניהו בהתנגדות לתקציב המדינה במידה וחוק הגיוס לא יעבור את אישור מליאת הכנסת. אחריו היה זה גפני. כצפוי - נתניהו ניצח בפעם המי יודע כמה והמפלגות החרדיות יצביעו הערב על תקציב המדינה ויעניקו ארכה נוספת לנתניהו למרוח את החרדים.

הקרבן התורן

בכירים חרדים מבהירים הבוקר כי אין כל משמעות להודעת יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, על סיום הדיונים על נוסח החוק החדש. לדברי בכירים בש"ס ו'דגל התורה': "מי שיכריע האם יהיה חוק שנתמוך בו יהיו אנשי הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט יכול לסיים את הדיונים אך אין לזה כל משמעות כל עוד הייעוץ המשפטי לא מאשר את נוסח החוק".

דיבורים כמו חול

האם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יבצע את התקיפה באיראן? היום הוא פרסם פוסט משמעותי ברשת החברתית שלו תרות'. טראמפ כתב: "ארמדה ענקית עושה את דרכה לאיראן במהירות ובעוצמה רבה - צי גדול יותר מזה שנשלח לוונצואלה". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מכירת חיסול?

לו היו מציעים לכם שטח נדל"ני במרכז ירושלים החרדית תמורת סכום פחות ממאה שקלים - הייתם במצעים את העסקה? ובכן - חבל שלא פנו אליכם... בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו את כל הפרטים ממכירת הנדל"ן הכי מוזרה ששמעתם עליה - אבל לא לדאוג. יש גם הסבר מניח את הדעת. צפייה נעימה.

התרגשות אמיתית

מהלך מסע ההאדמו"ר מצאנז בארה"ב, נרשם רגע מרגש כשהאדמו"ר הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרב החסיד רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.