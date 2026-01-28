כיכר השבת
חדשות עם קנייטש

עסקת הנדל"ן הכי מוזרה בשליחות האדמו"ר - שמכר את ביהמ"ד שלו בסכום מגוחך • מעייריב

שבועיים אחרי ההצהרה באולפן כיכר השבת - דגל נכנעת לנתניהו | אחרי אדלשטיין - תורו של ביסמוט לחטוף מהחרדים: סיקור נרחב | טראמפ לא מפסיק לאיים - אלה רשימת דרישות הנשיא מהאייתולה | נדל"ן ב-10 שקלים? הסיפור הביזארי מחסידות גור | סיקור ותיעוד - כשזקן החסידים זוכה לפגוש את האדמו"ר בביתו (מעייריב)

עם זנב בין הרגליים

היו הראשונים לאיים על נתניהו בהתנגדות לתקציב המדינה במידה ו לא יעבור את אישור מליאת הכנסת. אחריו היה זה גפני. כצפוי - נתניהו ניצח בפעם המי יודע כמה והמפלגות החרדיות יצביעו הערב על תקציב המדינה ויעניקו ארכה נוספת לנתניהו למרוח את החרדים.

הקרבן התורן

בכירים חרדים מבהירים הבוקר כי אין כל משמעות להודעת יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, על סיום הדיונים על נוסח החוק החדש. לדברי בכירים בש"ס ו'': "מי שיכריע האם יהיה חוק שנתמוך בו יהיו אנשי הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט יכול לסיים את הדיונים אך אין לזה כל משמעות כל עוד הייעוץ המשפטי לא מאשר את נוסח החוק".

דיבורים כמו חול

האם נשיא דונלד טראמפ יבצע את התקיפה ב? היום הוא פרסם פוסט משמעותי ברשת החברתית שלו תרות'. כתב: "ארמדה ענקית עושה את דרכה לאיראן במהירות ובעוצמה רבה - צי גדול יותר מזה שנשלח לוונצואלה". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מכירת חיסול?

לו היו מציעים לכם שטח נדל"ני במרכז ירושלים החרדית תמורת סכום פחות ממאה שקלים - הייתם במצעים את העסקה? ובכן - חבל שלא פנו אליכם... בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו את כל הפרטים ממכירת הנדל"ן הכי מוזרה ששמעתם עליה - אבל לא לדאוג. יש גם הסבר מניח את הדעת. צפייה נעימה.

התרגשות אמיתית

מהלך מסע ההאדמו"ר מצאנז בארה"ב, נרשם רגע מרגש כשהאדמו"ר הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרב החסיד רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

כיכר השבת
