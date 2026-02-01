היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שזוכה לימי שקט ומנוחה בצל שקיעת פרשיית הפצ"רית ואי החקירה בנושא, מנצלת היטב את מנוחתה הרגעית לעקוב אחר הבעיה הביטחונית הרגישה בישראל - גיוס חרדים. מכתבה המלא בכתבת הווידאו שלפניכם.

מצוד אחרי עריקים ספרדים

תלמיד ישיבת אוהל יוסף נעצר היום בירושלים. אחרי חרושת שמועות ודיווחים סותרים - בצה"ל טענו כי המעצר התבצע בלשכת הגיוס בירושלים. כך או כך - גלי המעצרים שפוקדים את עולם התורה הספרדי לא מותיר מקום לספק - מישהו סימן אותם מלמעלה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ראש השנה לחידושי תורה

היכן מציינים את ט"ו בשבט כר"ה לחידושי תורה? הניכן שותים בירה והיכן כלל לא חוגגים? בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו תמצית מהסיקור הנרחב של החג כפי שסוקר בהרחבה בכתבתו של חיים רוזנבוים כאן באתר כיכר השבת. צפייה נעימה.

פאנל חריג

בישיבת נתיבות אביעזר - וולפסון ציינו במהלך שבת שירה את סכנות הטכנולוגיה. פאנל מיוחד נערך בהשתתפות בכיר ועדת הרבנים לענייני תקשורת - ובעל התפילה המופרסם מרבני הישיבה הנעים את השבת בקולו המיוחד. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

בפתע פתאום

עולם החסידות בכלל ועדת חסידי לעלוב בפרט, עטופים באבל כבד עם הסתלקותו הפתאומית של האדמו"ר מלעלוב פייטרקוב, הגה"ק רבי ישכר דוב בידרמן זכר צדיק וקדוש לברכה, שכונה בפי כל "המהרי"ד מלעלוב". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ההיסטוריה חוזרת!

30 יום קודם החג - ובישראל נערכים למלחמה אזורית כוללת ומערכה בה ישתתפו הכוחות האמריקניים חצד צה"ל - נגד איראן והפרוקסי שלה. שושנת יעקב תצהל ותשמח השנה ברואתם יחד את תכלת מרדכי ונפילת המן החמינאי. כל הפרטים מביקור הרמטכ"ל זמיר בארה"ב - בכתבת הווידאו שלפניכם.