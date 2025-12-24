״סופה בדרך וייתכן שלג בירושלים״: תחזית מזג האוויר 

אחרי יממה של הצפות ושטפונות באזור השרון, ישראל נכנסת לשלב חדש ומשמעותי של החורף. בראיון מיוחד לתוכנית הבוקר, החזאי צחי פלג מצייר תמונה ברורה: הימים הקרובים הולכים להיות סוערים, קרים, ומלאים בהפתעות.

הצפות מאחורינו, הקור כאן להישאר

לדברי פלג, הבוקר נפתח בקור מורגש, במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות. במהלך היום תחול התחממות קלה, אך עננות משתנה תכסה לעיתים את השמש ותפגע בתחושת הנוחות, בעיקר עבור תלמידים היוצאים להפסקות בחוץ.

״זה לא יום חמים באמת״, מבהיר פלג, ״עדיין קריר, ועדיין חורפי״.

גשם חזק, רוחות קיצוניות והגדרה ברורה: סערה

המערכת החורפית האמיתית צפויה להגיע בתחילת השבוע. לפי התחזית, בימים שני ושלישי יירדו גשמים לפרקים, לעיתים חזקים, ובמקביל ינשבו רוחות עזות במיוחד.

פלג מדגיש כי מדובר כבר בהגדרה של סערה: רוחות במהירויות של 70 עד 90 קמ״ש, ואולי אף משבים שיתקרבו ל-100 קמ״ש.

״זה שלב שבו צריך להתחיל להיערך״, הוא מזהיר, ״לקשור חפצים בגגות, במרפסות ובגינות, במיוחד באזורים עירוניים״.

והטוויסט: שלג, ולא רק בחרמון

לקראת סיום הראיון מגיע הרגע שעוצר את הנשימה. פלג רומז לאפשרות שעוד לא נראתה העונה.

״ייתכן שלראשונה בחורף הזה נראה שלג״, הוא אומר, ומבהיר מיד, ״ואני לא מדבר על החרמון״.

הרמז ברור. ירושלים על המפה.

״אני מאוד מקווה שאנחנו מדברים גם על ירושלים״, הוא מוסיף, ומשאיר את המאזינים במתח.

לסיים עם חיוך, ולפתוח עם שלג?

הראיון, שנחתם באווירה מחויכת, השאיר תחושה ברורה: החורף חוזר בכל הכוח, עם מזג אוויר קיצוני, סיכונים שדורשים היערכות, ואולי גם רגע לבן ומרגש בבירה.

פלג מבטיח להמשיך ולעדכן, ואם השלג אכן יגיע, נראה שגם פתיחת תוכנית מיוחדת כבר על הפרק.

המאזינים נשארו עם חיוך, ועם שאלה אחת באוויר: האם ירושלים עומדת להתעורר לבוקר לבן?