בזמן שעם ישראל עומד דום אל מול האזהרות הרבות של החזאים והמטראולוגים, חזרנו אל החורף האמיתי שפקד את ישראל לאורך השנים: אירועי גשם וסופות שלג ששברו שיאים | מתי ירד שלג ברעננה ובהרצליה? ומתי ירד שלג בים המלח? באיזה שנה ירדו שישה מטרים של שלג בחרמון? ומתי הכינרת זינקה בארבעה מטרים תוך חודשים ספורים? סקירה היסטורית ומרתקת (מגזין)
שלג הוא תופעה מרתקת ומלאה
בסודות מדעיים,
מיתוסים וצבעים
מפתיעים | האם ידעתם ששלג
בעצם שקוף,
ושצבעו הלבן נובע
מהמראה של האור המשתקף בפתיתים?
מה הקשר בין שלג
לאוויר כלוא,
וכיצד קריסטלי קרח
נוצרים בחלל?
| עשרה עובדות שישנו
את הדרך בה אתם תופסים את "הלבן הלבן הזה" (מעניין)
מדי שנה ילדי ירושלים מחכים לשלג, שלרוב לא מגיע והילדים מאוכזבים, למרות התחזיות הבומבסטיות בשבוע שעבר על שלג כבד, החל משבת, החזאים ציננו ככל שהתקרבנו לתאריך את ההתלהבות, וכעת החל לרדת בירושלים שלג מעורב עם גשם (מזג האוויר)
אמנם גל הקור שהיה אמור להתחיל ביום חמישי - נדחה לשבת בבוקר, אך כעת גם הוא קיבל שם בישראל, על ידי השירות המטאורולוגי בישראל, קפריסין ויוון | ומה הסיכוי שבאמת ירושלים תיצבע בלבן? | כל הפרטים (חדשות בארץ)
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם עליה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי | מחר (שלישי) יהיה נאה, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה | מרביעי תחל ההתקררות החדה וגשם ירד לפרקים (התחזית המלאה)
כלל המודלים מסכימים כי בשבת הקרובה נגיע לשיאי קור שלא ראינו כבר תקופה ארוכה, אך מיום ליום כשהתחזית מתבהרת יותר ויותר, נדמה כי כבר אין מחלוקת, כי בשבת הקרובה ירושלים צפויה להיצבע בלבן - אך לא רק ירושלים (חדשות בארץ)
אחרי תקופת בצורת לא פשוטה עבור כלל האזרחים, ובפרט עבור הירושלמים, שמצפים לשלג - לפי 'המודל האמריקאי' - ייתכן וגל הקור הכבד בפתחו אנו עומדים כעת, יהיה חזק ועוצמתי יותר משצופים לנו החזאים. אולם לפי 'המודל האירופי' בירושלים לא צפויות לרדת הטמפרטורות אל מתחת לאפס (תחזית)