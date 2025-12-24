לראשונה מאז פרוץ תקיפות החות'ים: הספינה הענקית חוזרת לים-סוף

ענקית הספנות הדנית מארסק (Maersk) הודיעה בסוף השבוע כי אחת מספינותיה השלימה בהצלחה את המעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב - לראשונה מאז פרוץ תקיפות החות'ים נגד כלי שיט בינלאומיים לפני כשנתיים. מדובר בצעד זהיר ומשמעותי בדרך לשיקום אחד ממסלולי המסחר החשובים בעולם, שנותר שומם כמעט לחלוטין מאז סוף 2023.

בהודעת החברה נמסר כי אוניית המכולות Maersk Sebarok, הנושאת דגל סינגפור, השלימה את ההפלגה במהלך יום חמישי והלילה שלאחריו. עם זאת, במארסק הבהירו כי אין תוכנית מיידית להחזיר את כל צי החברה למסלול דרך תעלת סואץ. "זהו צעד חשוב קדימה," נמסר, "אך טרם הגענו לשלב שבו ניתן להחזיר את רשת השיט המערב־מזרח למסלול הקבוע דרך הים האדום. נמשיך לפעול בגישה הדרגתית וזהירה."

תעשיית הספנות עדיין נזהרת

המהלך של מארסק מגיע על רקע יותר ממאה תקיפות שביצעו מורדי החות'ים מתימן נגד ספינות מסחר בים האדום, במפרץ עדן ובמצר באב אל־מנדב מאז נובמבר 2023. התקיפות - שבוצעו לטענת החות'ים "כתמיכה בעם הפלסטיני" בעקבות הלחימה בעזה - אילצו חברות ספנות רבות, בהן מארסק, להסיט את מסלוליהן סביב כף התקווה הטובה שבדרום אפריקה. הסיבוב הארוך האריך את משך המסע בין עשרה לחמישה־עשר ימים והוסיף עד 300 אלף דולר לעלויות הדלק של כל הפלגה.

מעבר הספינות דרך תעלת סואץ צנח מ־583 באוקטובר 2023 לכ־120 בלבד בנובמבר 2025, וגרם למצרים הפסד הכנסות של יותר מ־6 מיליארד דולר בשנה. ההכנסות מתעלת סואץ ירדו מ־9.4 מיליארד דולר ב־2023 לכ־4 מיליארד בלבד בשנת 2024.

למרות שהחברה הצרפתית CMA CGM הודיעה לאחרונה כי תחזיר קווי שירות מלאים דרך התעלה כבר בינואר 2026, חברות אחרות כמו הפאג־לויד (Hapag-Lloyd) ממשיכות לנהוג בזהירות. "כל חברה מבצעת בימים אלה הערכות סיכון קפדניות, שכן המצב הביטחוני באזור עדיין שביר," הסביר פיטר סנד, אנליסט ראשי בפלטפורמת המודיעין הימי Xeneta. לדבריו, אמנם פרמיות ביטוח הסיכון לים סוף ירדו מכ־0.5% ל־0.2% מערך האונייה מאז הפסקת האש ברצועת עזה באוקטובר, אך "הסכנה לא נעלמה לגמרי".

נכון לעכשיו, במארסק ובחברות אחרות בתעשייה מעדיפים לנקוט בגישת "ניסוי וטעייה" - צעד קדימה, עצירה, הערכה מחודשת - לפני שיוחלט אם העולם הסוחר יחזור לשגרה בנתיב הימי החיוני ביותר שבין אסיה לאירופה.