איראן בתביעת קנס ענקית נגד הישראלי העשיר בעולם וזו הסיבה

תובעים באיראן הגישו דרישה כספית מפתיעה וחסרת תקדים בבתי המשפט המקומיים: קנס עתק בסך 170 מיליון דולר. הדרישה הוגשה נגד חברת ספנות בלונדונית, וזאת בקשר לתפיסת ספינת המכולות.

הספינה נתפסה על ידי כוחות איראניים ב-13 באפריל 2024, סמוך למצר הורמוז, כאשר חיילים השתלשלו ממסוק אל הסיפון. האירוע התרחש יום אחד בלבד לפני שאיראן פתחה במתקפת טילים וכטב"מים מסיבית נגד ישראל. כאשר 25 אנשי הצוות שהיו על סיפון הספינה עוכבו בעת השתלטות הכוחות האיראניים.

אף שתפיסת כלי שיט ברגעי מתיחות אינה חריגה מבחינה דיפלומטית, הטענה הרשמית הייתה נשיאת "חומרים מסוכנים ומזיקים". טענה זו חריגה במיוחד, שכן נשיאת חומרים מסוכנים היא עניין רגיל בספינות מכולות. ברוב הנמלים, עבירת בטיחות כזו הייתה מטופלת בדרך כלל כעבירה אזרחית או מנהלית, עם אפשרות לבעלים להפקיד ערבות לשחרור כלי השיט.

הדובר המשפטי האיראני אישר כי הקנס העצום נדרש "נגד הבעלים, ממוצא ישראלי".

התחפש לאשה וברח בחסות החשיכה: כך חמק אוסאמה בן לאדן מעיני האמריקנים שמאי צוק | 26.10.25

הספינה נמצאת בבעלות חברת בת של חברת הספנות. אף שהחברה רשומה בבריטניה ומגדירה את עצמה כחברה בריטית, אחד מבעליה הוא אייל עופר. עופר, המנהל את הונו ממונאקו, הוא אחד האנשים העשירים בישראל, ובנו של אגדת הספנות הישראלית סמי עופר. שמתואר לא פעם כאדם העשיר ביותר בישראל.

באיראן, מאשימים את עופר כ-"קפיטליסט ציוני" ומואשם ב"מימון טרור", שמשקפת את הדרישה לקנס אינה נובעת רק מענייני בטיחות או ספנות, אלא מונעת משיקולים פוליטיים ומתיחות אזורית ישירה.