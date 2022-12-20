ל"יפי-נפש" לא שומרים פינה חמה בלב, מדברים עימם בשפתם – שפת האגרסיביות והחמקנות העקבית. כי נקיות אין. לשם השלום יש לפעמים להשתמש בתכסיסים כעורים כמין אלו. כן, תתפלאו לשמוע, יש להתנהג בשום-שכל כדי לשמור על השלווה והחיים התקינים בחברה גם במחיר של התמוססות מזערית של ערכים אחרים
איש העסקים סמי עופר, בן ה-89, יובא היום למנוחות בשעה 16:00 בבית העלמין ´טרומפלדור´ בתל-אביב בטקס הלוויה דתי ● לפי בקשת בני המשפחה, הרב יצחק דוד גרוסמן, ינהל את טקס ההלוויה של האיש העשיר בישראל ● ה'סאנדיי טיימס' מדווח: הספינות של האחים עופר הבריחו כוחו צבא ומסוקי 'בלקהוק' לאיראן