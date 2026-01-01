זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': העיתונים החרדיים בארה"ב קיבלו החלטה משותפת להתעלם לחלוטין ולא לפרסם את מכתב העשירים מארה"ב שחתמו כי לא יתרמו לגופים שיפגעו במעמד צה"ל, עוד בטרם התברר כי חלק מהחותמים לא נוהגים לתרום לישיבות.

רגע לפני השקת התוכנית החדשה "כיפות שחורות" תפס 'זופניק' את המגיש יוסי סרגובסקי מנסה לסגור קצוות אחרונים עם העורך הראשי חיים אילוז.

דקות לפני הכניסה לצילומי התוכנית "כיפות שחורות", תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי מקבל בחיוך את פניו של תא"ל ראם עמינח, לשעבר חבר פורום מטכ"ל ותלמיד ישיבה חרדית בעברו, שהשתתף בפאנל הסוער.

אחרי שכבש את הרשת עם "כיפות שחורות", כשיוסי סרגובסקי חזר הביתה, המתינה לו עוגה מפנקת ועליה הלוגו של התוכנית החדשה, מעשי ידיה של אשתו, שפרגנה מכל הלב.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', נצפה בשיחה ערה עם יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, במשכן הכנסת.

( צילום: מושיקו מוסקוביץ )

המקובל הרב שקד בהודנה, בריאיון מיוחד לסדרה "יתגדל ויתקבל" עם יוסי עבדו לקראת ימי השובבי"ם.

( צילום: אשר רוט )

הפרשן ישראל כהן מ'קול ברמה' נצפה גם אוכל צהריים עם בנו במסעדת 'גולדיס' בבני ברק.

( צילום: א.מ )

חגיגות השמחה לאחר חתונת בתו של הפרשן החרדי ישראל כהן עם החתן אליעזר משה קליין, נמשכו לכל אורך ימי ה'שבע ברכות', כאשר כל מי שנאלץ לפספס את 'חתונת השנה', לא ויתר על השתתפות באחת משמחות השבע ברכות. וכך, באחת השמחות ראינו את שני המשב"קים הבכירים של האדמו"ר מויז'ניץ, הרה"ח ר' הערשל כץ והרה"ח ר' בנציון שטנגר, משתתפים ומאחלים מזל טוב לחתן ולשווער. לצדו של שטנגר ניתן לראות גם את מנחם שפירא, סגן וממלא מקום ראש עיריית בני ברק בסוד שיח עם משה רבר, האיש והאגדה.

בשמחת שבע ברכות נוספת שנערכה, השתתפו האדמו"ר מזוטשקא - שאף נשא דברי ברכה באירוע, וכן בנו של האדמו"ר מפרמישלאן.

באירוע בוטיק ומצומצם שנערך בליל שישי האחרון בביתו של מנכ"ל החברה הכלכלית בני ברק, שלומי פולק, לחגיגת שבע ברכות מפוארת ומושקעת לבתו של הפרשן ישראל כהן, בהשתתפות רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי תקשורת, תפס 'זופניק' את ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נושא דברים בשבח בעל השמחה ובשבחו של המארח, כשלצדו ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין.

באותה שמחה מיוחדת, השתתפה גם שורדת השבי ילנה טרופנוב, שהתעקשה לטרוח ולבוא כדי להוקיר ולהכיר תודה לישראל כהן על כל פועלו למען החטופים. 'זופניק' תפס אותה יחד עם הרבנית חנה גפני, רעייתו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ובהמשך לצדו של איש התקשורת ינון מגל והחתן והכלה המאושרים.

אמן החושים מני הולנדר מדהים את המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום עם שם של החברותא שלו מלפני 40 שנה.

המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, מגיע לביקור חולים בבית החולים 'אסותא' באשדוד, כשהוא מלווה בעסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

הגאון הרב בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' והגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד, בסוד שיח תורני באירוסין לבת של נגיד בניו יורק.

המיליונר דניאל דיין מברזיל שהגיע לביקור בישראל, בברכה והתייעצות אצל הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב'.

( צילום: א.ר. )

הבנש"ק מרחמסטריווקא, הנגיד הצעיר הרב יוחנן טווערסקי מארצות הברית, שהגיע לביקור בזק של 24 שעות בארץ, נצפה מתברך מהגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'.

הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי מסקווירא (השם הזה עוד יפתיע רבבות בדור הבא), נצפה בריקוד נלהב בשמחת אירוסי בת נגיד עולם התורה נחום רוקח בלייקווד.

( צילום: שלומי כהן )

ובמושב זקנים יהללוהו...: האדמו"ר מטעמשוואר נצפה בלימוד משותף עם זקני חסידי סאטמר לפני שמחת הברית לנכדו. מאחוריו נצפה מחותנו הרב נפתלי מנדלוביץ מטורקא, שהתחדש עם קאפטן חדש, מחביא משהו בקופסת השטריימיל.

האדמו"ר מסאטמר נצפה בסיור בשטח האולמות החדשים שנבנים בווילאמסבורג, לפי התקנות של השמחות.

ואם בסאטמר עסקינן: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט החדש נצפה השבוע צועד במהירות שיא אל תוך המעמד לטובת החזקת בית מדרשו בירושלים. האדמו"ר שהיה אחוז שרעפים לא הבחין כלל בצלם א. אייזנבאך שהתאמץ לתעד.

חוקרי החסידות מיהרו לנתח את סגנון הכניסה וגילו כי מדובר בגרסה מצומצמת של כניסת האדמו"ר מסאטמר לאירוע כ"א כסלו. ההבדל? שם הריעו רבבות, כאן הריעו עשרות – אבל העיקר, כמובן, זה הכוונה לשם שמים.

ואם חשבנו שיוסי עבדו יודע הכל בתורת הקבלה, נודע לנו השבוע שיש לו הרבה הרבה מה ללמוד איך לערוך הבדלה ע"פ תורת הסוד. הנה לפניכם תיעוד מעבודתו של האדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן בעריכת הבדלה במוצאי שבת האחרון. אוי, הבשמים...

חבר עיריית ניו יורק שמחה אייכנשטיין נצפה מתברך מהאדמו"ר מסערדאהעלי בדינר קשר מחזיקים לטובת הישיבה - הרבי הודה לו על הסיוע התמידי למען המוסדות.

ראש ישיבת באבוב נצפה השבוע מנצל זמן ההפסקה בעת הכנסת ספר תורה, להגות בדברי תורתו של גיסו, האדמו"ר מבאבוב.

הגה"צ אב"ד ויז’ניץ בהנחת תפילין לבן העסקן ר' שמעלקא בערקאוויטש מבורו פארק.

האדמו"ר מסקווירא בהנחת תפילין לבנו של העסקן הנמרץ ישראל אייזענבאך.

האדמו"ר מסאטמר בביקור הוד בביתו של הנגיד שלומי פדר.

האדמו"ר ממיאלען נצפה בשדה התעופה בדרכו לארה"ב. האדמו"ר התעקש לסחוב לבד את נרתיק הטלית ותפילין.

בהמשך לפשטות, האדמו"ר ממיאלען בחר לשבת במקום פשוט על המטוס, תוך שהוא מתענג על נופי הבריאה. בשונה משדה התעופה, כאן כן הלביש האדמו"ר את המשקפיים.

האדמו"ר מפשעווארסק בנסיעה במסע הלווית הגבאי ומשב"ק אדמור"י החסידות למעלה מיובל שנים החסיד רבי שמואל ברוך נאה ז"ל, ביום צום עשרה בטבת.

האדמו"ר מפאפא ברחובות וויליאמסבורג. נצפה מאחוריו מקורבו הרב שמואל בער כ"ץ ראש מקהלת פאפא.

הרה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים אב"ד סיגוט בן האדמו"ר מסאטמאר עם בן דודו הרה"צ רבי ארי טייטלבוים אב"ד סיגוט מאנסי בן הגה''צ ר' שלום אליעזר טייטלבוים אב"ד סאטמאר 15.

עכשיו נותר רק על האבות ללחוץ ידיים, ושלום על ישראל.

בהמשך לתיעודי השלום: מקווים שהתיעוד לא יגיע לחיפה וסומכים על קריסת האינטרנט, אבל לבנתיים נצפה האדמו"ר מקאסוב, חתנו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בשיחה לבבית עם דודו הגה"צ רבי אהרן טוביה שפיטץ, בשמחה משפחתית השבוע.

בהמשך נצפה האדמו"ר מקאסוב בשיחה עם אחיו האדמו"ר מקאסוב, כשבתווך אחד מהאדמו"רים לבית קאסוב.

בן האדמו"ר ממאכנובקא בעלזא בהבדלה אחרי שבת התאחדות והתעלות לכלל תלמידי ישיבת מאכנובקא בבית שמש, שהתקיימה במושב יסודות.

לאור המצב השורר בארץ, האדמו"ר מסאטמר כיבד את חתנו הרה"צ רבי העניק אשכנזי, לשורר את הניגון גלות גלות לפני שמחת המצווה טאנץ בנישואי נכדו השבוע.

והנה תיעוד ממצווה טאנץ בלונדון שלא תרצו לפספס, אבל כמאמר החכם, אל תנסו את זה בבית...

בחורי חמד, יוצאי כת 'לב טהור' בשיחה עם העסקן אברהם גרינהויט שפעל רבות בשנים האחרונות לשבור את הכת.

בדבקות עליונה רחוק מעיני חסידיו: האדמו"ר מסטריקוב ירושלים נצפה בתפילת מעריב בשטיבלך בביתר.

בזמן שבארץ מתמודדים עם מצוקת הדיור, קבלו הצצה לביתו של אחד מנגידי שכונת וויליאמסבורג שבארה"ב.

באחת החתונות ראינו ריקוד חדש לפני הכלה. גבאים של אדמו"רים רבים התחילו להתעניין על כך.

במהלך אירוע שנערך באולמי 'וגשל' בבני ברק, החשמל נפל והמוזיקה הופסקה למשך מספר דקות עד לתיקון התקלה. כך זה נראה...

( צילום: שמואל פרידמן )

"עם ישראל חי" • הצלם אלי קובין במפגש עם תושבי סומלילנד, בצל ההכרה ההדדית וכינון היחסים עם ישראל.

הפוליטי של 'קול חי' שלום שטיין נתפס עובד על סקופ חדש כשהוא מתיישב כמעט על רצפת הכנסת.

את איתי גדסי ראש לשכתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ראינו בסוד שיח עם הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

( צילום: דוד לב טוב )

במשכן הכנסת, ראינו שיחה ערה של שבי רפפורט יועצו לענייני חרדים של נשיא המדינה יצחק הרצוג ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף.

איש החסד החב"די הרב אליהו גוטמן, מעניק לאיש העסקים רמי לוי, דולר מיוחד של הרבי מחב"ד, לרגל יום הולדתו ה-70.

מזכה הרבים הרב חיים זאיד נצפה בקניות עם בני משפחתו בקניון 'אייסמול' באילת.

( צילום: מיכאל כהן )

את הצלם דניאל נפוסי ראה 'זופניק' מתברך מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לרגל שמחת החלאקה לבנו.

( צילום: מאיר זלזניק )

את כוכב הרשת והעיתונאי ידידיה אפשטיין שהתחתן השבוע, ראינו ביום החתונה בתפילה מעומק הלב בקבר 'רחל אמנו'.

בחתונה של ידידיה אפשטיין, ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מברך בחופה שנערכה באולמי 'נוף ירושלים', לצלילי השיר: "אל תירא ישראל".

( צילום: עדי אברהם )

לא רק מוזיקאי, גם פרזנטור: יואלי דיקמן בצילומים לקמפיין של מותג כובעים.

( צילום: יצחק שגיא )

את הזמר חיים ישראל ושדרן הרדיו עמי מימון מ'קול ברמה', ראינו בשדה התעופה בנתב"ג בדרכם לאירוע פרטי בחו"ל.

( צילום: אריאל כהן )

הזמר יוסי ברגר דפק עוגה לפנים של המוזיקאי יהודה גלילי לרגל יום הולדתו ה-36, במהלך הופעה בחתונה חרדית.

( צילום: אלי שדה צילום וידאו )

הזמר ישי ריבו מסייע לבנו בגלילת ספר התורה בתפילת שחרית, בבית הכנסת 'מנחת חנוך' בשכונת 'שערי חסד' בירושלים, שמנהל העסקן בנצי קנריק.

( צילום: שלומי בלוך )

את המפיק מאיר מרגלית ראינו בתיאומי מוזיקה עם הזמר זאנוויל ויינברגר, פנחס ביכלר מנצח מקהלת 'מלכות' ואברימי גולדשטיין מנהל המקהלה, בחתונת בנו של יזם הנדל"ן הלל זוריבין באולמי 'קדמא' בנווה אילן.

'זופניק' פגש השבוע את גדולי הזמרים ארהל'ה סמט, דודי פולק, זאנוויל ויינברגר וחברי מקהלת 'נרננה', לפני עלייתם לבמה בחתונה מפוארת ב'אווניו'.

בהכנת הכתובה רגע לפני החופה, ראינו את הגאון הרב דניאל וולפסון ראש ישיבת 'נתיבות חכמה' ודוד הכלה הגאון הרב יצחק יחיאל ארנפלד ראש ישיבת 'משנת עקיבא'.

הרבה כותרות עשתה השבוע ועדת הכספים של הכנסת, 'זופניק' שהגיע להתרשם מקרוב תפס את יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב בדיון מאחורי חדר ועדת הכספים עם ח"כ עאידה תומא סלימאן.

כש'זופניק' נכנס לחדר וועדת הכספים הוא תפס את יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב בדיון עם ח"כ ולדימיר בליאק מ'יש עתיד'.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, נצפה מפקח על עבודות השיפוץ במתחם קבר 'רחל אמנו', יחד עם מנהל המקום אייל עטיה.

ח"כ יעקב מרגי בביקור חיזוק בבית הוריו של הבחור יאיר סעדה מישיבת 'כסא רחמים', שנעצר לפני מספר ימים בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית.

פרופסור יורם וייס מנכ"ל בית החולים 'הדסה' וראש המטה שלו אריאל בר און, בסוד שיח סוער עם ח"כ יעקב אשר, לאחר דיון על חשש לאי תשלום משכורות לעובדי בית החולים.

את מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, ראינו בשיחה עם ח"כ יעקב אשר, במשכן הכנסת.

בצל פעילות המשטרה בדרום נגד ארגוני פשע, ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בתפילת ערבית במשטרת שדרות, בתפקיד החזן רב פקד הרב ראובן כמיל רב מחוז דרום במשטרה.

שרת התחבורה מירי רגב והעוזרת שלה רעות גטה, נצפו בתפילה נרגשת בקבר 'רחל אמנו'.

שרת הבינוי והשיכון לשעבר יפעת שאשא ביטון פרגנה ליהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "אני שומעת עליך דברים טובים מבכירי המשרד", במהלך שבע ברכות לבתו של הרב בן ציון נורדמן רב בית הכנסת הגדול בחדרה ויו"ר רשת הקירוב 'מדעים ויהדות', במלון 'גרודוניה' בזכרון יעקב, מהצד נראה שלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית בבני ברק, והמוזיקאים האחים אלי ומני כהן.

( צילום: שימי גוטשטיין )

לאחר מכן ראינו את הרב בן ציון נורדמן מוזג יין משובח ליפעת שאשא ביטון ומגישת הטלוויזיה מגי טביבי.

( צילום: שימי גוטשטיין )

את כוכב הרשת שוקי סלומון, ראינו בסוד שיח עם ח"כ מיכאל מלכיאלי, ח"כ אורי מקלב, ושמעון אקסל ואחניש שגריר ארגנטינה בישראל, מהצד נראים רב כלאי הרב מנחם יעקובזון ראש מטה הרבנות בשירות בתי הסוהר וצורי פורת סמנכ"ל משרד הדתות, באירוע הוקרה בכנסת לזק"א ת"א.

סגן ראש עיריית בני ברק גודי סילמן נצפה במעמד קניית החלות לשבת כאחד האדם.

במשרדי 'דגל התורה' בבני ברק תפס 'זופניק' את ראש מועצת כפר ורדים אייל שמואלי בסוד שיח עם אליהו גפני בנו יקירו של יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני.

בשמחת האירוסין לבנו של ציון כהן, מנהל האירועים ב'קונקורד' ו'נאות ירושלים', ראינו את ח"כ משה גפני ובנו אליהו, מאחלים מזל טוב לבבי.

יוסי אסרף ראש מועצת גבעת זאב, משתתף בהלווית אמו של איציק ברנר סגן ראש המועצה.

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער באלעד, מתברך ממזכה הרבים הרב ליאור גלזר שהגיע לשיעור פרטי בעיר.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מאחל מזל טוב לנגיד יעקב יוסף (ג'אן קלוד) מילר מבלגיה, שחיתן את נכדו עם נכדתו של הגאון הרב שמואל הבלין אב"ד סאן פאולו ברזיל, באולמי 'סקויה' במעלה החמישה.

חתן פרס ישראל ואבי תנועת הקירוב הרב יצחק דוד גרוסמן חותם לנער אוהד כדורגל, על הכדור האישי שלו.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו ומזכה הרבים הגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', מאחלים מזל טוב למזכה הרבים הגאון הרב יצחק פנגר שחיתן את בנו נחום עם חן חנה מורחיים, באולמי 'אמרלד' בבית שמש.

( צילום: אלי אברמוב )

מזל טוב! איש העסקים שלומי שפירא שהיה יד ימינו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה' - התארס עם שנאל לחיאני, בתה של מעצבת האופנה אביגיל לחיאני.

( צילום: שלומי כהן )

שדרן הרדיו יהודה שוקרון מרדיו 'קול חי', נצפה מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתן ניילינגר מאופטיקה 'U280' באלעד.

לא רק שדרן, גם שחקן: רונן בוסתן בצילומים במהלך שידור חי ברדיו 'קול ברמה', לסרט קולנוע חדש למגזר החרדי - 'הנוסחה' של הבמאי יהודה גרובייס.

( צילום: דיני גרובייס )

בסצנה נוספת שצולמה השבוע לסרט המדובר, ראינו בחור ישיבה נפגש עם הפרקליט הבכיר עו"ד ששי גז.

( צילום: דיני גרובייס )

את אשת העסקים ויזמית הנדל"ן צבייה לבייב ובנה אריה אליעזרוב מנהל השיווק והמכירות, ראינו עם אנשי הפרסום מנדי נאבול ואברימי קליגר מ'פיפל דיגיטל', לקראת פרויקט נדל"ן רחב היקף שייצא לשיווק בקרוב.

ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, בפגישת עבודה עם היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא'.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו מלווה את אביו רבי יצחק, לתפילה בבית הכנסת השכונתי בשכונת שמואל הנביא בירושלים.

( צילום: יחיאל קצביאן )

את הנגיד שמוליק הלפרין ויד ימינו שימי רוזנברג, ראינו כשהם קוראים בשקיקה את כתבת השער שעשו בעיתון היידישאי 'די וואך', על מיזם 'דף היומי משניות' שכבש את העולם.

הרב משה נמני, מי שהיה יד ימינו של המקובל הגאון רבי יצחק כדורי זצ"ל, חגג השבוע בר מצווה לנכדו.

איש העסקים אבי לוי מבעלי אולמי 'אווניו', בשיחה עם הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר והרב המזמר דודו דרעי, במהלך אירוע יוקרתי באולם.

( צילום: דוד לב טוב )

הרב יוסף דלויה לאושיית הרשת אבישג סלומון הלפרין: "את צדיקה, את לא צריכה את הברכות שלי, תבקשי מאמא שלך שתברך אותך".

השחקן אסף הרץ חגג יום הולדת 34 בהתוועדות חסידית בחצר הרבי מחב"ד בברוקלין: "בעזרת השם שכולם יהיו חסידים".

הזמר עדן חסון שר "ימים על ימי מלך" לזמר איתי לוי שהתלבש בלוק חרדי, צויין כי הוא "ספק זמר ספק מנהיג רוחני" - מאחורי הקלעים בצילומי תוכנית ריאליטי ב'קשת 12'.

