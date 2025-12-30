כיכר השבת
מגניבת התקציב ועד השוטר האלים: "כיפות שחורות" - הפאנל שיסעיר את המגזר החרדי • צפו בתוכנית

סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של התוכנית החדשה "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום - מחוק הגיוס, דרך עתירת השנאה ועד השוטר שהחטיף כאפה לילד, כל זאת לצד שלל פינות מרתקות ומאתגרות | חברי הפאנל: חיים עוזר ג'י - מ'הפלג'; כפיר היימן - ממפלגת 'המילואימניקים'; שוקי סלומון - אושיית רשת חרדית שמרבה אהבת חינם ותא"ל במיל' ראם עמינח • צפו (חרדים)

"כיפות שחורות" - הפרק הראשון

תוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": מדי שבוע ביום שלישי - יתכנס פאנל מיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, לתוכנית שתסעיר את המגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל יתקבצו לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת ואסוציאציות.

והשבוע, חברי הפאנל:

  • חיים עוזר ג'י - איש ''
  • כפיר היימן - מוביל במפלגת 'המילואימניקים'
  • שוקי סלומון - איש הנדל"ן ואושיית רשת חרדי שמרבה אהבת חינם
  • תא"ל במיל' ראם עמינח, לשעבר חבר פורום מטכ"ל ותלמיד ישיבה לשעבר

על הסדר:

אנ"ש - ראש אכ"א טוען כי "חוק הגיוס לא עונה לצרכי " ומהצד השני נראה כי הדעה ברחוב החרדי הולכת ומקצינה. האם ניתן לגשר על הפערים?

נייעס שבועי - השר בצלאל סמוטריץ' מכנה את השופט עמית כמגלומן אלים. ומנגד, הקריאות לוועדת חקירה ממלכתית הולכות וגוברות. מה המקום של בג"ץ במדינה? והאם בית משפט שנמצא בשפל באמון העם יכול להחליט עבורנו?

לכיס - מפלגת יש עתיד עתרה לבג"ץ על תוספת של כמיליארד שקלים לחינוך החרדי. האם ילדי ישראל החרדים צריכים לשלם את המחיר?

עוד בפאנל:

  • מה חשבו חברי הפאנל על הסרטון שרץ ברשת השבוע?
  • מי איש השבוע שלהם?
  • ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש 'הפלג' על תמונת חייל חרדי?

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

3
יפה אהבתי תמשיכו לעשות עוד כאלה
שמרעל גפילטע פיש
2
ההדיוט הזקן הזה פשוט טועה, ביבי עם סמל החטופים בתוך אולם בית המשפט תמונה דיי טריה ועדיין הוא מחייך.
אברך
1
איש שמייצג את הפלג הירושלמי בשופ פנים ואופן לא יכול להופיע באתר אינטרנט, זה מגחיך את כל מה שאמר.
אברכית

