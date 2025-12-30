תוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": מדי שבוע ביום שלישי - יתכנס פאנל מיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, לתוכנית שתסעיר את המגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל יתקבצו לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת ואסוציאציות.

והשבוע, חברי הפאנל:

חיים עוזר ג'י - איש 'הפלג הירושלמי'

- איש 'הפלג הירושלמי' כפיר היימן - מוביל במפלגת 'המילואימניקים'

- מוביל במפלגת 'המילואימניקים' שוקי סלומון - איש הנדל"ן ואושיית רשת חרדי שמרבה אהבת חינם

- איש הנדל"ן ואושיית רשת חרדי שמרבה אהבת חינם תא"ל במיל' ראם עמינח, לשעבר חבר פורום מטכ"ל ותלמיד ישיבה לשעבר

על הסדר:

אנ"ש - ראש אכ"א טוען כי "חוק הגיוס לא עונה לצרכי צה"ל" ומהצד השני נראה כי הדעה ברחוב החרדי הולכת ומקצינה. האם ניתן לגשר על הפערים?

נייעס שבועי - השר בצלאל סמוטריץ' מכנה את השופט עמית כמגלומן אלים. ומנגד, הקריאות לוועדת חקירה ממלכתית הולכות וגוברות. מה המקום של בג"ץ במדינה? והאם בית משפט שנמצא בשפל באמון העם יכול להחליט עבורנו?

חרדים לכיס - מפלגת יש עתיד עתרה לבג"ץ על תוספת של כמיליארד שקלים לחינוך החרדי. האם ילדי ישראל החרדים צריכים לשלם את המחיר?

עוד בפאנל:

מה חשבו חברי הפאנל על הסרטון שרץ ברשת השבוע?

מי איש השבוע שלהם?

ובפינת האסוציאציות - מה חושב איש 'הפלג' על תמונת חייל חרדי?

