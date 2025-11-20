זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחד הפרשנים הבכירים שהתארח השבוע באחד מאולפני הטלוויזיה, הגיע בטעות עם חור קטן במכנסיו - אך כשיצא, התברר שהחור התרחב לא מעט, והוא נאלץ להימלט ולהתארגן על מכנס חלופי.

חשיפת 'זופניק': זוכרים את החשיפה שלנו על אחד הביטאונים שהעורך הראשי ביקש לסיים את תפקידו? אז עכשיו אנחנו יכולים רק לרמוז שמי שבנתיים נכנס אט אט לנעליו הוא איש תקשורת ליטאי, מאחד השבועונים המוכרים, שיחד עם יועץ אסטרטגי, חסידי, מנסים להוביל את המערכת. • הכתב שקיבל מכתב התראה | 'זופניק בכיכר' עם התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 13.11.25 בתוך חודשיים הרכב נגנב פעמיים | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 06.11.25 חשיפת 'זופניק': אחד הפוליטיקאים המקומיים הבכירים ב'דגל התורה' נצפה השבוע עם יד מגובסת. כש'זופניק' ביקש לברר איך זה קרה, ענה מי שענה - לך תבדוק מה קרה למי שבא מולו, זאת למרות שלפי השמועה הוא פשוט מעד בביתו. • חשיפת 'זופניק': אחד מאנשי התקשורת הספרדים המוכרים נצפה לומד דיינות בשעות הלילה בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בגבעת שאול. • בשיאה של הדרמה בפוניבז' עם פרסום פסק הבוררות שמסלק את 'המחבלים' מהישיבה, 'זופניק' ביקר באחד מחדרי הפנימייה של המסולקים הטריים וצפה בהיערכות לכל תרחיש. בתפריט: ביצים ומיונז.

הגאון רבי חיים פרץ ברמן מראשי ישיבת פוניבז' רוקד בחתונה לצלילי השיר החדש "ישמח צדיק" שיצא על הניצחון של 'השונאים'.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה הספרדי של העיר בני ברק, במנוחה במלון 'ירמיהו 33' בירושלים, יחד עם איש החסד אורי לופוליאנסקי יו"ר 'יד שרה'.

מה לחש אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן לנפתלי בנט? ניסינו לברר אצל הרל"ש נתן גרוסמן אבל הוא מילא פיו מים.

בדינר של ישיבת 'בית מתתיהו' במקסיקו עם ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר והמשגיח הגאון הצדיק רבי שלמה ברויאר לכד 'זופניק' את איש העסקים אליעזר טוויל שהתגייס רבות לטובת הישיבה בשיחה ממושכת עם המשגיח.

במסדרונות המערכת תפסנו השבוע את פרשן הבית ישי כהן צועד עם חה"כ והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, בדרך לריאיון ב'אולפני כיכר'.

בעקבות עומס הראיונות לכלי התקשורת שביקשו פרשנות אובייקטיבית על ההכרעה בישיבת פוניבז', מגיש 'מעייריב' איצלה כץ נזקק לנהג כדי להצליח לענות לכולם בבטחה.

הנה פה, ערב ההכרעה הדרמטית, איצלה כץ מעניק ריאיון מגבעת הישיבה ליואלי ברים מ'חדשות 13'.

כמובן, שהריאיון גרם להתקהלות רבתית של מאות בחורים מסביב לאיצלה כץ. 'זופניק' נרגש לספר שכאשר אחד הרבנים הגיע לגעור בתלמידים שישובו לתלמודם, הם השיבו לו "אנחנו בכלל מהמחנה השני", ונותרו על עומדם.

מחוץ לאחד מאולמות השמחה בבני ברק, תפסנו את איצלה כץ שוטח את משנתו המעייריבית בפני תלמידי ישיבת 'מאור התלמוד' הנרגשים.

אחרי הסלפי המפורסם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יהודה חיימזון מפתיע בסלפי עם חנני ברייטקופף, שלמה יעקבזון והחתן הטרי רפי פרלשטיין.

והנה יוסי עבדו האגדי בריאיון מיוחד עתיר כותרות עם רבה של צפת הגאון הרב שמואל אליהו, שיתפרסם בקרוב ב'כיכר השבת'. יש למה לצפות.

כוכב הרשת דודי קפלר, המפיק דוד פדידה, איש העסקים ירון גולדהבר והמאבטח של גדולי הדור אדיר מעטו, מבכים בהלווייתו של הרב ישראל סלומון ז"ל, אביו של כוכב הרשת שוקי סלומון, שנפטר בפתאומיות בגיל 69.

( צילום: אלעזר פיינשטיין )

בבית העלמין ראינו את חבר המשפחה איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מסייע בסתימת הגולל.

( צילום: אלעזר פיינשטיין )

במהלך ניחום האבלים אצל משפחת סלומון, תפס 'זופניק' את אנשי התקשורת, בכירי אתר 'כיכר השבת', העורך הראשי חיים אילוז, ישי כהן, חנני ברייטקופף ואיציק אוחנה.

( צילום: יחזקאל הלפרין )

בשבעה ראינו את המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', מגיע לניחום אבלים אצל בני משפחת סלומון, כשהוא מלווה ביד ימינו בני איפרגן ואיש התקשורת איציק אוחנה.

( צילום: דודי קפלר )

בהמשך ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיע לניחום האבלים תחת אבטחה כבדה, כשהוא מלווה ביועצו אריאל אלחרר ואיש התקשורת איציק אוחנה. "אבא אהב אותך מאוד ותמך בך", אמרו לו בני המשפחה.

במהלך ניחום האבלים, ראה 'זופניק' את בני משפחת סלומון מודים לניצב משנה אלעד קליין מפקד משטרת מרחב דן ויועצו לענייני חרדים קובי פרטיג ורב פקד אליהו קב רב משטרת תל אביב, על הסיוע בסידורי מסע ההלווייה.

( צילום: ישראל פלדמן )

הרב יעקב קנייבסקי ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, בסוד שיח בחתונת בתו של פנחס ארליך מנהל אגף תרבות תורנית בעיריית ירושלים, באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

לאחר מכן באחד השולחנות ראה 'זופניק' סוד שיח סוער במיוחד של שמעון ברייטקופף יועצו של ראש העיר ירושלים משה ליאון, היועץ האסטרטגי יצחק פלדמן, הזמר בנצי שטיין והמפיקים נטע לוין ואבי חרל"פ.

בכיכר החטופים במוצ"ש ראה 'זופניק' את הפרשן החרדי ישראל כהן משוחח עם שורד השבי מקסים הרקין שהודה לו על כל הפעילות במגזר החרדי למען שחרורו שלו ושל חבריו והתפילות למענם.

לאחר מכן צפה 'זופניק' בישראל כהן מראה לשורד השבי גיא גלבוע-דלאל את המפגש המרגש של הוריו אצל ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי לפני כשנה כשפרץ בבכי כשראה את תמונתו של גיא ששבוי היה בעזה ובירך שישוחרר לחופשי.

גיא גלבוע-דלאל התרגש וציין כי אין לו ספק שברכת הרב סייעה לשחרורו וביקש מישראל כהן שיעביר לראש הישיבה את תודתו מקרב לב.

מגיש הטלוויזיה ינון מגל נצפה עם מגבעת וחליפה בכינוס השלוחים של חסידי חב"ד בארצות הברית, יחד עם הרב אליהו גוטמן יו"ר 'עזר לחייל'.

( צילום: תנחום ריבקין )

לאחר מכן ראינו את ינון מגל בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק, יחד עם המפיק אלי אברמוב.

( צילום: דניאל נפוסי )

את העיתונאים הבכירים עמית סגל מ'ערוץ 12' וחיים לוינסון - עד לפני כמה ימים מ'הארץ', תפסנו בסוד שיח מעמיק עם רב הסלבס מרדכי חסידים.

ניצני שלום בויז'ניץ? הרב נפתלי בייגל מגבאי האדמו"ר מויז'ניץ (מרכז), נצפה בשיחה לבבית עם המפיק אייזיק שטיין מעסקני ויז'ניץ.

צלם המסע של סאטמר, א. אייזנבאך האגדי, נצפה עובר על התמונות לקראת שליחתן לאתרי התקשורת והעיתונות החרדית של סוף השבוע.

את איש הרשתות החברתיות של סאטמר, אלטר גולדברגער ראה 'זופניק' השבוע, כורע ומשתחווה על האדמה הציונית בנתב"ג, עם בואו לשערי ארץ הקודש להשתתף במסע הקודש של רבו, האדמו"ר מסאטמר.

משב"ק האדמו"ר מסאטמר, הרב חיים שלמה פישר, נצפה מתפלל על אדמת הקודש של שכונת 'רמת אברהם' בבית שמש. ל'זופניק' נודע, שבית המדרש היה מלא על גדותיו, לכן בחר פישר לתת לתושבי ארץ ישראל זכות קדימה להתפלל עם האדמו"ר, תוך שהוא עצמו יצא אל החצר החיצונה.

בסאטמר לא סמכו על הצלמים מהארץ, לקראת שבת הטיסו במיוחד את אלוף הצלמים, יוסי גולדברגר האגדי מארה"ב, שיתעד את השבת המרוממת במירון. בתמונה: גולדברגר מתראיין לכלי החדשות עם נחיתתו בארץ.

בהמשך נצפה יוסי גולדברגר בסלפי עם המפיק האגדי אייזיק שטיין.

שלושת ה'הויז בחורים' בעבר של האדמו"ר מסאטמר, שכיום הינם אברכים העמלים על הפרנסה, נצפו אף הם בשדה התעופה עם נחיתתם בארץ לקראת שבת מירון בצל האדמו"ר, תוך שהם רומזים בכך ל'הויז בחור' החדש שמתרוצץ כעת מהכא להתם ולא מביט לעברם, בביקור הבא, אתה הרביעי בתמונה...

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' והמשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, בלחיצת יד חמה, בבר מצווה יוקרתית לבניו התאומים של הנגיד ג'ואקים (פנחס) כהן מצרפת, באולמי 'דיוויד קסטל - ויסטה' בירושלים.

"עכשיו יש לי את כל הכסף של ראש העיר" • כשאמן החושים מני הולנדר חשף את קוד האשראי של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

שילה פריד הכתב לענייני חרדים של 'ידיעות אחרונות', מתברך מהגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

כוכב הרשת דודי קפלר מתברך מהמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן': "תמשיך לפרסם קידוש השם, אתה עושה עבודת קודש".

בציונו של ה'פלא יועץ' בבולגריה נצפה איש העסקים ומלך הפרסום חזקי פרקש (שלא זז ללא ליווי משפטי) יחד עם עוה"ד יהושע פיינר & שמוליק גליק - בעלי המשרד המוביל בארץ לרישומים ופתרון משברים במקרקעין, ועוה"ד שמעון גרוס - הליטגטור המבריק וממובילי לשכת עוה"ד למגזר החרדי. 'זופניק' רק מציין שמי שלא עקב אחרי התיעודים שעפו ברשתות לאורך המסע, פספס הנאה צרופה ללא חשש הוללות.

שי גראוכר נצפה במעמד לחיצת היד לראש העיר ניו יורק היוצא אריק אדמס שהגיע לביקור בישראל, מחוץ למלון 'מצודת דוד' בירושלים.

( צילום: נפתלי ממן )

בהמשך השבוע ראינו את שי גראוכר מתברך במעונו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לקראת בר המצווה לבנו בשבת הקרובה.

( צילום: שלומי טריכטר )

הנגיד ג'ואקים (פנחס) כהן מצרפת, בריקוד סוער בבר מצווה יוקרתית שערך לבניו התאומים בשילוב הכנסת ספר תורה, באולמי 'דיוויד קסטל ויסטה' בירושלים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

( הפקה: שוש אלחדד 'רויאל פרודקשן' )

הזמר פיני איינהורן נפל מהכיסא במהלך פגישה עם המפיק יונתן יחיאל – וחטף מכה בראש.

( צילום: אהובי ברלב 'דיגו' )

המוזיקאים פיני איינהורן ושמחה אברמצ"יק והמפיק נטע לוין, בסוד שיח מוזיקלי מחוץ לאירוע פרטי.

( צילום: צביקה גרין )

המוזיקאי שמחה אברמצ'יק מפזז בריקוד בוכרי יחד עם משה דוידוב, החתן הטרי של נעמי חיימוב - שבעלה אהרון הי"ד, פרמדיק מד"א נרצח בטבח שמחת תורה.

( צילום: דוד כהן )

הזמר והפייטן משה דוויק בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שמעון דרור ראש מוסדות 'תפארת וגדולה'.

( צילום: מיכאל לוי )

הזמר חיים שלמה מאיעס נצפה מגיע לתפילה באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: א.ה. )

הזמר יענקי היל התארס השבוע בשעה טובה עם אלמוג פישר, ומסר: “אבא תודה”.

את הזמר גד אלבז ראינו בשיעור תורה של הגאון הרב חנוך כהן ראש ישיבות 'באר התלמוד', בקהילת 'תהילת יצחק' במיאמי שבראשות תלמידו הרב יצחק לסרי.

אם תהיתם מה עשה יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב בזמן שקיצוניים הפגינו מול ביתו, 'זופניק' תיעד אותו מתפלל מעריב בשטיבלך בגני גאולה.

ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, בסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, במעמד חנוכת הבית ל'קריית מפעלות החינוך' לקהילות האברכים בעיר נתיבות, בנשיאות הגאון רבי דוד אברהם ראש ישיבת 'בניין אב'.

( צילום: מוישי לניאדו )

יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, באמירת תהילים בבית הכנסת של המהר"ל מפראג, במהלך מסע תפילה של ארגון 'רפואה' בראשות הרב יצחק שעיה גבריאלוב.

( צילום: ינון שובלי | הפקה: מנדי לוק )

לאחר מכן ראינו את ח"כ יצחק גולדקנופף וקבוצת חסידי גור, בתפילת שחרית וארוחת בוקר, בשייט בנהר הדנובה בו נרצחו עשרות אלפי יהודים בשואה.

( צילום: ינון שובלי | הפקה: מנדי לוק )

( צילום: ינון שובלי | הפקה: מנדי לוק )

בשמחת החתונה לבתו של עו"ד יוסי ויצמן ב'כתר הרימון', ראה 'זופניק' את שר הבריאות לשעבר ח"כ אוריאל בוסו באיחולי מזל טוב לאב הנרגש.

לאחר מכן תפס 'זופניק' את ח"כ אוריאל בוסו ושר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי, בתמונה משותפת עם הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר והגאון רבי אליעזר שמחה וייס חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

לאחר שהותקף בגלל חוק הגיוס במוצ"ש האחרון, תפסנו את ח"כ יואב בן צור ויועציו משה כלפון, אבי יפרח ומאיר עמר, בכניסה חשאית למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

את חברי הכנסת יואב בן צור וינון אזולאי ראינו מאחלים מזל טוב לח"כ יעקב מרגי שחגג השבוע יום הולדת 65. מרגי חיזק את השניים בעקבות המתקפות נגדם על חוק הגיוס ואמר להם: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח".

ח"כ אוריאל בוסו מש"ס נצפה בשיחת רחוב עם סגן ראש העיר בני ברק שלמה אלחרר ומנהל לשכתו ראובן שראבני.

חברי הכנסת יוני משריקי וירון לוי נצפו יחד בתפילה בכותל המערבי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ, באמירת "מזמור לתודה" יחד עם ראש העיר לוד עו"ד יאיר רביבו, במהלך טקס חתימת הסכם הגג שנערך בהיכל התרבות בעיר.

( צילום: משה הררי )

שתחדש עלינו: שר החוץ גדעון סער, נצפה בחנות הביגוד 'מנטור' בבית שמש, שבבעלות סגן ראש העיר ביתר עלית ר' מאיר ברלב.

יו"ר סיעת 'הציונות הדתית' ח"כ אוהד טל, בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק, יחד עם הרב ישראל גולדברג שליח חב"ד בשכונות רחביה ונחלאות בירושלים.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול וראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מפזזים בריקוד של שמחה בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת 'הבעל שם טוב' בשכונת גני הדר בפתח תקווה, שנתרם ע''י מרדכי זלפריינד יועצו של ראש העיר אלעד לענייני חסידים ומשפחתו - לעילוי נשמת הוריהם אלכסנדר ושלווה זלפריינד ע''ה.

ברק צברי, נציג התימנים באלעד המזוהה עם ראש העיר לשעבר וחבר המועצה כיום ישראל פרוש מהאופוזיציה - נצפה מחויך באירוע של ראש העיר יהודה בוטבול.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן בסיור מקצועי בעיר רחובות ובמכון 'ויצמן' שנפגע במלחמת 'עם כלביא' מטיל איראני, יחד עם ראש העיר מתן דיל וחברי מועצת העיר אלדד גדסי ושי קזיוף.

את יוסי צימט עוזרו של ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, ראינו משחק סנוקר עם 'נערים מתמודדים' בעיר.

( צילום: מ.ק. )

אליעזר ראוכברגר סגן ומ"מ ראש עיריית ירושלים ויו"ר 'דגל התורה' בעיר, נצפה במסעדת 'מוישה האוס' בבוקרשט שברומניה, יחד עם הרב רפאל קרוסקל מרבני רומניה, הרב שלמה בקשט מרבני אודסה שבאוקראינה והרב דוד בקשט מרבני ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר.

( צילום: מ. שטיינר )

את שלמה אלחרר סגן ראש העיר בני ברק וילדיו, ראינו מתפנקים במסעדה של השף אלי דיוויס.

( צילום: מירי גוטמן )

איתי גדסי ראש המטה של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ועקיבא חופי ראש המטה אצל ח"כ מיכאל מלכיאלי, בשמחת הברית לבנו של מתנאל נוגאוקר ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן.

שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף, נצפה משמש בקודש את הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: מיכאל בן אבו )

הראשונים לציון - הגאון הרב שלמה משה עמאר רבה של ירושלים, והאחים הגאון הרב יצחק יוסף והגאון הרב דוד יוסף, בשבע ברכות יוקרתי לנכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת, במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

( צילום: אליהו יפרח )

לאחר מכן ראינו את הסבא האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו מברך את השף ליאור מיכאל שהופקד על האוכל המשובח.

המקובל הרב יצחק בצרי בריקוד סוער בחתונת בנו יוסף עם אפרת ביטון, באולמי 'האצולה' באשדוד.

( צילום: ארז מימון )

הגאון הרב שמואל אליהו רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל נצפה ובנו שר המורשת עמיחי אליהו, נצפו צועדים יחד בגשם בדרכם לשבת חיי שרה בחברון.

הגאון רבי יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב' בירושלים, בטיסה למסע חיזוק בארצות הברית.

( צילום: שלומי כהן )

הרב הראשי לכבאות והצלה בישראל הרב חיים פרל, נצפה לצד שוטרי ארצות הברית בכנס השלוחים של חסידי חב"ד בארצות הברית.

את הרב יוסף יצחק נוימן שליח חב"ד לקהילה הדיפלומטית בארצות הברית והיועצים האסטרטגיים האחים יענקי ויום טוב ביכלר, ראינו בשולחן המאובטח בכינוס השלוחים, לצד הנציגים הרשמיים של מדינת ישראל - משרדי הביטחון, האוצר, הכלכלה והתיירות.

'זופניק' צפה ברב גד רווח רב העיר מצפה רמון הידוע בקשריו עם קהילת חב"ד משתתף בכינוס השלוחים. ל'זופניק' נודע שהרב רווח נמצא בארה"ב מטעם משלחת רבני הארץ הטובה בראשות ראש הישיבה הגאון הרב יעקב שפירא ר"י מרכז הרב.

הנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך בראשות מנהל המחוז שי קלדרון הגיעו ליום סיור במוסדות החינוך בעיר דימונה. במהלך ביקורם נפגשו לפגישת עבודה עם ראש העיר בני ביטון בכדי לדון בהעמקת שיתוף הפעולה למען ילדי העיר.

אייל גבאי יו"ר דירקטוריון קופת חולים 'מאוחדת' ודודי שוורץ יועץ המנכ"ל עוזי ביתן, שטסו לכינוס השלוחים של חב"ד נצפו בתפילה באוהל הרבי מחב"ד.

את יועץ התקשורת חיים כהן ראינו בפגישת עבודה עם יו"ר מפלגת 'זהות' ח"כ לשעבר לשעבר משה פייגלין, בבית קפה מקומי בגבעת שמואל.

באולפני 'ערוץ 14' ראינו את הרכש החדש הכתב והעורך יוסף חיים כהן שהיה מבכירי ש"ס בעיריית טבריה, יחד עם היועץ האסטרטגי נתי אוסטרי מ'איחוד הצלה'.

כשנה וחצי אחרי שהתגרש, יועץ התקשורת רפי פרלשטיין התארס השבוע בשעה טובה עם ליבי פרידמן.

'זופניק' צילם את הצלמים נתי אלבר ושניאור שיף, במהלך עבודת צילום שביצעו באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: דניאל נפוסי )

איש התקשורת איציק פרזאן מייסד הערוץ 'פוש' באינסטגרם, מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "שתפרסם חדשות טובות ומשמחות".

( צילום: שמעון ברדי )

חיים ארנטל יו"ר 'זכרון מנחם' יחד עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר, בטקס השקה מרגש של סימולטור טיסה ייחודי המדמה טיסה במטוס קרב F-16, שנתרם על ידי חיל האוויר לילדים חולים מ'זכרון מנחם'.

העסקן הדרומי מרדכי אלבז עם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, באירוע הכנסת ספר תורה שנערך על ידי ראשי תוכנית 'קודקוד' החרדית במערכת הביטחון, לזכר בנו רס"ן במילואים ד"ר משה ידידיה לייטר הי"ד שנפל במלחמת 'חרבות ברזל' בעזה.

בני איפרגן, יד ימינו של המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', חגג ברית לבנו החמישי - ויקרא שמו בישראל: ישעיה פנחס - על שמם של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר והסבא פנחס.

השחקן יהודה לוי מניח תפילין עם הרב לוי יצחק ונונו שליח חב"ד במדג'ין שבקולומביה, במהלך צילומים לסרט.

את המפיק יהודה גבאי והצלם יוסי מור יוסף, ראינו עם הזמר עידן רייכל במסעדה מקומית בפריז שבצרפת, לאחר אירוע פרטי.

