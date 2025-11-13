זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע השבוע לחתונה מתוקשרת לכבוד אחד הצדדים, אך הותקף על ידי חרדים קיצונים - אורחי הצד השני. המאבטחים חילצו אותו ברגע האחרון ללא פגע.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': חוקרי המשטרה פשטו לפני תקופה על ביתו של עוזר חרדי. האיש נחקר כמה שעות והטלפון הוחרם. ימים יגידו על מה ולמה. • בתוך חודשיים הרכב נגנב פעמיים | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 06.11.25 חשיפת 'זופניק': יום רביעי, חצות היום. בפרסה של הכנסת מתארגנת לה תפילת מנחה, צדיקים יש שם במשכן. יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, הנמצא בשנת אבל על אמו, ביקש להגיד קדיש, כנהוג. "תבהיר לכולם שאתה אומר קדיש יתום ולא קדיש על החוק...", העיר לו יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב, וכולם געו בצחוק. • חשיפת 'זופניק': עורך דין של אחת המפלגות החרדיות שיגר מכתב התראה לפני תביעה לכתב של אחד הערוצים בטענה שסילף את הפרשנות לאחת מהקלטות הרבנים שפורסמו לאחרונה, וממנה ניתן להבין דברים שהמפלגה כנראה לא אהבה לשמוע. • חשיפת 'זופניק': מאבטחי הכנסת שהוציאו בכוח את אריאל אלחרר, יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במהלך ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת - עשו איתו השבוע סולחה. מי שהיה המתווך הוא רב הסלבס מרדכי חסידים.

הרב דוד אלבז ורעייתו יערית אלבז מנכ"לית 'כיכר השבת', חיתנו השבוע את בנם ראובן עם רעכיל נויאוויטש, באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס' בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • בסידור חופה וקידושין כובד הסבא הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים'.

ברחבת הריקודים ראינו את הסבא הגאון רבי ראובן אלבז בריקוד סוער עם שטריימל לראשו, יחד עם בנו הרב דוד והחתן ראובן • על החלק המוזיקלי הופקדו: הזמר שלמה כהן, ישראל סוסנה ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה'.

בשולחן הכבוד ראינו את הסבא הגאון רבי ראובן אלבז מקבל ברכת מזל טוב ונשיקה מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

בכניסה לאולם תפסנו את חנני ברייטקופף מבכירי העורכים ב'כיכר השבת', בסוד שיח ממושך עם הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר. 'זופניק' שהיה זבוב על החליפה לא יכול לשתף בכותרות שעלו בשיחה הדרמטית.

'זופניק' קיבל לידיו מהחתונה שתי תמונות של המגיש הבכיר יוסי סרגובסקי, אם תרצו הפנים של 'כיכר השבת' אצלכם מדי יום, והתלבט האם תעדיפו לראות אותו עם מפיק העל שון בלאיש ויוסי עבדו שלנו או שמא עם חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, ומחמת הספק - הנה שתי התמונות. טקבקו לנו...

מחוץ לאולם ראינו את רב הסלבס מרדכי חסידים, כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', עושים בייביסיטר לבנו הקטן של פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן.

פרשן הבית ישי כהן נתפס בצילומים עם כתב 'חדשות 12' אלי הירשמן באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת'.

שעות לאחר מכן ישי כהן נצפה מתפלל בקרן זווית במערת המכפלה רגע לפני שבת חיי שרה.

את המגיש והגרפולוג יוסי עבדו תפסנו רואה דרדסים תוך כדי נשנוש של ארוחה בריאה.

'זופניק' מאחל ברכת מזל טוב חמה ולבבית לדוד שפירא, נכדו של מרן הגראי"ל שטיימן זצ"ל ונאמן ביתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שאירס את בנו השבוע עם אחייניתו של מנכ"ל 'יתד נאמן' זליג אורלנסקי. הנוכחים בשמחת הווארט ושתיית ה'לחיים' נדהמו לראות את הגר"ד לנדו שממעט להשתתף באירועים, מגיע לכבד את בעל השמחה ולהביע את הוקרתו.

'זופניק' שכמובן לא פספס את ה'שבעה' המדוגמת של הגרש"ב סורוצקין, אך לא זכה לראות את כל גדולי ישראל שהגיעו בזה אחר זה, הצליח לתפוס את הבכיר לשעבר בעיריית ירושלים, יהושע פולק וכמובן את איש הקבוצות והפדיחות, יקיר מדורינו לעולמי עד, הרב אבא טורצקי, שכנראה למד על בשרו איך עושים רשימת תפוצה בוואטסאפ.

ואם בניחום המדובר של השבוע עסקינן, 'זופניק' רק יכול לחשוף כי למרות שצמרת ההנהגה הליטאית בראשות הגרמ"ה הירש, הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן עלו ובאו לנחם, הרי שנפקד מקומו של הגר"ד לנדו, שלא הגיע לנחם מסיבות שונות. יחד עם זאת, ראש הישיבה שלח מכתב ניחומים שהיה ממוען "לכבוד הגר"ב סורוצקין" - אביו של הגרש"ב, "ובניו הגאונים", הא ותו לא מידי. ויש לעיין על מה ולמה ודו"ק.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארגנטינה, בפגישה עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ושגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע.

הגאון רבי אריה שפירא משגיח ישיבת 'באר יעקב' ויד ימינו חיים שטרית, נתפסו בשדה התעופה בניו יורק בדרך חזרה לארץ, לאחר מסע גיוס כספים לישיבה.

יחיאל גולדמן קמב"ץ זק"א תל אביב ואיש החסד אלי ברונר מ'עזר מציון', מטפלים במיטתו של הרב ישראל סלומון ז"ל, אביו של כוכב הרשת שוקי סלומון שהתמוטט בפתאומיות באמצע נסיעה בכביש ונפטר בגיל 69.

את הבשורה על פטירת אביו קיבל שוקי סלומון בעת שהיה בנסיעת עבודה בגאורגיה יחד עם מנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'. השניים הצליחו לאתר טיסה חזרה לארץ שעות לפני ההלוויה, אלא שבזמן ההמראה המטוס ביצע נחיתת חירום בעקבות תקלה במנוע.

בסופו של דבר, בפעילות מול בכירי מערך התעופה המקומי התקלה סודרה במהירות ושוקי סלומון הספיק להגיע להלוויה בארץ.

אחרי הביקורים ההדדיים של ראש הישיבה הגר"ד לנדו במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ ולהיפך, צפה 'זופניק' בהידוק הקשר כאשר מנחם לנדו נכדו של ראש הישיבה נצפה במהלך שמחת החתונה לבנו של יו"ר 'ועד הישיבות' הגאון הרב חיים אהרון קאופמן, מתברך מהרה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ שאמר לו כי זכה בזכות גדולה לשמש את סביו ראש הישיבה שכולו תורה.

מחוץ לאולם ראה 'זופניק' את הרה"צ מויז'ניץ משוחח עם ח"כ יעקב טסלר והפרשן החרדי ישראל כהן כשהסוגייה הייתה שחייבים לפעול בסוגיית הגיוס כמו בכל נושאי הציבור החרדי - באחדות ובתיאום בין כל גדולי ישראל.

לאחר מכן ראה 'זופניק' בשולי האולם את מנחם לנדו וישראל כהן סוגרים פינות.

את המאבטח של גדולי הדור אדיר מעטו, ראינו מאבטח את שולחן הכבוד של גדולי הדור, בחתונת בנו של יו"ר 'ועד הישיבות' הגאון הרב חיים אהרון קאופמן, באולמי 'וגשל' בבני ברק., לצדם של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וראש ישיבת "אור ישראל" הגאון רבי יגאל רוזן.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט וח"כ יעקב אשר, מתברכים מחכם ניסים בן שמעון, לקראת גיבוש טיוטות חוק הגיוס, בחתונת בנו של יו"ר 'ועד הישיבות' הרב חיים אהרון קאופמן.

בחתונת בנו של יו"ר 'ועד הישיבות' הרב חיים אהרון קאופמן ראינו אורח מפתיע שהגיע לאחל מזל טוב עם מדי צה"ל - רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני.

הרב יהודה וייספיש יו"ר 'איחוד בני הישיבות', בהתייעצות עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, במהלך מסע החיזוק בקהילות היהודיות בצרפת.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לרב אליהו המרה מרבני ארגנטינה שהגיע לביקור במעונו: "אתה שולט על כל דרום אמריקה בהפצת התורה".

ברכת מזל טוב ליועץ האסטרטגי ידידיה לאו להולדת הבת השביעית - נכדה לרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

פרקליט הצמרת עו"ד מנחם שטאובר, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'. "יש לך זכות גדולה שאתה מסייע לבחורי ישיבות שנעצרים על ידי הצבא", אמר לו 'הינוקא'.

לאחר מכן חיזק 'הינוקא' את עו"ד מנחם שטאובר בניגון מיוחד שחיבר, כאשר למעמד המיוחד הצטרף היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת חיליק אוירבך.

המפיק נטע לוין פתח בקבוק וויסקי 'מקאלן' בשווי של כ-35 אלף שקל, לכבודו של השף אלי דיוויס.

שדרן הרדיו מנחם טוקר נצפה בשדה התעופה במיאמי, בדרכו לחופשה קצרה.

את איש התקשרות ינון מגל והמפיק מעוז עבדי, ראינו בחופשה באורלנדו.

העיתונאי אלי הירשמן מ'ערוץ 12' מניח תפילין ומתפלל, בביתו של הרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי הממשל והאסטרטגיה של חב"ד.

מגיש הטלוויזיה עופר חדד נצפה מתפלל מנחה בדביקות, בהפסקת הפרסומות באולפני 'ערוץ 12'.

רב הסלבס מרדכי חסידים, כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בסוד שיח תורני עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, באישון לילה במעלה אדומים.

אם חיפשתם את כוכב הרשת מלך זילברשלג אז 'זופניק' תפס אותו בהתבודדות ביערות של תאילנד, בלבוש יוצא דופן.

איש הנדל"ן צביקה גרוניך נצפה ממתין כאחד האדם ברמזור הולכי הרגל ברחובות בני ברק.

העיתונאי הבכיר מנחם קולדצקי הוציא השבוע סוף סוף רישיון נהיגה ‏בגיל 42, לאחר שנים ארוכות בהן זכה שאשתו תיקח אותו לכל האירועים הרבים אליהם הוא מוזמן מדי ערב. "שברתי מחסומים של פחד והגשמתי חלום שהיה כרוך בהרבה לילות ללא שינה", הוא מספר ל'זופניק' וחותם: "תודה השם!".

שדרן הרדיו רפי אוחנה מ'קול ברמה' ורעייתו מוריה חגגו ברית לבנם השישי - ויקרא שמו בישראל: רביד.

שדרן הרדיו יהודה שוקרון מ'קול חי', רב החופות אריאל מקחניאן ושליח חב"ד יצחק ריבקין, התגייסו השבוע למילואים.

אחרי שהודיע על מעבר לארצות הברית, הצלם אלי קובין פרסם הודעה לעוקביו ואמר: "אנחנו עושים את זה בשביל לנסות את מזלנו בעולם. תודה לכולם על האהבה, זה מחמם את הלב".

הצלם וכוכב הרשת שלומי כהן נצפה בסוד שיח עם אריק אליוביץ מנהל היח"צ הבלתי נלאה של 'בולטון פוטנציאל'.

בתחילת השבוע תפסנו את הזמר שוקי סלומון כשהוא מסייע לזמר ישי לפידות בבר מצווה יוקרתית לבנו של איש העסקים יוסי לרר במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים - זאת לאחר ששבר את רגלו בצילומי קליפ.

והנה הזמר חיים ישראל, מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתן ניילינגר מאלעד.

את הזמר שמוליק סוכות והשף חיים בורנשטיין, ראינו בקניות לשבת בשוק מחנה יהודה בירושלים.

בכירי תעשיית המוזיקה מהארץ ומארצות הברית, בחתונה היוקרתית לבתו של המלחין הנגיד חזקי וייס בניו יורק.

הזמרים אברהם פריד ומוטי שטיינמץ, בפגישת עבודה מוזיקלית עם הרב משה שילת מחב"ד, לקראת אירועי 'צמאה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

הזמר יידל ורדיגר, חתם על ייצוג חדש בארצות הברית אצל המפיק מנדי וייס, בתיווכו של איש העסקים זאבי פריד.

הזמר אייל טויטו מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', במהלך אירוע יוקרתי שהתקיים השבוע.

הזמר יניב מדר נתפס בשדה התעופה בנתב"ג, בדרכו לחופשה באתונה שביוון.

את המוזיקאי בני לאופר ראינו קונה קפה ומאפה אצל הקונדיטור שוקי כץ בבני ברק.

המפיקים ישראל נאבול, מני לרר, אלכסנדר הוכברגר ודב ויזנפלד בשדה התעופה בפריז שבצרפת, לשם טסו לאירוע דינר למוסד תורני מקומי.

במהלך יום הולדת בהפתעה למפיק יונתן יחיאל, חבריו דפק לו עוגה לפנים.

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב נתפס בתפילת ערבית בחדר סיעת עוצמה יהודית.

ח"כ יעקב אשר נצפה בשיחה ידידותית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו והנגיד מוטי זוננפלד, ביציאה מאירוע פרטי.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים בסיור מקצועי בחופי הים של תל אביב והרצליה, יחד עם ראש עיריית הרצליה יריב פישר וסגן ראש עיריית תל אביב אלחנן זבולון.

עקיבא חופי ראש המטה של ח"כ מיכאל מלכיאלי ואפרים אוחיון יועצו של ח"כ יעקב מרגי, בשיחה ערה לאחר הפרסום על החלטת הנציבות לפטר עשרות עובדים מלשכות השרים החרדים שהתפטרו מהממשלה בעקבות חוק הגיוס.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, תפסנו במשכן הכנסת בסוד שיח פוליטי עם ח"כ איתן גינזבורג.

יעקב כהן מבכירי משרד הדתות, בפגישת עבודה לקראת הילולת 'הבבא סאלי', יחד עם בכירי המשטרה - ניצב משנה ארקדי אלקינד סגן מפקד מרחב נגב, קצין אגף המבצעים בנגב איציק אמסלם ומפקד תחנת נתיבות סגן ניצב עדי בחבוט.

בהמשך השבוע תפסנו את יעקב כהן מבכירי משרד הדתות ועקיבא חופי הרמ"ט הבלתי נלאה של שר הדתות לשעבר, באימון ירי אצל נתנאל אנגל מדריך הירי האגדי והנחוש של פתח תקווה והסביבה.

את שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף, ראינו בסוד שיח פוליטי עם הפרשן הבכיר עמית סגל באירוע הוקרה לעובדי הרשות.

שר החוץ גדעון סער בקביעת מזוזה בשגרירות ישראל החדשה בטאלין בירת אסטוניה.

אנשי העסקים מיכאל פינטו, לוי אדרעי ונחמן שטיינברג, בסיור בקייב שבאוקראינה עם השר זאב אלקין ושגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודצקי.

חברת-הכנסת טלי גוטליב מ'הליכוד' נצפתה קוראת תהילים במליאת הכנסת.

ראש העיר אשקלון תומר גלאם נצפה מחבק את ח"כ אורי מקלב, עם אישור חוק הטבות מס לעיר.

באישון לילה ראינו את ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, בתפילה בציונו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כובד בסידור חופה וקידושין, בחתונת בנו של ראש העיר אלעד יהודה בוטבול - אריה עם תמר חדד, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

בין האורחים ראינו את סגן וממלא מקום ראש העיר אלעד יעקב דוד ברקוביץ, בשיחת שורשים עם ראש העיר צפת יוסי קקון, ל'זופניק' נודע שברקוביץ יליד צפת, בנו של מנדי ברקוביץ בעלי מסעדת 'מנדיס' המיתולוגית.

ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי מתברך מהגאון הרב ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ', בחתונת בנו של היחצ'ן גיא אטיאס.

בתפילת מנחה בכנס החירום הלאומי לבטיחות בדרכים של משרד התחבורה, ראינו את דובר המשרד המיתולוגי אבנר עובדיה, ישראל אלמסי יו"ר 'ידידים' ויועצי התקשורת מני חדד ואריאל אדלר.

לאחר מכן ראינו את ניצב משנה שימי מרציאנו מפקד תחנת לב הבירה בירושלים, בשיחה ערה עם ראש מועצת גבעת זאב יוסף אסרף, על המאבק הבלתי מתפשר בתופעת השב"חים.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בסוד שיח תורני עם המקובל הגאון הרב שמעון הרמן, בחתונת בנו של הגאון הרב ישראל מאיר יונה, החברותא של הגר"ד יוסף, שסידר חופה וקידושין.

הגאון חכם ניסים בן שמעון, בניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף', היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון הרב שאול צדקה זצ"ל ראש כולל 'בכר' בשכונת מקור ברוך בירושלים, מהצד נראה איש הרבנים יוחנן דבדה.

אלחנן שרבאני, יד ימינו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהגיע לניחום אבלים אצל הרב סורוצקין ב'שבעה' על פטירת אמו לאה פייגא ע"ה.

ביציאה מהניחום תפסנו את איש החסד שי גראוכר, מתברך מזקן מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן.

הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מעניק שעון יוקרתי לחתנו המיועד דוד ברוך שטרית שהתארס עם בתו מיכל, אביו של החתן הוא הרב אליהו שטרית שהיה עוזרו הקרוב של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

את שמעון ברדי, יד ימינו של הגאון הרב יגאל כהן, ראינו מלווה את הרב בשדה התעופה בנתב"ג בדרך למסע תפילות בקברי צדיקים באוקראינה.

במטוס ראינו את הרב יגאל כהן והרב דוד פריוף לומדים חברותא.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארגנטינה, מלווה ברב הראשי הגאון הרב יצחק סאקה ושליחי חב"ד הרב צבי גרינבלאט וחתנו הרב חיים אוירכמן.

הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר', מאחל מזל טוב בחתונת נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת.

בקבר שמואל הנביא ראה 'זופניק' את הרב יונה גולן, רב שכונת נאות הרצל בנתניה, במעמד החלאקה המרגש לנכדו.

גם הדוד מאיר פרל, האיש החזק של בית שמש והמסתעף, כובד בגזיזת השערות, לשמחתו של האחיין בן השלוש.

הגאון הרב דוד הכהן רב העיר גן יבנה, הגאון הרב אברהם דרעי מרבני העיר באר שבע וח"כ מיכאל מלכיאלי, בשמחת האירוסין לבנו של הגאון הרב יעקב אביטן רב המועצה האזורית חוף אשקלון עם בתו של אלירם כהן יו"ר המועצה הדתית ביהוד.

את הרב המזמר שמואל נידאם ראינו מלווה את ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, במהלך מסע החיזוק בקהילות היהודיות בצרפת.

יועץ התקשורת גואל ועקנין בסוד שיח פוליטי עם שר המשפטים יריב לוין, בחתונת בנו של הגאון הרב אליהו אלחרר רב העיר מודיעין וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

תת אלוף שגיב דהן מפקד אוגדה 162, בכתיבת האותיות האחרונות בספר תורה לחיילי צה"ל שיזם איש החסד אליהו גוטמן יו"ר 'עזר לחייל', ל'זופניק' נודע כי מדובר בסגירת מעגל מרגשת באוגדה - בתחילת המלחמה מי שכתב את האותיות הראשונות בספר התורה היה אלוף איציק כהן שהיה מפקד האוגדה וכיום מכהן כראש אגף המבצעים בצה"ל.

את מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף, ראינו קובע מזוזה בלשכה הדיגיטלית הראשונה בארץ - בתל אביב.

מנהלי בתי חולים מהארץ ומהעולם קיבלו השבוע אות הוקרה מהיועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', בוועידת הרפואה השנתית של הארגון באוניברסיטת 'רייכמן'. חדי עין יבחינו בשורדת השבי נועה ארגמני מעניקה את התעודה לפרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית חולים 'איכילוב', שם טופלה לאחר חילוצה מהשבי.

מאחורי הקלעים ראינו את יועץ התקשורת מני חדד בשיחה מעניינת עם המיליארדר גיל שויד מייסד 'צ'ק פוינט', שנשא דברים בוועידה המדוברת; כוכב הרשת דודי קפלר מראיין את מגיש הטלוויזיה גיא זוארץ, שהנחה את הוועידה בהתנדבות זו השנה השלישית.

הנגיד הרב יוסף אזרזר, אירס את בנו ישראל אזרזר מישיבת 'באר יעקב' עם שירלי זר מסמינר 'מעלות'.

העיתונאית דפנה ליאל מ'ערוץ 12', נצפתה בשיחה ערה עם המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, בכנס של שירות בתי הסוהר.

