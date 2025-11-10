מתן צנגאוקר חשף: כשהמחבל הבכיר סיפר לי במנהרה על אימא שלי

שורד השבי מתן צנגאוקר שהה רוב תקופת השבי במנהרות. לאורך התקופה הוא הועבר בין מקומות מסתור. הייתה תקופה שהוא הסתובב עם העזתים ברחובות הרצועה. כך הוא חשף הערב (שני) בריאיון נרחב שהעניק לחדשות 12.

הוא סיפר כי צעד רגלית לרפיח, מלווה במחבלים צמודים אליו. "עברנו בין בתי ספר, הלכנו לבית חולים. ממש ניסו לארגן לנו מקום לישון, לא היה איפה לישון", הוא סיפר. "הם החליטו שנלך לרפיח, ששם יותר בטוח, ואולי אפשר למצוא מקום".

לדבריו, "הלכנו לרפיח את כל הדרך ברגל, מלווה עם אלפי אנשים שהולכים ביחד איתי, עם התושבים שלהם. הולך איתם ממש במחק של כמה סנטימטרים אחד מהשני. ישנו במסגד פחות או יותר שבוע.

"הסדר יום היה: קמים בבוקר, הם מתפללים את התפילה שלהם. שומר אחד הולך, מחפש מקום לינה אחר, ואני הייתי נשאר עם השומר השני, והיינו מסתובבים. היינו הולכים לשוק, היינו הולכים לבניינים, משוטטים".

המסע הזה נמשך עד שהוכנס למנהרה ברפיח. בתום ארבעה חודשים הועבר לאוהל מעל פני הקרקע. מתן תיאר כי שמע את כוחות צה"ל קרובים אליו. קרובים, אבל לא מספיק כדי להשיב אותו.

הוא סיפר כי היו פעמים שבהם חשב לסמן לצה"ל שהוא במקום. הוא חשב לעשות איזו צורה על החול, במהלך מעבריו מאוהל לאוהל - אבל לא עשה זאת כי חשש שיתפסו אותו. "אם היו תופסים אותי זה היה הסוף שלי".

לטענתו, היה יום במהלך השבי שבו הרביץ מכות למחבל חמאס. זה היה כאשר אחד המחבלים התעצבן עליו, דחף אותו על בטון ובעקבות כך נכנס לו מסמר לעין. "הייתי חייב לעמוד על שלי", הוא סיפר לחדשות 12. "זו הייתה הפעם הראשונה שבה הגנתי על עצמי, תוך כדי גם החזרתי מכות לאותו חמאסניק".

הוא גם סיפר כי באחד הימים הגיע למנהרה המפקד של המחבלים, השייח'. הוא שאל אותו אם הוא צנגאוקר. מתן השיב בחיוב ותהה לפשר השאלה. המחבל הבכיר השיב לו: אמא שלך עושה הפגנות והפכה את כל המדינה. לדברי מתן, הוא שמח לשמוע זאת וזה חיזק אותו, כי הבין שאימא שלו בסדר ולא בדיכאון אם היא יוצאת מהבית ועושה כך.

במהלך הריאיון, לכתבת יולן כהן, התייחס צנגאוקר גם לשמועות שהופצו עליו. בין היתר שחמאס העביר כסף לאמו, ששהה בקטאר או במצרים. הוא הגיב: "זה מטומטם לגמרי. עברתי התעללויות, עברתי משחקים בנפש ובאוכל, עברתי גיהנום, ממש גיהנום.