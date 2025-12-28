אחרי כמעט 100,000 הרוגים במלחמת ישראל-עזה, ניתן היה לחשוב שעזתי ממוצע יגנה את מתקפת שמחת תורה תשפ"ד, ולו בגלל כל אותם "קרבנות" עזתים - מחבלי חמאס ואזרחים שנהרגו במלחמה הארוכה.

אולם, בשיחה שקיימנו עם אחד מהם, מתברר שהתמונה שונה. לא רק שהעזתי הממוצע אינו מתחרט על המתקפה ההיא שגררה את ההרס הגדול בהיסטוריה של הרצועה, אלא הוא גם מתגאה בכך.

באופן לא מפתיע, הנרטיב הוא דתי - איסלאמי, מבוסס על הקוראן ואמונותיהם של האיסלאמיסטים מחזיקי דת מוחמד בצורתה הקיצונית ביותר.

בשיחה עם העזתי שענה לנו לטלפון, הזדהה כתב כיכר השבת כ"חאלד אל-מקדסי, עיתונאי בעיתון 'אל-קודס'".

בשיחת טלפון ביקש כתב 'כיכר' מאותו אדם לשמוע ממנו ישירות מדוע ב-7 באוקטובר אנשים שמחו וחילקו דברי מתיקה ובקלוואות.

מבלי להתבלבל, העזתי עונה לו כי הם אכן היו שמחים, מכיוון שמה שביצעה "ההתנגדות" הוא דבר המעורר גאווה. הוא מוסיף ומציין כי כך נכתב להם בקוראן – שעליהם להילחם עד הנשימה האחרונה.

האזינו לשיחה.