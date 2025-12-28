כיכר השבת
מפתיע או צפוי למדי?

מה קורה כששואלים עזתי: "למה חגגתם בשבעה באוקטובר?" | יצאנו לבדוק

יותר משנתיים אחרי תחילת המלחמה באותו בוקר נורא של שמחת תורה תשפ"ד, אחרי שעשרות אלפי עזתים נהרגו במלחמה על נשיהם וטפם, מה חושב העזתי הממוצע על מתקפת השבעה באוקטובר? התקשרנו באקראי לעזתי - וזו התשובה שקיבלנו (מעניין)

אחרי כמעט 100,000 הרוגים במלחמת ישראל-, ניתן היה לחשוב שעזתי ממוצע יגנה את תשפ"ד, ולו בגלל כל אותם "קרבנות" עזתים - מחבלי חמאס ואזרחים שנהרגו במלחמה הארוכה.

אולם, בשיחה שקיימנו עם אחד מהם, מתברר שהתמונה שונה. לא רק שהעזתי הממוצע אינו מתחרט על המתקפה ההיא שגררה את ההרס הגדול בהיסטוריה של הרצועה, אלא הוא גם מתגאה בכך.

באופן לא מפתיע, הנרטיב הוא דתי - איסלאמי, מבוסס על הקוראן ואמונותיהם של האיסלאמיסטים מחזיקי דת מוחמד בצורתה הקיצונית ביותר.

בשיחה עם העזתי שענה לנו לטלפון, הזדהה כתב כיכר השבת כ"חאלד אל-מקדסי, עיתונאי בעיתון 'אל-קודס'".

בשיחת טלפון ביקש כתב 'כיכר' מאותו אדם לשמוע ממנו ישירות מדוע ב-7 באוקטובר אנשים שמחו וחילקו דברי מתיקה ובקלוואות.

מבלי להתבלבל, העזתי עונה לו כי הם אכן היו שמחים, מכיוון שמה שביצעה "ההתנגדות" הוא דבר המעורר גאווה. הוא מוסיף ומציין כי כך נכתב להם בקוראן – שעליהם להילחם עד הנשימה האחרונה.

האזינו לשיחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר