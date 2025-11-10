המבנה העתידני ( צילום: Atchain )

מרכז אידאן, שנבנה בימים אלו בשנג'ן שבסין על ידי משרד האדריכלות זאהה חדיד, נראה כאילו נלקח מסרט מדע-בדיוני או נשלף מתוך חזון אורבני עתידני. המקום, שישמש את קרן הצ׳ן אידאן לפעילות פילנתרופית וחברתית, יכלול משרדים, חללי תערוכות ואזורי שיתוף פעולה, ויעמוד בלב רובע תרבותי חדש בשנג'ן, אחת הערים החדשניות בעולם. העיצוב הייחודי של המבנה מזכיר את פרויקטי הדגל הקודמים של המשרד - פרוייקטים בשם מורפיוס ואופוס - ומאופיין בחלל ענק פתוח במרכזו. ההשראה הגאוגרפית ברורה: צוקי הרים וקניונים מקומיים, ששימשו במשך מאות שנים נתיב מעבר ותנועה לאנשי האזור, גולמים כאן בגוף מבני אורגני ומרשים שנראה כמו נוף טבעי מגולף בבטון.

המבנה בהקמה ( צילום: Xue Liang )

הבניין מורכב משני גוף־מבנה "מגדליים" נפרדים שמתחברים יחד בקומה העליונה ויוצרים חלל "קניון" מרכזי שפועל כאתר מפגש וכשער אור טבעי לעומק. גנים ירוקים מכוונים את המבקרים מכיוון הרחובות לכיוון מרכז הבניין, ואוקולוס רחב בתקרית "הקניון" מציף את החללים הציבוריים באור טבעי.

מראה המבנה במבט מבפנים ( צילום: Atchain )

עיצוב עתידני ( צילום: Atchain )

מלבד העיצוב המדמה תפקוד גיאולוגי, המרכז מצטיין באלמנטים ירוקים: הבניין צפוי לקבל תקן LEED Gold לבנייה ירוקה, חזיתותיו עטופות רפפות גלים מתקדמות שמגנות מחום השמש ומאפשרות אור ונוף, פאנלים סולאריים פועלים להפחתת צריכת החשמל, ומערכות איסוף מי גשמים ישמשו להשקיה ולשימוש חוזר.

מרפסות וחללים פתוחים מעצימים את תחושת המרחב ומאפשרים אוורור טבעי לאורך כל השנה. עם השלמתו הקרובה, מרכז אידאן ישתלב בגל האדריכלות החדש בשנג'ן - לצד מוזיאון המדע והטכנולוגיה החדש ומגדל ה-Tencent Helix המתפתל – ויחזק את מעמדה של העיר כבירת חדשנות בינלאומית.