הקנוניה הדיגיטלית נחשפת: מתקפת השמצה נגד רכבים סינים

המשטרה בעיר ינטאי שבמחוז שאנדונג עצרה 12 חשודים בחשד לניהול רשת מאורגנת שיצרה והפיצה ברשתות החברתיות תכנים כוזבים נגד יצרניות רכב בולטות בסין. במסגרת הפשיטה עוקלו נכסים וכספים בשווי של כ-139 אלף דולר, לאחר חקירה שנמשכה ארבעה חודשים בעקבות פניות של החברות שנפגעו.

לפי הודעת המשטרה, כבר בחודש יולי הבחינו שיאומי, וואווי ו-Li Auto בגל פתאומי של פרסומים שליליים מתואמים ברשתות, שנשאו מאפיינים של פעולה ממוסדת. בחיפושים שבוצעו בערים ינטאי וליאוצ’נג נסגרו למעלה מ-8,000 חשבונות מקוונים ונותחו כ-80 אלף פריטי תוכן ויותר מ-100 אלף רשומות פיננסיות.

החקירה העלתה כי הרשת השתמשה בכלי בינה מלאכותית לייצור אוטומטי של כתבות, פוסטים וסרטונים בעלי תוכן שקרי או מטעה, במטרה לפגוע בתדמית יצרניות הרכב ולייצר רווחים מפרסום ותעבורת גולשים. החוקרים מצאו אלפי מאמרים חוזרים עם חתימות דיגיטליות דומות, חשבונות זייפים ומידע מודולרי שנשאב ממאגרי מילות מפתח של יצרניות הרכב.

הפרשה משתלבת במסגרת "מבצע טיהור" רחב היקף שהשיקה ממשלת סין בספטמבר האחרון נגד השמצות מקוונות, פרסום כוזב ותיאום תקשורתי מגמתי בענף הרכב. במבצע משתתפות שש רשויות ממשלתיות, בהן משרד התעשייה ומינהל הסייבר הלאומי.

בחברת Li Auto מסרו כי אכן זוהו מתקפות מאורגנות נגד החברה, שכללו פרסום שקרי, שימוש לא חוקי בנתוני לקוחות וזיוף מידע עסקי. לדבריהם, החשודים הועמדו להליכים משפטיים.

המקרה מדגיש את התחרות החריפה בענף הרכב החשמלי הסיני ואת ממדי התופעה של קמפיינים ממומנים ברשת, שנועדו לפגוע במתחרים תחת מעטה אנונימיות. הרשויות הודיעו כי ימשיכו לאכוף צעדים נוקשים נגד מה שכינו "תעשיית דיסאינפורמציה תאגידית", המאיימת על הסדר הציבורי ועל אמון הצרכנים בשוק.