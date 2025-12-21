ימים ספורים לאחר הפיגוע הקטלני בבונדי ביץ’, שבו נורו למוות 15 משתתפים באירוע חנוכה והעולם הזדעזע ממראות האלימות, החלה מתקפת מידע מקבילה: עשרות תמונות וסרטונים מזויפים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית הופצו ברשתות החברתיות במהירות מסחררת. בדיקות שביצעה מחלקת ABC News Verify חשפו כי מדובר בדיפ־פייקים מתוחכמים שהוזנו באלגוריתמים של גוגל.

אחת התמונות הנפוצות ביותר הציגה, לכאורה, את המחבל נוויד אכרם יושב בבית קפה בפיליפינים לצד קצין בכיר מהצבא ההודי. בבדיקת טכנולוגיית SynthID של גוגל אותרו סימני זיהוי בלתי־נראים שמעידים שהתמונה נוצרה באמצעות כלי בינה מלאכותית. בנוסף, נחשפו טעויות אופייניות ליצירת AI - כתובות מעוותות על דלי מזון, וחפצי פנים שהופיעו בתמונת חוץ.

במקביל הופעלו רשתות של פרופילים מזויפים - דוגמת עמוד פייסבוק בשם “דיוויד כהן” – שטענו כי היורה היה למעשה יהודי. הפוסטים, שבהם שולבה תמונה מזויפת של אכראם חובש כיפה באירוע בר מצווה, זכו למיליוני צפיות והציתו גל של תאוריות קונספירציה אנטישמיות. מפעילי עמוד אינסטגרם פרו־פלסטיני שהפיצו את התמונה חזרו בהם והתנצלו לאחר שנחשף מקורה.

במהלך הימים שלאחר מכן הופצו גם תמונות מזויפות של הקורבן ארסן אוסטרובסקי, שבהן נראה אדם מורח "דם מזויף" על פניו - כביכול הוכחה לכך שמדובר באירוע מבוים. גם כאן, טכנולוגיית SynthID של גוגל הוכיחה כי מדובר ביצירה ממוחשבת לחלוטין שהגיעה מאתר תעמולה רוסי.

צ’אטבוט הפיץ דיסאינפורמציה

מערכת הבינה המלאכותית Grok של אילון מאסק הוסיפה שמן למדורה. הבוט זיהה בטעות את גיבור הפיגוע, אחמד אל אחמד - בעל חנות טבק בן 43 שזינק על אחד היורים ונטרל אותו - כגבר בשם “אדוארד קראבטרי” בן 47, אדם שספק אם קיים בכלל. המידע השגוי הגיע מאתר אנונימי שנרשם באיסלנד ביום הפיגוע, ו-Grok אף טען כי הסרטון שבו נראה אחמד נאבק במחבל הוא בכלל “קליפ ישן של אדם מטפס על עץ דקל”.

המשטרה מזהירה: “פגיעה במגני הציבור”

גם שוטרות שפעלו בזירת הירי נפגעו מגל הפייק ניוז. תמונות חתוכות ומעוותות הציגו אותן כמי שלא פעלו תחת אש, אך צילומים מאומתים הוכיחו כי אחת מהן ניהלה חילופי אש ישירים עם המחבל הצעיר בזמן שחילצה אזרחים מאזור הסכנה. מפקד משטרת ניו סאות’ ויילס, מַל לניון, גינה את ההסתה: “זה שקר שפוגע באנשים שתפקדו באומץ וברגעים הקשים ביותר”.

ראש הממשלה אנתוני אלבניזי ביקר את אחמד אל אחמד בבית החולים וכינה אותו “גיבור אוסטרלי אמיתי”. הוא מתח ביקורת חריפה על הפצת הפייק ניוז, שאותם כינה “גועל נפש מודרני בחסות בינה מלאכותית”.