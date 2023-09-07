במהלך חקירה רחבת היקף נעצרו 12 חשודים ונתפסו כספים בהיקף של כ-139 אלף דולר, לאחר שנחשפה רשת שפעלה באופן מתועש להפצת דיסאינפורמציה נגד חברות כמו שיאומי, וואווי ו-Li Auto | מדובר בחלק ממבצע ממשלתי רחב שנועד למגר קמפיינים ממומנים ופעילות "יחסי ציבור שחורים" בתעשיית הרכב הסינית (רכב)
למה ממשלת ארצות הברית חיסלה את אוכלוסיית הציפורים ומה היא פרסה במקומם? הכירו את התנועה שחושפת את המזימה הזדונית של ה-CIA לרגל אחרינו - וההוכחות שתתקשו להפריך • וגם, על הסרטון שכמעט גרם למשטרה לפתוח בחקירה כנגד כתב כיכר השבת... (מעניין)