מתנה של טראמפ לבייג'ינג? - המחדל הדיפלומטי שסין רק חלמה עליו

מבנה השגרירות האמריקנית בבייג'ינג ( צילום: NEC photo, שגרירות ארה"ב )

"בעוד בוושינגטון עסוקים בטיהור שורות ובמלחמות פנימיות על רשימות שגרירים, בבייג'ינג כבר מזמן הפסיקו לצפות מהצד – הם פשוט התחילו להשתלט על המגרש. בזמן שהמעצמה הגדולה בעולם מתכנסת בתוך עצמה ומפקירה עמדות מפתח מניגריה ועד מצרים, הדרקון הסיני לא מבזבז רגע של חסד.

זה לא רק ואקום דיפלומטי, זו כמעט הגשה של המפתחות על מגש של כסף. בעוד השגרירויות האמריקאיות מתרוקנות מנכסיהן המנוסים ביותר, סין פורסת רשת של השפעה, כסף ועוצמה בכל נקודה אסטרטגית על הגלובוס. המציאות החדשה זועקת: במקום שבו אמריקה טורקת את הדלת, סין בונה אוטוסטרדה. האם אנחנו עדים לרגע שבו העליונות העולמית מחליפה ידיים באופן רשמי?"

הכניסה לשגרירות ארה"ב בירושלים ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

כזכור, למעלה מעשרה שגרירים וראשי משלחות, בעיקר ביבשת אפריקה אבל גם באירופה ובמזרח התיכון, קיבלו הודעה דרמטית: 'ארזו את החפצים, אתם חוזרים הביתה'. מדובר בשגרירים במדינות מפתח כמו מצרים, אלג'יריה, ניגריה וקונגו. דיפלומטים בכירים בוושינגטון כבר מאשרים: הרשימה הזו מדויקת למדי. הסנאטורית הדמוקרטית ג'ין שאהין כבר יצאה למתקפה חזיתית. היא טוענת שיש כבר כ-80 משרות שגריר פנויות, ושטראמפ פשוט מפקיר את הזירה הבינלאומית לטובת סין ורוסיה על ידי הדחת אנשי מקצוע מנוסים. לדבריה, המהלך הזה הופך את אמריקה לבטוחה פחות. האם מדובר ב'ניקוי האורוות' שטראמפ הבטיח, או במהלך שיפגע בכוחה של ארה"ב בעולם? בברנז'ה הדיפלומטית כבר מזמן לא זוכרים רעידת אדמה כזו." הסבר הממשל: "אמריקה תחילה" גם בשגרירויות במשרד החוץ האמריקאי הודפים את הביקורת וטוענים כי מדובר בהליך סטנדרטי. לשיטתם, השגריר הוא נציגו האישי של הנשיא, וזכותו המלאה של הממשל להבטיח שבמדינות הללו ישרתו אלו שמקדמים בנאמנות את סדר היום של "אמריקה תחילה". בכירים במשרד הבהירו כי הדיפלומטים המקצועיים לא יפוטרו מהשירות כליל, אלא ישובצו מחדש בתפקידים אחרים בוושינגטון. למעשה, נהוג לחלק את השגרירים לשני סוגים: מינויים פוליטיים (מקורבי נשיא ותורמים) ודיפלומטים מקצועיים משירות החוץ. בעוד מהמינויים הפוליטיים מצופה תמיד להתפטר עם חילופי שלטון, החזרה המונית של דרג מקצועי כפי שקורה כעת היא אירוע נדיר שמשנה את פני הדיפלומטיה האמריקאית.

שגרירות ארה"ב בתל אביב ( צילום: פלאש 90 )

בצל המתיחות: סין עוקפת בסיבוב

בעוד ארה"ב עסוקה בזעזועים פנימיים ובחילופי גברי מהירים, המערכת הבינלאומית מביטה בדאגה על הריק שנוצר בשגרירויות רבות הפועלות כעת ללא שגריר קבוע.

נתונים מדאיגים מגלים כי סין כבר עקפה את ארה"ב במספר הנציגויות הדיפלומטיות שלה ברחבי תבל. בניגוד לארה"ב, בייג'ינג מקפידה על חילופים סדירים ורציפות תפקודית בכל אחת מנציגויותיה, מה שמחזק את השפעתה הגלובלית ומציב אתגר ממשי לעליונות האמריקאית בזירה הבינלאומית.