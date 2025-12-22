משרד התעשייה והטכנולוגיה של סין פרסם טיוטת תקן מחייב חדשה המחייבת את כל הרכבים החשמליים לכלול מנגנוני פתיחה מכניים לדלתות, גם לאחר התנגשות או אירוע של "בריחה תרמית" (דליקה בסוללה). מדובר במהלך תקדימי שנועד לשים סוף לבעיות בטיחות חמורות שהתגלו בשנים האחרונות, עם התפשטות רכבים שבהם ידיות הדלתות מופעלות באופן אלקטרוני בלבד.

התקן, שייכנס לתוקף ב־1 בינואר 2027, קובע כי בכל דלת צד נדרשת ידית חיצונית ופנימית הפועלת גם ללא מקור אנרגיה ובלא צורך בכלים. בנוסף, הידיות יצטרכו לעמוד במבחן כוח מינימלי (500 ניוטון לידית החיצונית ו־200 ניוטון לרוב הידיות הפנימיות). המשמעות בפועל - סוף לעיצובים עם ידיות שקועות לגמרי ואלקטרוניות בלבד, אלא אם יותקן בהן מנגנון מכני גיבוי.

המהלך מגיע בעקבות תאונת דרכים טראגית שאירעה באוקטובר האחרון בצ’נגדו, שבה מצא את מותו נהג בן 31 במכונית החשמלית הדגל של שיאומי - SU7 Ultra. עוברי אורח ניסו לחלץ את הנהג הלכוד, אך הדלתות האלקטרוניות סירבו להיפתח לאחר ההתנגשות וההתלקחות. לפי החשד, הנהג היה תחת השפעת אלכוהול, אך התמונות הקשות הציפו מחדש את הסוגיה הבוערת של בטיחות מערכות דלתות אלקטרוניות. בעקבות האירוע צנחה מניית שיאומי בכ־9%, והמנכ"ל של וואווי, יו צ’נגדונג, מיהר להדגיש כי במכוניות החברה קיימת מערכת רב־שכבתית עם מנגנון מכני מובנה למקרי חירום.

לדברי רונג חווי, סגן מנהל המכון הסיני לתקינה בתעשיית הרכב, התקנות החדשות גובשו לאחר מחקר מקיף שכלל יותר מ־20 חברות ו־63 דגמים שונים. התקן יוחל בהדרגה: דגמים חדשים יידרשו לעמוד ברוב הדרישות מיד עם כניסת התקן לתוקף, בעוד שלדגמים קיימים ניתנה תקופת הסתגלות של 25 חודשים.

החשש מהסתמכות יתר על מערכות אלקטרוניות אינו ייחודי לסין. כפי שפרסמנו לאחרונה, גם בארצות הברית גוברים הדיווחים על תקריות טראגיות שבהן נוסעים נלכדו ברכבי טסלה עקב כשל במנגנון פתיחת הדלתות. תביעות הוגשו בעקבות תאונות קטלניות בקליפורניה, בוויסקונסין ובמדינת וושינגטון, והרגולטור הפדרלי (NHTSA) פתח בחקירה רשמית בנושא לאחר סדרת מקרים שבהם הורים לא הצליחו לפתוח דלתות כדי לחלץ ילדים ממכוניות דגם Model Y.

ברקע ההתפתחויות, מומחים מעריכים כי התקן הסיני החדש יאלץ יצרנים עולמיים - ובהם טסלה, שיאומי, BYD ואחרים - לבצע התאמות הנדסיות רחבות, שעשויות לשנות את שפת העיצוב של הרכב החשמלי בעשור הקרוב. בסופו של דבר עולם הרכב החשמלי הוא עולם הנלמד תוך כדי תנועה.