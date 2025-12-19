בארצות הברית מתרחב גל של אי־שקט בקרב בעלי רכבי טסלה, לאחר שיותר ויותר נהגים ונוסעים מדווחים כי נתקעו בתוך הרכב בעקבות תקלה חשמלית במנגנוני פתיחת הדלתות.

במקרה שאירע בצפון קרוליינה, בנה של ארין גטר נלכד בתא הנוסעים כאשר הדלתות החשמליות סירבו להיפתח לאחר איבוד מתח. “זה היה טראומטי,” סיפרה גטר, שרכשה תוך שבועות אחדים ג’יפון הונדה CR-V עם ידיות מכניות מסורתיות כדי להסיע את ילדיה בבטחה.

תופעה זו הובילה בעלי רכבים רבים לרכוש ערכות מילוט עצמאיות - כמו פטישי חירום לשבירת חלונות או חבלים שיסייעו לפתיחת הדלתות מבפנים - ואחרים בוחרים פשוט למכור את הרכב ולעבור למותגים אחרים.

חקירה פדרלית נרחבת

בספטמבר פתחה הרשות האמריקאית לבטיחות בדרכים (NHTSA) בחקירה רשמית הנוגעת לכ-174 אלף רכבי Tesla Model Y מדגמי 2021. החקירה נפתחה בעקבות תשע תלונות על דלתות שלא נפתחו בזמן ירידת מתח הסוללה, כאשר בארבעה מקרים הורים נאלצו לנפץ חלונות כדי לשחרר את ילדיהם.

על פי הרישומים, הנהגים לא קיבלו התרעת מתח נמוך לפני התקלה, והילדים לא הצליחו לגשת לידיות החילוץ הידניות. מאז 2018 נרשמו יותר מ-140 תלונות צרכנים על תקלות פתיחת דלתות בדגמי טסלה שונים. הרשות דרשה מהחברה להעביר עד לסוף דצמבר מידע מפורט על מבנה המערכת והכשל האפשרי ברכיבי הדלת.

תאונות קטלניות שופכות אור על הסכנה

החשש גבר בעקבות תאונה קטלנית שהתרחשה באוקטובר 2024 בטורונטו, כאשר ארבעה נוסעים נהרגו לאחר שטסלה Model Y התנגשה במעקה בטיחות ועמוד בטון ופרצה בלהבות. חמישי ניצל רק בזכות עובר אורח ששבר את החלון במוט מתכת.

במקרה נוסף, שהוביל לתביעות שהוגשו באוקטובר 2025, נהרגו שלושה סטודנטים ברכב טסלה Cybertruck שהתלקח לאחר תאונה בקליפורניה. לדברי משפחות ההרוגים, הצעירים נותרו בחיים לאחר ההתנגשות אך לא הצליחו להיחלץ בזמן בגלל תקלה באפשרות לפתיחת הדלתות.

טסלה נענית ללחץ ומבטיחה שינוי עיצובי

בעקבות הביקורת, הודיע מעצב העל של טסלה, פרנץ פון הולצהאוזן, כי החברה פועלת על עיצוב חדש שיאחד את מנגנון הפתיחה החשמלי והידני ללחצן אחד ברור ונגיש יותר. “האיחוד הזה יפשט את ההתנהלות בשעת חירום,” אמר בפודקאסט של בלומברג.

בינתיים, בעלי רכבים מפתחים פתרונות עצמאיים: התקנת כבלי חילוץ ידניים, מתגי חירום וערכות הצלה ייעודיות שמוצעות למכירה באינטרנט.

גם מחוץ לארצות הברית הנושא צובר תאוצה. הרגולטור הסיני שוקל לאסור עיצובי ידיות “שקועות” לאחר שנמצא כי רק ב-67% מהמקרים ניתן לפתוח דלת בצד הפגיעה, לעומת 98% ברכבים עם ידיות מכניות.