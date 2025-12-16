נר ראשון של חנוכה בירושלים ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

לרגל חג החנוכה וריבוי אירועי שרפה בשנים האחרונות, המוסד לבטיחות ולהגות מפרסם הנחיות ברורות לשמירה על חיי אדם בבית ובעבודה, כדי לוודא שהחג יישאר חג של שמחה ואור – ולא של פגיעה או אסון.

עם התקרבות ימי החנוכה, שבהם אור הנרות מאיר בתים, מוסדות ומקומות עבודה, חשוב לזכור שהטקס החגיגי והמרגש של הדלקת חנוכייה טומן בחובו אחריות לא פחות מהנאה ומסורת. פעולה שנראית פשוטה עלולה להפוך בתוך שניות לאירוע מסוכן אם לא מקפידים על כללי זהירות בסיסיים. בחירת חנוכייה מומלץ להשתמש בחנוכיות העשויות מחומרים עמידים לחום ולאש – מתכת, קרמיקה וכד’. הורים: לפני שמביאים חנוכייה שהילדים הכינו בעצמם לחוגי יצירה או לבית, יש לוודא שהיא אינה עשויה מחומרים דליקים. מופשט מהעולם הגשמי: רגעים קדושים במחיצת האדמו"ר מרחמסטריווקא בהדלקת נרות חנוכה חיים רוזנבוים | 12:23 אחרי הגשמים בערבה התיכונה: צפו בזרימה הנפלאה בנחל צין מישאל לוי | 12:12 העמדת החנוכייה יש לבחור מקום רחוק מפתחי רוח, מעברי עבודה או מסלולי תנועה, על משטח יציב ובלתי דליק (שיש, מתכת).אין להניח את החנוכייה בקצה השולחן או ליד חפצים דליקים. חנוכיות על אדן החלון – יש להניח על משטח יציב, הרחק מווילונות, ואפשר להכניסן לתוך תיבת זכוכית עם פתחי אוורור. יש להרחיק חנוכייה מילדים קטנים ובעלי חיים כדי למנוע נפילות. הדלקת החנוכייה יש לוודא שגפרור שהודלק כבה לחלוטין לפני המשך ההדלקה. אסור להדליק חנוכייה בזמן בישול או לבישת בגדים עם שרוולים ארוכים ורחבים. ילדים מתחת לגיל 9 צריכים להדליק נרות רק בהשגחת מבוגר. בעת שימוש בפתיליות שמן – יש להקפיד שהשמן לא יטפטף על שולחן או מפה. שיער ארוך צריך להיות אסוף כדי למנוע מגע עם להבות. הצתת גפרור – לשפשף הצידה, לא לכיוון הגוף. בטיחות כללית אין להשאיר חנוכיות דולקות ללא השגחה. אין לקחת חנוכייה דולקת למרחב מוגן בעת אזעקה, ואין להתהלך איתה. אחסון גפרורים – רחוק מהישג יד של ילדים. הכירו את אמצעי הכיבוי בבית ובעבודה, ודעו להפעילם. אין להתיז חומרים דליקים בקרבת חנוכייה.

חנוכה ( צילום: פלאש 90 )

בטיחות במטבח

טיגון סופגניות ולביבות:

יש לכוון את ידית המחבת פנימה ולרחיק ילדים מהכיריים. במקרה של אזעקה – לכבות אש ולהרחיק את הסיר מהלהבה. אם השמן עלה באש – אסור לכבות במים; יש להשתמש במכסה, מגבת לחה או מטף. ניתזי שמן על הרצפה? נגב מיד למניעת החלקה.

חימום סופגניות במיקרוגל:

שימו לב שהמילוי מתחמם מהר יותר מהבצק ועלול לגרום לכוויות.

בטיחות בצעצועים

סביבונים מאירים או מסתובבים עם סוללות – יש לוודא שהם אינם ניתנים לפירוק. הרחיקו מטבעות, חלקי צעצועים וממתקים מילדים עד גיל 3.

דברי מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגהות, ד"ר מיקי וינקלר

"חג החנוכה הוא חג של אור, אבל הוא עלול להפוך לחושך וטרגדיה ברגע אם לא מקפידים על כללי הבטיחות. חנוכייה דולקת מסמלת עוצמה ותקווה, אך רגע של הסחת דעת – נייר דליק, רוח חזקה, שמן רותח או גפרור שלא כובה – עלולים להפוך את השמחה לסכנה. שמירה על כללים פשוטים תבטיח חג בטוח ושמחה שממשיכה לדורות הבאים. מומחי המוסד עומדים לרשותכם לסייע בזיהוי סיכונים ובהגברת הבטיחות – למעסיקים ולמשפחות. חג שמח."