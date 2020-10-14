במרכז התרבותי החדש בשנג'ן, אדריכלות מרהיבת עין מאת משרד האדריכלים זאהה חדיד מביאה חזון מדעי-דמיוני למציאות אורבנית מודרנית | עם עיצוב ריפודי גלים ומרכז מבני "חלול" לניצול אור טבעי, המרכז החדש מבטיח חוויית מבקרים יוצאת דופן וחדשנית בסטנדרט בינלאומי (עיצוב חוץ)
דו"ח הסיכום של בדיקת אירוע הקריסה הוגש היום לראש עירית ירושלים, מפרטי הבדיקה שהגיעו לידי 'כיכר השבת' עולה, כי המבנה שידר אותות מצוקה במשך מספר שנים. בתוך כך העיריה בודקת בימים אלה מרפסות ובתים ישנים נוספים הנמצאים בסמוך (חדשות)
בכירים במשטרה ניסו לגבש פשרה שתשיב את השלום אל בית-הכנסת פא"י בבני-ברק, אולם ללא הצלחה ● במוצ"ש התחדשו המהומות במבנה בית-הכנסת על רקע האיבה בין הצדדים ● הרב צבי ביאליסוטצקי: "נאבק על בית-הכנסת עד הסוף" ● בבוקר שאחרי, שבה השגרה אל המבנה (חרדים, חדשות)