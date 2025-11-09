עמודי חשמל שנעשים ליצירת אמנות ( צילום: Austrian Power Giants )

בשנים האחרונות מתמודדת רשת החשמל הגלובלית עם אתגר כפול: האחד- הצורך להרחיב ולחזק תשתיות חשמל כדי לענות על ביקושים גוברים, והשני- התנגדות ציבורית הולכת וגוברת למתקנים הנראים כפלישה נוף - עמודים וקווי מתח גבוה שפוגעים בנוף, במיוחד באזורים טבעיים או תיירותיים. בכדי לענות על השאלות האלו, חברת APG החלה בפרויקט שנועד לשנות את היחס הציבורי לתשתיות חשמליות - לא עוד "מתקן תעשייתי" אלא "סמל תרבותי".

הגישה הבסיסית היא: לכל אחת מתשע המדינות הפדרליות של אוסטריה יוקצה עמוד חשמל בעיצוב ייחודי, המזוהה עם מין-חיה או סמל טבעי של האזור. כך, העמוד יהפוך לחלק מהנוף - לא מתחרה עמו. למשל, החסידה בבורגן־לנד והאיל בנידר-אוסטריה.

החסידה בבורגן־לנד ( צילום: Austrian Power Grid )

החברה מסרה כי העמודים אינם רק קישוטים אלא תוכננו כך שיעמדו בתנאי עומס סבירים, כולל בדיקות מבניות וחשמליות. עם זאת, נכון להיום אין תכנון מיידי להקמה רחבה - מדובר ברעיון שמעבר לבחינה. הפרויקט זכה להכרה עיצובית בינלאומית - בפרס Red Dot Design Award לשנת 2025 בקטגוריית "התחשמלות ודקרבוניזציה". המשמעות רחבה: מעבר להיבט האסתטי, מדובר ביצירת גשר בין טכנולוגיה מתקדמת לסביבת טבע, בין תשתית יומיומית לסמל תרבותי. אם הפרויקט יתגלגל ליישום - הוא עשוי לשנות את דפוסי התכנון של רשתות חשמל בעתיד, להפחית התנגדות ציבורית וליצור מקומות שבהם הטכנולוגיה משתלבת במרחב ולא רק תופסת אותו.