עמודי החשמל שהופכים למיצג אמנותי: אוסטריה מעצבת את רשת האנרגיה מחדש

בפרויקט חדש ופורץ דרך, רשת החשמל האוסטרית מציגה עמודי מתח גבוה המעוצבים כפסלי ענק של בעלי חיים מקומיים | המטרה: להפוך תשתית טכנית לאלמנט נופי מעורר השראה ולחזק את החיבור בין טכנולוגיה לטבע (בעולם)

עמודי חשמל שנעשים ליצירת אמנות (צילום: Austrian Power Giants)

בשנים האחרונות מתמודדת רשת החשמל הגלובלית עם אתגר כפול: האחד- הצורך להרחיב ולחזק תשתיות חשמל כדי לענות על ביקושים גוברים, והשני- התנגדות ציבורית הולכת וגוברת למתקנים הנראים כפלישה נוף - עמודים וקווי מתח גבוה שפוגעים בנוף, במיוחד באזורים טבעיים או תיירותיים. בכדי לענות על השאלות האלו, חברת APG החלה בפרויקט שנועד לשנות את היחס הציבורי לתשתיות חשמליות - לא עוד "מתקן תעשייתי" אלא "סמל תרבותי".

הגישה הבסיסית היא: לכל אחת מתשע המדינות הפדרליות של אוסטריה יוקצה עמוד חשמל בעיצוב ייחודי, המזוהה עם מין-חיה או סמל טבעי של האזור. כך, העמוד יהפוך לחלק מהנוף - לא מתחרה עמו. למשל, החסידה בבורגן־לנד והאיל בנידר-אוסטריה.

החסידה בבורגן־לנד (צילום: Austrian Power Grid)

החברה מסרה כי העמודים אינם רק קישוטים אלא תוכננו כך שיעמדו בתנאי עומס סבירים, כולל בדיקות מבניות וחשמליות. עם זאת, נכון להיום אין תכנון מיידי להקמה רחבה - מדובר ברעיון שמעבר לבחינה.

הפרויקט זכה להכרה עיצובית בינלאומית - בפרס Red Dot Design Award לשנת 2025 בקטגוריית “התחשמלות ודקרבוניזציה”.

המשמעות רחבה: מעבר להיבט האסתטי, מדובר ביצירת גשר בין טכנולוגיה מתקדמת לסביבת טבע, בין תשתית יומיומית לסמל תרבותי. אם הפרויקט יתגלגל ליישום - הוא עשוי לשנות את דפוסי התכנון של רשתות חשמל בעתיד, להפחית התנגדות ציבורית וליצור מקומות שבהם הטכנולוגיה משתלבת במרחב ולא רק תופסת אותו.

משתלב בנוף (צילום: Austrian Power Grid)

