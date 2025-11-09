בשיחה עם AP - ניצולים מספרים: כך חוויתי את ליל הבדולח

היום בלילה, בין ה-9 ל-10 בנובמבר, יחול התאריך הלועזי של אחד הלילות הנוראים בתולדות העם היהודי: ליל הבדולח.

בלילה שעבר, ציינו ניצולי שואה בישראל את יום הזיכרון ה-87 לליל הבדולח, ליל הפוגרומים הנורא נגד היהודים בגרמניה ואוסטריה ב-1938, כשחנויות, בתי כנסת ורכוש יהודי הושמדו בידי הממשלה הנאצית.

במעמד בירושלים, בבית הכנסת הגדול, נפגשו ניצולי השואה ובני משפחותיהם למפגש ריאיון עם סוכנות הידיעות AP.

וולטר בינג'הם, בן 101, שהיה בן 14 כשקרה ליל הבדולח, סיפר על הזוועות שראה: “אנחנו חיים בעידן שקולו של 1938 נשמע שוב – בתי כנסת נשרפים ואנשים מותקפים ברחובות,” אמר. בינג'הם נזכר בבירור כיצד ביום שאחרי הפוגרומים, כשהלך לבית הספר במנהיים, ראה את בית הכנסת שבו התקיימו שיעוריו - בוער. “כיבוי השרפות נערך בזהירות כדי שלא יתפשטו, אבל בתי הכנסת נשרפו לגמרי,” סיפר.

ג’ורג’ שפי, בן 94, זוכר את הימים בהם לא הורשו יהודים לצאת מבתיהם במשך שלושה ימים בעקבות הפוגרומים: “כאשר יצאתי, ראיתי המונים מרתיעים את האנשים שניסו לנקות את ההרס. אני נסעתי לבד לאנגליה בקינדרטרנספורט ומעולם לא ראיתי את אמי שוב, היא נספתה באושוויץ.” שפי הוסיף כי המסר שלו לדורות הצעירים בגרמניה הוא שהם אינם אשמים במעשי סביהם, אך חובתם להבטיח שזה לא יקרה שוב.

פול אלכסנדר, בן 87, היה תינוק בעת הפוגרומים. שבועות לאחר ליל הבדולח נשלח עם משפחתו לאנגליה במסגרת קינדרטרנספורט. “זה בזכות ליל הבדולח שהעם היהודי באנגליה הבין שעליו להציל את היהודים במהרה,” סיפר. “נשלחתי בקיץ 1939, בדיוק שישה שבועות לפני פרוץ המלחמה. בזכות ליל הבדולח הצלחתי להימלט מגרמניה הנאצית.”

בפוגרומים נרצחו לפחות 91 אנשים, נהרסו 7,500 עסקים יהודיים והוצתו יותר מ-1,400 בתי כנסת. עד 30,000 גברים יהודים נעצרו, רובם הועברו למחנות ריכוז כמו דכאו ובוכנוואלד. מאות נוספים מתו מהתעללות או התאבדו במחנות, עוד לפני תחילת הגירוש ההמוני.

שורד השואה בינג'הם השווה את המצב להתרחשויות בגרמניה של שנות ה-30: “באותם ימים המנטליות היהודית הייתה מתנצלת – בבקשה אל תעשו לי כלום, אני לא אעשה לכם כלום. היום, תודה לא-ל, יש לנו את מדינת ישראל, מדינה חזקה. האנטישמיות אולי גוברת, אבל מה שלא יקרה הוא שואה, כי המדינה תוודא זאת.”

בינג'הם, שלחם במלחמה בשורות הצבא הבריטי ושימש לאחר מכן כקצין מודיעין, ממשיך גם היום לתרום לאתרי חדשות ורדיו בישראל, ומחזיק בשיא גינס כעיתונאי הפעיל המבוגר ביותר מאז 2021. כיום נותרו כ-200,000 ניצולי שואה יהודים בעולם, אך כ-70% מהם צפויים להיעלם בעשור הקרוב, מה שהופך את עדותם לחשובה עוד יותר. “מה שעלינו לעשות … בנוסף לחינוך, זה גם להיאבק ממש,” אמר בינג'הם. “אם רואים אנטישמיות, חייבים להכות חזרה.”