ליל הבדולח

בליל הבדולח, ליל ה-9-10 בנובמבר, ט"ז בחשוון תרצ"ט, אלפי בתי כנסת נשרפו עד אפר ברחבי גרמניה ואוסטריה, חלקם בני מאות שנים | ספרי תורה, ספרי קודש ורכוש רב של יהודים עלו בסערה בלהבות, הלילה שבו האויב הנאצי שפך את זעמו על עצים ואבנים | גם עשרות יהודים נרצחו בפרעות בלילה זה, בנוסף לעשרות אלפים שנעצרו לקראת גירושם למחנות המוות | כתבי סוכנות הידיעות הזרה תיעדו שיחה מירושלים עם שורדי הלילה ההוא (בעולם)
78 שנים לליל הבדולח, הלילה בו הוצתו ונשרפו מאות בתי כנסת בגרמניה, נערך באולם הקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית בברלין קונצרט חזנות היסטורי ומיוחד. האולם, החשוב ביותר באירופה, תוכנן על ידי לא אחר מאשר המנצח הרברט פון-קאראיין, חבר המפלגה הנאצי (תרבות, בעולם)
נשיא הועידה, הגר"פ גולדשמידט; בראש דיוני הועידה; ההגנה על הזכויות היהודיות; השחיטה. ברית המילה והדרכים המעשיות להקלה על בעיית העגונות • אורח הכבוד של הועידה; גאב"ד 'דרכי תורה', הגר"א וייס שליט"א • בדיוני הועידה יועלה גם נושא 'מצוקת עולם התורה' באר"י • התעניינות שיא בתקשורת האירופית לקראת פתיחת הועידה ביום א' (חדשות, חרדים)