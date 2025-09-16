המדינה הקאריבית קובה נקלעה שוב לחושך מוחלט - שכעת נמשך כבר כמה ימים, כאשר רשת החשמל הלאומית קרסה בשעות הבוקר של יום רביעי בשבוע שעבר – אירוע שהתרחש כבר חמש פעמים תוך שנה אחת בלבד והותיר יותר מ-10 מיליון תושבים ללא אספקת חשמל בשיאו של משבר כלכלי ועוצמתי.

הפסקת החשמל הנרחבת החלה בעקבות כשל בתחנת הכוח הוותיקה אנטוניו גויטרס במטנסס, שיצרה אות שווא בנוגע להתחממות יתר של הדוד. הדבר גרם לניתוק אוטומטי של מערך החשמל הארצי ולהפסקה מוחלטת במתן שירותי חשמל חיוניים.

לדברי מומחים, שרשרת הקריסות ברשת החשמל היא תולדה של שנים של הזנחה טכנית, מחסור משמעותי בדלק המיובא ממדינות ידידות לשעבר כגון ונצואלה ומקסיקו, ועומס חריג על תחנות הכוח המתיישנות, שחלקן פועלות מעל 35 שנה ללא טיפול מספק. המצב חמור במיוחד על רקע הירידה החדה באספקת הנפט המוזל מוונצואלה - ירידה של יותר מ-65% מתחילת השנה - וקשיים להשיג דלק במחירים סבירים בשוק החופשי.

במקביל, החרפת הסנקציות האמריקאיות בתקופת ממשלו של דונלד טראמפ, שכללה איסור עסקאות נוספות והגדרה מחודשת של קובה כמדינה תומכת טרור, בין היתר בעקבות אי הסגרתם של פושעים מבוקשים, מונעת מהמדינה אפשרות לרכוש חלפים ותשתיות קריטיות או לחזק את מערך האנרגיה. קובה מתמודדת עם מחסור חריף במט"ח, פגיעה בתיירות וביכולת לייבא דלק וציוד מהמדינות המעטות שעדיין מוכנות לסייע לה.

במשך חודשים סובלים תושבי קובה מהפסקות חשמל יומיומיות שאורכות לעיתים 16-20 שעות, וכעת נאלצים להתמודד עם קריסה מוחלטת של השירות למשך ימים. עסקי מזון, מים ותחבורה הציבורית כמעט לא פועלים, מה שמוביל למחאות קטנות ברחבי הערים ולהחרפת תחושת הייאוש בקרב הציבור.

למרות מאמצי הממשלה לשקם את הרשת, תחנות כוח רבות אינן מצליחות להתאושש, ורק שירותים חיוניים כמו שדות תעופה ובתי חולים אובטחו בגיבויי חירום זמניים. בקרב הציבור שוררת תחושת דכדוך, ועסקים רבים חוששים מגל נוסף של אובדן הכנסות והשפעות רוחביות על איכות החיים והבריאות בקיץ הלוהט של האיים.

כעת, גם לאחר כמה ימים מהפסקת החשמל ולמרות שישנם איזורים מסויימים בהם ישנה חזרה לחיבור חשמל יציב יחסית, גורמים ממשלתיים בקובה מדגישים כי התקווה לחזרה מהירה לשגרה קלושה, כל עוד נמשכות הסנקציות והמשבר הכלכלי - וכי המשך המחסור בדלק ותחזוקה הוא איום ממשי על עתיד האי כמדינה מודרנית.