כיכר השבת
החלה המערכה

טראמפ מאיים: "חמאס מעביר חטופים מעל לקרקע? אם זה יקרה - הכל פתוח"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום כלפי חמאס בעקבות "שמועות", כך לדבריו, לפיהם חמאס מעביר חטופים אל מעל לקרקע כדי שאלו ישמשו את חמאס כמגן אנושי | זה האיום החריף ששיגר נשיא ארה"ב (מדיני) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ברקע תחילת המתקפה של צה"ל על העיר עזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) לדיווחים לפיהם חמאס הוציא חלק מה מעל הקרקע, במטרה להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד פעולה קרקעית של ישראל. הדברים מגיעים במקביל לדיווחים על הכנות של החמאס למבצע צבאי ישראלי בעיר.

כתב ברשת החברתית שלו TRUTH: "קראתי עכשיו דוח חדשותי שמציין שחמאס הזיז את החטופים מעל הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד מתקפה קרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה", איים הנשיא.

טראמפ הגדיר את האסטרגיה של חמאס כ"זוועה אנושית, מסוג שאנשים מעטים ראו בעבר" והוסיף איום ברור: "אל תתנו לזה לקרות, או שכל ההימורים מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו!", קרא הנשיא.

דקות ספורות לאחר מכן, שיגר משרד ראש הממשלה נתניהו הודעת דוברות באנגלית בה נכתב:

"תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי פוסקת במאבקה של ישראל נגד חמאס ובשחרור כל בני הערובה שלנו."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר