ברקע תחילת המתקפה של צה"ל על העיר עזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) לדיווחים לפיהם חמאס הוציא חלק מהחטופים מעל הקרקע, במטרה להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד פעולה קרקעית של ישראל. הדברים מגיעים במקביל לדיווחים על הכנות של החמאס למבצע צבאי ישראלי בעיר.

טראמפ כתב ברשת החברתית שלו TRUTH: "קראתי עכשיו דוח חדשותי שמציין שחמאס הזיז את החטופים מעל הקרקע כדי להשתמש בהם כמגנים אנושיים נגד מתקפה קרקעית של ישראל. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם נכנסים אם הם עושים דבר כזה", איים הנשיא.

טראמפ הגדיר את האסטרגיה של חמאס כ"זוועה אנושית, מסוג שאנשים מעטים ראו בעבר" והוסיף איום ברור: "אל תתנו לזה לקרות, או שכל ההימורים מבוטלים. שחררו את כל החטופים עכשיו!", קרא הנשיא.

דקות ספורות לאחר מכן, שיגר משרד ראש הממשלה נתניהו הודעת דוברות באנגלית בה נכתב:

"תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי פוסקת במאבקה של ישראל נגד חמאס ובשחרור כל בני הערובה שלנו."