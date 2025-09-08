שברה את מחסום הסנקציות: גז רוסי עוגן בנמל סין באופן מפתיע

בצעד המאותת על אתגר להחלטת הסנקציות הבינלאומית, סין קיבלה את משלוח הגז הטבעי הנוזלי (גט"ן) הראשון מפרויקט ארקטיק LNG 2 הרוסי בטרמינל יבוא מקומי. האירוע מתבסס על נתוני מעקב כלי שיט, והוא בולט במיוחד לאור העובדה שהפרויקט כולו נתון תחת סנקציות חמורות.

פרויקט "ארקטיק LNG 2", המופעל על ידי מפיקת הגז הרוסית נובטק, מתמודד עם הגבלות נרחבות מאז הטלת סנקציות אמריקאיות ואירופיות, אשר הגבילו באופן משמעותי את יכולתו לייצא גז טבעי נוזלי לשווקים בינלאומיים.

חשיבות העגינה היא בכך שזוהי הפעם הראשונה שכלי שיט הנושא מטען מפרויקט ארקטיק LNG 2 מבצע עגינה בנמל מחוץ לרוסיה מאז תחילת פעילות הפרויקט באוגוסט 2024. זהו למעשה האספקה הגלויה הראשונה של גז טבעי נוזלי מהפרויקט ללקוח קצה מחוץ לרוסיה.

הספינה, בעלת קיבולת של 79,800 מטרים מעוקבים ונבנתה בשנת 2024, סומנה בסנקציות על ידי ארצות הברית ב-5 בספטמבר 2024 ועל ידי האיחוד האירופי ב-18 ביולי 2025. הספינה טענה את המטען ביחידת אחסון צפה המקושרת לפרויקט "ארקטיק LNG 2" לפני הפלגתה לסין.

עבור סין, המהלך "מעיד על שינוי עמדה פוליטית ניכר לפרויקט הגז הטבעי הנוזלי הרוסי הנמצא ברשימה השחורה ולסיכונים הנלווים של סנקציות משניות". בכך, המשלוח הנוכחי אינו רק עסקה מסחרית, אלא הצהרה פוליטית מובהקת על התמודדות עם הלחץ הבינלאומי.