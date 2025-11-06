זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': השכנים של אחד הפוליטיקאים שבעברו כיהן כשר, זעמו על-כך שהבוטקה שאבטחה את בית השר נותרה עדיין על המדרכה וחוסמת להם את המעבר למרות שכבר כמה חודשים שהוא רק חבר-כנסת. הם פנו אל עיתונאי מוכר שינהל על זה קמפיין תקשורתי וינסה לעזור להם לסלק את הבוטקה. 'זופניק' כאן כדי לספר להם שאפילו הבוטקה מחוץ לבית של יעקב ליצמן ברחוב אבן האזל - עדיין נותרה על מקומה.

חשיפת 'זופניק': דרמה של ממש מתחוללת סביב אחד מקווי התוכן המובילים בקרב בחורי הישיבות. הכל החל לפני מספר חודשים, כאשר אחת התוכניות שהוגשה בקו - ירדה מהאוויר. המגישים, ביקשו את ארכיון התוכנית אך עד כה לא הצליחו לקבלו. ל'זופניק' נודע שמספר אנשי מפתח בתעשייה נכנסו לתמונה כדי לסגור את הסיפור לפני שיתפוצץ בקול רעש גדול. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. • סוער בישיבת 'הפלג': הגר"ש מרקוביץ' מציע את ביתר עילית, התלמידים מתנגדים: "זה מעבר לקו הירוק" • מעייריב איצלה כץ | 05.11.25 חשיפת 'זופניק': איש ציבור חרדי בכיר נתקע השבוע עם רכבו בעליות לירושלים לאחר שנגמר לו הדלק ברכב. הוא נאלץ לצעוד רגלית לתחנת דלק הסמוכה ולמלא דלק בבקבוקים. • חשיפת 'זופניק': באחד מביטאוני המפלגות החרדיות - שעמד בעין הסערה בימים האחרונים, נרשמה דרמה של ממש עם הודעתו של העורך הראשי על רצונו לסיים את תפקידו. 'זופניק' שלא נוהג לצנזר פרטים ותמונות יודע לספר כי טרם ברור מתי העורך יעזוב ובעיתון מנסים לגרום לו לחזור בו מהחלטתו. • חשיפת 'זופניק': צלם מוכר ששקל מעבר דירה לארה"ב, הביא ערב החגים לביתו צלמת שתעשה בוקים טובים שיסייעו במכירת הדירה. אך השאלה הגדולה היא מה יעשו מעתה המחותנים שנהגו להתארח רבות בביתו? • חשיפת 'זופניק': רכבו היוקרתי של יועץ אסטרטגי חרדי שנגנב באישון לילה לפני כחודשיים ע"י ערבים, אך נתפס, הוחזר ותוקן - נגנב השבוע שוב באישון לילה מאותו מקום שנגנב בפעם הראשונה, בלב אחת הערים במרכז הארץ.

החשיפה הראשונה

הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', השתתף במוצ"ש בשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שכיבדו לשתות את כוס התה שהביאו לו. הגרש"ב סירב אך לבסוף שתה כשהוא מפטיר שזה בבחינת "מצווה לשמוע בקול חכמים".

( צילום: דר וסוחרת )

בהמשך, לאחר שהראשון לציון הגר"י יוסף סיים לברך את הגרש"ב סורוצקין ותלמידו הכלוא בכלא הצבאי, הוא סימן לו כי הוא יכול ללכת - בטרם יתחיל במסירת השיעור, אך הגרש"ב סימן כי בכוונתו להישאר, והראשל"צ העיר בחיוך: "אם הרב יושב פה אני צריך לומר כל הלכה מה לאשכנזים מה לספרדים".

( צילום: דר וסוחרת )

'המבקר' נתנאל לייפר, עורך מדור המוזיקה ב'כיכר השבת', התחתן בסוף השבוע עם העובדת הסוציאלית הדס אביב, בבית הכנסת העתיק במוצא. מזל טוב!

הנגיד שמוליק הלפרין המכונה 'איש המשניות' ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בשיחת רחוב בממילא בירושלים.

בהילולת ר' שלמה קרליבך בהר המנוחות ראינו את יוסי עבדו שלנו בצילומים עם אהרון רזאל לקראת תוכנית מיוחדת לכבוד ההילולא.

מה קרה כשיוסי עבדו (גרפולוג ומטפל שעסק בפענוח כתבי יד של חיילים בסיכון במהלך שירותו הצבאי) התבקש במהלך שידור של התכנית 'דבר ראשון', לפענח את כתב ידו של המגיש יוסי סרגובסקי, מה הוא גילה עליו ומדוע היה חשוב למשה מנס שיקריא את מה שנכתב? | צפו ותהנו...

אבו טבלה, התארח השבוע ב"בודקאסט" החדש שלנו, אך רגע לפני הוא שוחח עם יוסי עבדו ותהה בהומור אופייני מתי החרדים מקשיבים לרבנים? | צפו

הפרשן ישראל כהן ובנו ארי נצפו מנשקים את התפילין של שורד השבי בר קופרשטיין ששוחרר משבי חמאס בעזה, במעמד הנחת תפילין מרגש שערך ב'כיכר החטופים' בתל אביב, יחד עם ארגון 'איילת השחר' בראשות הרב שלמה רענן.

( צילום: חיים גולדברג )

במעמד הנחת התפילין של שורד השבי בר קופרשטיין ראינו את הפרשן ישראל כהן מניח את ידיו על ראשו ומברכו בברכת כהנים.

בשולי עצרת המיליון תפסנו את הפרשן ישראל כהן מנתח עם מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפאלית של 'דגל התורה', שהיה ממארגני העצרת, את ההצלחה הגדולה.

ואילו את העיתונאי הבכיר מנחם קולדצקי ראינו בחופשה משפחתית באוסטריה.

האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא רב העיר רמלה, מברך בחופת נכדו דוד מאיר בן לבנו הגאון הרב יצחק אבוחצירא - עם הכלה לאה אלחדד, באירוע יוקרתי באולמי 'אגדתא' בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

( צילום: מנדי שיף )

בשולחן הכבוד ראינו את האדמו"רים רבי משה אבוחצירא, רבי פנחס אבוחצירא ורבי יצחק יהודיוף, בסוד שיח תורני.

( צילום: מנדי שיף )

לאחר מכן ראינו את מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, מקבל ברכות וחיבוקים מרבני משפחת אבוחצירא.

( צילום: מנדי שיף )

אחד העסקנים של סאטמר, הנמצאת כעת תחת שליטתו של ראש העיר המוסלמי, מציע לכלל היהדות החרדית בארה"ק להגר לארה"ב, כי שם אין גזירת הגיוס.

לפני תקופה, התגאה עסקן אחר מהחסידות הנ"ל, ש'אמריקה נקייה מפרענקים'... אז עכשיו הקריאה להגר כוללת גם את ה'פרענקים'?

זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה הגיע בצהרי היום להילולת 'רחל אמנו'.

( צילום: אייל עטיה )

ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע להילולת 'רחל אמנו' בצהרי היום.

( צילום: אייל עטיה )

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים', הגיע להילולת 'רחל אמנו', כשהוא מלווה במנהל הקבר אייל עטיה.

( צילום: חיים ויינברג )

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ נצפה שקוע בלימוד תורה וחסידות במחלקת הביזנס בטיסה לארצות הברית.

האדמו"ר מקוז'ניץ נכנס עם רכבו בדרך האח"מים בהילולת 'רחל אמנו' להעתיר על כלל ישראל.

( צילום: אייל עטיה )

יו"ר ועד הישיבות הרב חיים אהרון קאופמן, בהתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ערב הגשת חוק הגיוס החדש.

הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה ירושלים ורב קהילת משכן בפתח תקווה, נצפה לפני העצרת צועד כאחד האדם ברחובות ירושלים.

את הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר, חבר הבד"צ של 'העדה החרדית', תפסנו בגינה בדרך לעצרת.

והנה הרבי מגורליץ בשיחת טלפון חשובה לפני העצרת, מתעדכן איפה צפויים הרבנים חברי המועצת לעמוד, ומנסה להתקבל למרפסת הרבנים בירמיהו.

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא: הרב שלמה פרל גבאי האדמו"ר מגור תועד בדרכו לעצרת, אך כשהבחין שמצלמים אותו הסתיר את פניו.

הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בביקור בלשכתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הנגיד ליפא פרידמן מתברך מהאדמו"ר מסערט ויז'ניץ השבוע בחתונה בארה"ב.

בצל החיפושים אחר הפצ"רית, בעל המנגן מאיר אדלר, נצפה בשיחה עם העסקן יהודה גוטסמן בשטיבלעך בקריית ויז'ניץ, כשהם מתעדכנים על הטלפון שהלך לאיבוד במצולות ים.

הרב משה יוסל צימעט, משב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, נצפה בלחיצת יד חמה לרב אלימלך וייס, משב"ק האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, בשמחת בר המצווה לבנו.

בהמשך נצפה הרב אברהם ישעי' קובלסקי מ'הדף היומי', מברך בחמימות את חתן המצוות ואביו.

הנגיד שמוליק הלפרין המכונה 'איש המשניות' ורב הסלבס מרדכי חסידים, זכו ללחיצת יד חמה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לארוחת ערב עם משפחתו במסעדת 'דיויד 16' בירושלים.

( צילום: משה הס 5 )

יהודה אהרוני כתב הדתות של 'ערוץ 14' בתפילת מנחה ברחובות העיר ירושלים, בין שידור לשידור.

( צילום: א.ב. )

באילת תפסנו את יהודה נחשוני מנכ"ל עיתון 'משפחה', ישראל יוסקוביץ הכתב המדיני של 'משפחה', קובי אלתר דובר משרד הפנים ואבי סוויסה דובר 'איחוד הצלה' למגזר החרדי, בשיחה ערה.

השחקן יעקב וקשטוק כוכב 'ברדק', התחתן השבוע עם נוי שנקר, ב'כתר הרימון' בבני ברק.

הצלם אלי קובין ורעייתו שרה עוברים להתגורר בארצות הברית. הסיבה: "תחושת מיצוי ורצון לשינוי מקום".

הזמר שמוליק סוכות שטס לסבב הופעות בארצות הברית, נצפה בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: ישראל שר )

בהמשך ראינו חסידי חב"ד שמעריצים את שמוליק סוכות, מצטלמים איתו מחוץ ל'מרכז חב"ד העולמי 770'.

( צילום: ישראל שר )

הפייטן והזמר משה דוויק כובד לברך את המקובל הגאון הצדיק רבי דב קוק ב"ברכת כהנים".

( צילום: אריאל יהודאי )

המעבד והמנצח אופיר סובול והמוזיקאי איציק פילמר חבר מקהלת 'נשמה', ראינו בסוד שיח מוזיקלי באירוע פרטי.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמר אברהם פריד והחזן יצחק מאיר הלפגוט נצפו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' באירוע של 'חסידות בקלאס' ב'תיאטרון ירושלים' בהפקת יצחק ראשי, מהצד נראה המוזיקאי יוסי גרין.

רגע לפני הפגישה הדרמטית והמכריעה על 'חוק הגיוס' במעונו של המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, תפסנו את יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב נכנס לפגישה כשבידו טיוטת החוק.

ומה ב'תמונת השבוע' של הכנסת? יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מתרגל ישיבה בספסלי האופוזיציה ומקהיל קהילות ברבים.

( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

והנה חוב קטן מאחורי הקלעים של 'עצרת המיליון' - יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מתברך מראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, לאחר מכן הוא נצפה בישיבה עם בנו אליהו גפני וחכ"ל יצחק פינדרוס על סאגת הרכבת, גם לחיצת יד עם הרל"ש של פינדרוס, משה רבר, הייתה שם. בהמשך, ראינו את כוכב הרשת הצלם שלומי כהן מעדכן על בואו של גפני לצופיו בסטטוס, ולקינוח הנה גפני בקבלת עול מלכות שמים רגע לפני סיומה של העצרת.

באזכרה לשמואל בן ארצי, אביה של שרה נתניהו, תפס 'זופניק' את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה מחויכת עם ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה'.

ובלי קשר לאייטם הקודם, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד נפגש השבוע עם יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב בלשכתו בכנסת. כך זה נראה מבפנים...

את שר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי, ראינו מקבל סקירה מקיפה בהילולת 'רחל אמנו', ממנהל הקבר אייל עטיה, על עשרות האלפים שבאו לתפילה.

ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיע להילולת 'רחל אמנו', כשהוא מלווה בסגן ניצב אבי ביטון מפקד תחנת עוז וצביקה רוזן וליאור חזן מבכירי המקומות הקדושים.

ח"כ יעקב אשר נצפה במשרדי 'ועד הישיבות', עסוק במספר שיחות טלפון.

( צילום: רוטנברג )

נשיא המדינה יצחק הרצוג וסגן יו"ר הכנסת ח"כ יעקב מרגי, בהלווייתו של סמ"ר עוז דניאל ז"ל שהושב מרצועת עזה לקבורה בישראל.

שר התיירות חיים כץ, ינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, בסוד שיח פוליטי בטקס חתימת הסכם גג בעיר קריית גת.

היועץ האסטרטגי קובי איזק בסוד שיח עם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, בשולי ועידת העצמאים החרדים באוניברסיטת רמת גן ביוזמת היזם החרדי בני קמפינסקי.

שלומי גזית יועצו של ח"כ יעקב מרגי, מלווה את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ששימש סנדק בברית לאחיינו, נכדו של החברותא של הרב, הגאון רבי מרדכי גזית.

את ח"כ אבי מעוז ראינו מתהלך כאחד האדם ללא עוזרים ברחובות ירושלים.

( צילום: שלמה סיטבון 'Jerusalem forever' )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתברך מהמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', כשהוא מלווה ברב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: דוד מור )

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בהילולת 'רחל אמנו'.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול בהתייעצות רפואית עם היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור'.

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, כובד בקביעת מזוזה בחנוכת מקווה טהרה בשכונת קריית קריניצקי בעיר, יחד עם המשנה לראש העיר עו"ד דוד מנחם ויו"ר המועצה הדתית עו"ד גדליהו בן שמעון.

( צילום: יעקב כהן )

טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע', בסוד שיח תורני עם הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, במבחן 'ושננתם' שהתקיים בבני ברק, בו נבחנו 1,200 איש על כל הש"ס.

( צילום: יעקב נחומי )

שגריר שווייץ בישראל סיימון גייסבוהלר, בביקור בעיר בני ברק עם סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן והמשנה לראש העיר יוסף תורג'מן.

משה קונינסקי ראש עיריית כרמיאל וסגנו פנחס סירוקה, בפגישת עבודה עם ח"כ יעקב אשר בכנסת.

חבר מועצת עיריית מודיעין עילית נתנאל מנשורי בפגישת עבודה עם האסטרטג יענקי ביכלר.

יו"ר ש"ס ברמלה וממלא מקום ראש העיר מאור אשש ואיש העסקים והסלולר נתי תורג'מן, בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

האדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף, בסוד שיח תורני עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', שחיתן את נכדתו בת לבנו הרב נתן ארוש.

( צילום: יוסף חיים אמסלם )

לאחר מכן ראינו את איש העסקים מאיר בלעיש בריקוד של שמחה עם הגאון הרב שלום ארוש.

( צילום: ניתאי צמח )

את שמעון ברדי, יד ימינו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראינו כשהוא מצלם במסירות והשקעה את שיעוריו של מזכה הרבים.

( צילום: אלעזר פינשטיין )

הגאון הרב ירון אשכנזי רב מועצת גדרה, הדיין הגאון הרב יונתן שושן ואחיו אליהו שושן סגן ראש העיר בני ברק, נתפסו בשיחת רחוב בירושלים.

( צילום: א.ב. )

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן בניחום אבלים אצל ח"כ משה אבוטבול, היושב שבעה על פטירת אמו ורדה ע"ה.

השדרן והזמר אלעד כהן מ'קול חי' אירס את בתו אסתי עם הבחור דניאל אלמליח מישיבת 'אמרי דעת', חדי עין יבחינו בחברו השדרן יהודה שוקרון מפזז ברחבת הריקודים.

( צילום: אלירן מימון )

את רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, ראינו מתברך מגאב"ד מאקווא.

על גדות נהר הדנובה בבודפש, ראה 'זופניק' את סמנכ"ל 'איחוד הצלה' לייזר היימן.

הרב יוסף גרמון נשיא הקואליציה ההומניטרית ולשעבר רבה הראשי של גואטמלה, בשירת "עם ישראל חי" עם שבט לאו באיי שלמה.

לאחר תקופה של מתיחות ביניהם, אוריאל בוזגלו ויונתן לוי נצפו בלחיצת יד חמה במסעדה של השף אלי דיוויס.

( צילום: מירי גוטמן )

כוכב הרשת והעיתונאי ידידיה אפשטיין (20) הציע נישואין לאסתר פיליאבין (19), במהלך טיול בבוקרשט שברומניה.

הזמר איתי לוי ורב הסלבס מרדכי חסידים ביום הולדת 47 בהפתעה לאיש העסקים אלון אלגלי: "אתה איש של חסד - אברהם אבינו של הדור".

והנה הזמר אביתר בנאי ממתין כאחד האדם למזוודה בשדה התעופה בנתב"ג.

הזמר ציון גולן התברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "תמשיך לשמח את עם ישראל עם הקול הנעים שקיבלת מבורא עולם".

( צילום: שמעון ברדי )

שחקן הכדורגל עומר אצילי, שקבוצתו 'בית"ר ירושלים' זכתה בגביע הטוטו - קיבל מהרב ניצן ראובן, כיסוי לטלית ולתפילין עם סמל המנורה: "שתמשיך להדליק את המנורה ואת הבירה, באמונה ובטהרה".

כוכב הרשת אלעד צפני בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "יש אנשים שהם נמוכים והם הכי גבוהים - אתה נפש גבוהה מאוד".

( צילום: ליונל רובין )

