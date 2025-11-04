נחשף: המכתב שרבין שלח לנתניהו כשנה לפני הרצח - על הבן אבנר

אבנר נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ארכיון המדינה חשף היום (שלישי) לראשונה אוספים ייחודיים הנוגעים לראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר יצחק רבין ז"ל, לציון 30 שנה לרצח.

חלק מהמסמכים שנחשפו עוסקים בתכתובת שניהלו רבין ונתניהו בשנים שקדמו לרצח. באחד המכתבים, בכתב ידו של רבין, הוא בירך את נתניהו לרגל הולדת בנו אבנר. אבנר נתניהו, בנם השני של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה, נולד בשנת תשנ"ה. במברק לנתניהו כתב רבין: "שרה ובנימין נתניהו, ירושלים. ברכות מזל טוב להולדת הבן. ירוו הוריו אושר ונחת ויגדל בעידן של שלום. יצחק רבין ראש הממשלה ושר הביטחון".

המכתב של רבין ( צילום: ארכיון המדינה )

במכתב אחר שמתפרסם גם הוא היום, כותב נתניהו לרבין בחודש סיון תשנ"ד, לקראת דיון בכנסת לרגל יום ירושלים, שנכון יהיה "אם נזכה את עם ישראל בקורטוב של אחדות לאומית - לפחות בכל הקשור למעמדה ועתידה של ירושלים המאוחדת בירתנו הנצחית".

נתניהו צירף נוסח להצעת חוק משותפת, שהוא טען כי סביבה ניתן ללכד רוב גדול של חברי כנסת. בהצעה נאמר כי הכנסת קובעת שירושלים תשאר תמיד מאוחדת בריבונות ישראל, וכי הכנסת קוראת לממשלה לסכל כל ניסיון לפגוע במעמד העיר ובשלמותה הטריטוריאלית.

האוסף שנחשף היום מאגד כ-250 תיקים (שבהם למעלה מ-30,000 עמודים) ומספק הצצה נדירה אל עבודתו ופועלו של רבין בשנה המכרעת והאחרונה לחייו, ושופך אור על הדינמיקה המדינית והציבורית הסוערת שאפיינה את התקופה, עד להירצחו במוצאי שבת, י"ב בחשוון תשנ"ו, אז נרצח.

האוסף כולל מסמכים מדיניים עם הצהרות מדיניות, ביקורים, יחסי חוץ והסכמי שלום. וכן כולל עצומות ותכתובות פנימיות מלשכת ראש הממשלה המעידות על תמיכה ציבורית בהסכמי השלום, יחד עם מכתבי ברכה ותודה אישיים של אזרחים לראש הממשלה רבין. מצד שני ישנם באוסף תיקים המרכזים התנגדות חריפה לתהליך המדיני, כולל עצומות, גלויות מחאה נגד הסכמי השלום והנסיגה מרמת הגולן, ומכתבי איום וגידופים שהתקבלו בעקבות תמיכה בהסכמים.