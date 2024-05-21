ארכיון המדינה חושף אוספים ייחודיים שלא נראו, לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. באחד מהם נראים ציורי השלום ששיגרו ילדי קיבוץ נחל עוז | הציורים מבטאים את תקוות הילדים שבעתיד לא יהיו עוד קורבנות (בארץ)
מחשב של ועדת החקירה הממלכתית לפרשת ילדי תימן הושאל לאחד מעובדי ארכיון המדינה - ואבד | החשש: מסמכים ונתונים שנשמרו במחשב אבדו עימו, ולא יפורסמו לציבור | המבקר אנגלמן מתריע: ארכיון המדינה לא השלים את קביעת הכללים למסירת חומר ארכיוני לעובדי הארכיון באופן שיבטיח כי חומרים יוחזרו למקומם (חדשות)
מסורת העלייה לציון הרשב"י והדלקת המדורות נמשכת כבר שנים רבות. ארכיון המדינה פרסם לאחרונה תיעוד נדיר של החגיגות על ההר ביום ל"ג בעומר משנת 1940, לפני 75 שנה. בתיעוד, שצולם בשחור-לבן, נראים החוגגים מדליקים מדורות, רוקדים במעגלים וכן מרימים את ילדי החלאקה על הכתפיים. צפו (חרדים)