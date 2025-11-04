אחד הציורים שנשלחו לרבין ( צילום: ארכיון המדינה )

בשנת תשנ"ד שיגרו ילדי קיבוץ נחל עוז בעוטף עזה, הקיבוץ שיחווה תופת נוראה כעבור כמעט שלושה עשורים, ציורים לראש הממשלה יצחק רבין. בציורים ביטאו הילדים את תקוותם שיהיה שלום.

באחד הציורים נכתב "כך עושים שלום מילדי נחל עוז". הציור הוצג כציור מילדי הקיבוץ ומאחוריו נכתב: "עבור ראש הממשלה יצחק רבין, בשי צנוע זה אנו מביעים את תמיכתנו הרבה במעשיך ודרכיך לקידום והבאת השלום לארצנו". בציור אחר מנחל עוז נראים דגלי ישראל ואש"ף צמודים זה לזה תוך לחיצות ידיים מעל שני הדגלים - ביטוי לניסיונות להגיע לשלום עם הפלסטינים בתקופת אוסלו. בציור נוסף, מצמרר בפרספקטיבה של שלושים שנה, נכתב בגדול "כאן יהיה שלום". בעוד ציור חולק הדף לשניים - חלק ימני "לפני" שבו נראה אש ויריות, וחלק שמאלי "אחרי" שבו נראה השלום.

רבין הגיב לציורי הילדים. הוא כתב: "קיבלתי חוברת הציורים שלכם ועיינתי בכולם. מה אומר לכם? תענוג לראות אותם, עשיתם עבודה יפה מאוד ואתם ראוים לכל התודות והמחמאות".

עוד הוסיף ראש הממשלה דאז: "במיוחד הקדשתי תשומת לב לציורים שמבטאים את הרצון לשלום. אנחנו עושים את השלום עבור הוריכם ובשבילכם, כדי שכאשר יבוא היום ותתגייסו לצבא (וצבא נצטרך עוד הרבה שנים) לא יהיו עוד מלחמות. המאמץ יהיה כדאי אם רק אם יחדלו להילחם להיפצע ולההירג".

הציורים נחשפו היום (שלישי) על ידי ארכיון המדינה, לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.

